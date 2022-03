Boss in Elden Ring rächt sich auf demütigende Art an Spieler – „Wurde noch nie so gründlich entehrt!“

In Elden Ring sind die Bosse schwer und tödlich. Doch einer übertreibt es wirklich, wie ein Spieler feststellen musste. Der Boss hat ihn nicht nur getötet, er demütigte ihn auch noch auf eine äußerst respektlose Art. Lest alles zu der Sache hier auf MeinMMO!

Was war die Situation? Das hammerharte Action-RPG Elden Ring konfrontiert euch mit harten Bossen, darunter Margit. Doch wo einen Margit „nur“ tötet, machen andere Bosse ganz andere Sachen mit euch und der Tod ist erst der Anfang!

Das musste Elden-Ring-Spieler und reddit-User the_goon12 am eigenen Leib erfahren. Er legte sich mit einem Gargoyle-Bossmonster an und der Kampf tobte unentschieden hin und her.

Da begann der Boss plötzlich, seltsam herumzuzucken. Ein Glitch, dachte sich der Spieler wohl voller Freude und wollte den Nachteil seines Gegners ausnutzen.

Doch dann passierte es: Die Lebenspunkte von the_goon12 gingen plötzlich stark nach unten und ehe er sich versah, war er schon tot. Doch der Boss hatte gerade erst angefangen. Denn das Herumgezucke des Bossses war eine schnelle Abfolge von „in die Hocke gehen“ und aufstehen.

Die Geste ist im Gaming allgemein als „Tea-Bagging“ bekannt und der Boss hörte auch nicht damit auf, als die Spielfigur von the_goon12 schon zerschmettert am Boden lag.

Wie haben die beschämende Szenerie hier als Video eingebettet.

„Wenn du noch nicht befleckt warst, dann bist du es jetzt!“

Was hat es mit dem Tea-Bagging auf sich? Tea-Bagging ist eine berüchtigte Geste, um einen Gegner zu demütigen, nachdem man ihn besiegt hat. Besonders beliebt ist diese Aktion in kompetitiven Online-Shootern, wie etwa Call of Duty oder Halo Infinite.

Das geht wie folgt: Wird ein Gegner getötet, benutzt man die Duck-Funktion seiner Spielfigur und hockt sich dabei über die Leiche des Gegners. Dabei wird angedeutet, mit dem Intimbereich über den Gegner zu wedeln oder ihn damit anzustupsen.

Die Geste gilt als deftige Demütigung und in manchen Spielen, wie Overwatch, ist sie sogar verboten.

Das hat auch der User the_Goon12 so verstanden, den in seinem Post titelt er „Ich wurde noch nie in meinem Leben so gründlich entehrt!“

Wie reagierte die Community? Das Video vom „Tod durch Tea-Bag“ ging auf reddit steil und die Fans amüsierten sich köstlich über das Missgeschick des Opfers. So kamen Sprüche wie:

„Wenn du bis jetzt noch nicht befleckt warst, dann bist du es jetzt!“

„Tod durch Snu-Snu!“

„Wow, Tod durch Tea-Bag, das is was Neues!“

„Ich wusste nicht, dass der ‚Turbo-Bag-5000‘ im Move-Set von dem Kerl war!“

„Seine Ehre ist besudelt, sein Name … befleckt!“

„Der Lebenspunkte-Abfall im Rhythmus der Tea-Bags, das ist brutal!“

So viel zu dem brutalen und respektlosen Ende von the_goon12. Sind euch ähnlich absurde Missgeschicke in Elden Ring passiert? Dann lasst es uns hier wissen.

