Irrer Spieler zockt Elden Ring in unter einer Stunde durch – So hat er es gemacht

Elden Ring ist ein knallhartes Spiel, das Spieler an ihre Grenzen führen kann. Doch ein YouTuber flog nun geradezu durch das Spiel und beendete es in nicht mal einer Stunde Spielzeit.

Elden Ring kann Souls-typisch ein ziemlich schwieriges Spiel sein, das jede Menge Zeit fressen kann. Selbst einzelne Bosse können gut und gerne viele, viele Spielminuten fressen. Manchmal sogar Stunden.

Doch während manche Spieler sich beispielsweise am ersten Boss Margit die Zähne ausbeißen und Sidequests abreißen, um ihn später mit zwei Schlägen in Stücke zu hauen, setzte sich YouTuber LilAggy vor allem das Ziel, schnell durch Elden Ring zu rasen. Und das mit Erfolg.

Eine knappe Stunde für Elden Ring – So lief der Speedrun

So schnell ging’s: LilAggy ist ein Speedrunner, der in erster Linie fix zum Ende des Spiels kommen wollte. Erst kürzlich schaffte es der Spieler „niko bellic“ in etwa 2,5 Stunden, von Anfang bis Endboss durchzukommen. LilAggy unterbot dies nun nochmal und brauchte insgesamt nur 59 Minuten und 38 Sekunden reiner Spielzeit (ohne Ladescreens), um sich durchzuboxen.

Wie das lief, seht ihr hier. Aber, klar: Das Video steckt voll mit Spoilern. Kommt also lieber später zu diesem Artikel zurück, wenn ihr Elden Ring auf eigene Faust erkunden und erleben wollt.

Der Speedrun von LilAggy (Vorsicht Spoiler)

Wie geht sowas? Auf „herkömmlichem“ Wege schafft man Elden Ring in so einer Zeit eher nicht. Das erklärt LilAggy auch nochmal deutlich: So zwang er das Spiel teilweise dazu, ihn an Orte zu spawnen, wo er eigentlich noch gar nicht sein sollte.

Außerdem nutzte er einen Trick, der dafür sorgt, dass der Boss „Godskin Noble“ gar nicht erst anfing, ihn anzugreifen, sondern sich still und leise dahinschnetzeln ließ. Dieser Kampf ist auch der Grund, weshalb LilAggy die „Samurai“-Klasse wählte: Mit dem Start-Katana konnte er Blutungs-Schaden austeilen, der den Kampf noch etwas kürzer gestaltete.

Später nutzt er einen Skill der Axt „Icerind Hatchet“, um seine Feinde zu plätten. Der skaliert nämlich nicht mit seinen Stats, sondern dem Upgrade-Level seiner Waffe. Deshalb kann er alle seine Punkte in Leben stecken, anstatt auf andere Punkte des Spiels zu schauen.

An Gefechten ist LilAggy nur wenig interessiert, hereinflatternde Drachen werden genau wie Lavaschnecken weitestgehend ignoriert.

Dennoch hat er so manche Schwierigkeiten. Gegen einen Boss fällt er gleich mehrmals, woraufhin er schon traurig „the run is dead“ singt. Letztlich schafft er es aber doch ganz knapp unter einer Stunde, das Ende des Spiels zu erreichen.

Er sagt aber auch: „Unter 50 Minuten ist locker machbar. Ich darf nur nicht fünf Mal sterben“.

In den Kommentaren spricht er auch noch den 2,5-Stunden-Run von Niko Bellic an: „Sein Lauf ist viel beeindruckender als dieser, wenn man bedenkt, dass er ohne Tod durch kam und viel mehr Bosse bekämpft hat […]. Dieser Lauf ist nur deshalb so viel schneller, weil die Speedrun-Community sich die Mühe gemacht hat, Glitches zu finden und eine wahnsinnig schnelle Route für den Lauf zusammenzustellen“, so LilAggy: „Ich wünschte, ich hätte bei diesem Lauf ein paar weniger Tode kassiert, ich kann es definitiv besser machen, aber unter einer Stunde ist unter einer Stunde.“

Habt ihr selbst noch Probleme mit einigen Bossen? Dann solltet ihr euch die „Asche der Mimic Tear“ krallen.