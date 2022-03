In Elden Ring haut ein Spieler auf Level 1 den frustrierenden Boss Margit um – Muss nicht einmal ausweichen

Das knallharte Action-RPG Elden Ring bietet Bosse, die viele Spieler überfordern. Doch dann gibt es wieder Spieler, die weder Kleidung noch Schild tragen und trotzdem den ersten Boss auf Level 1 umlegen. Wie das passiert ist, seht ihr hier auf MeinMMO!

Um wen geht es? Das hammerharte Action-RPG Elden Ring bietet schon dem Boss Margit eine Herausforderung, der nur wenige Spieler gewachsen sind. Doch dann gibt es Spieler, wie den reddit-User Tired_Shinobi.

Der hat sich absichtlich keine Klamotten angezogen, auch den Schild liegen lassen und ist auf Level 1 fröhlich zu Margit marschiert, der einer der Pflichtbosse im Spiel ist. Was nun folgt, hat der Boss sich wohl in seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können.

„Besiegt von einer nackten Maid ohne Verteidigung“

Wie hat er das gemacht? In dem hier eingebetteten Video von reddit seht ihr, wie Margit erst siegessicher auf den Spieler zu stapft und die bis auf Unterhosen nackte Maid ohne Schild in den Boden stampfen will.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Doch die Spielfigur denkt gar nicht daran, sich einfach umhauen zu lassen. Stattdessen rennt sie ständig in Kreisen um den Boss und haut ihm, wo immer möglich, das Schwert auf den Hintern. Das Ganze geht eine Zeit lang und am Ende geht Margit frustriert zu Boden und krepiert.

Dabei fällt auf, dass neben dem offensichtlich hohen Skill-Level von Tired_Shinobi, noch ein anderes Erfolgsgeheimnis vorliegt. Es wird nämlich offenbar kein Target-Lock verwendet.

Das ermöglicht ein schnelleres Bewegungstempo um den Boss herum, sodass dessen Angriffe nicht treffen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Im MeinMMO-Podcast diskutieren wir, ob man Elden Ring falsch spielen kann.

Denn der Spieler nutzt sonst keinerlei Verteidigungsmethoden. Weder der Schild, noch Ausweichrollen kommen zum Einsatz. Es wird nur um den Boss herumgetanzt und deftig reingedroschen. Bei dem ganzen Fight bekommt die Befleckte übrigens niemals auch nur einen Treffer ab.

So reagiert die Community: Die Kommentare auf reddit unter dem Beitrag sind voller Lob und Respekt. So schrieben die User:

„Es wird nicht lange dauern, bis wir Leute sehen, die alle Bosse als nackte lvl1-Bettler mit bloßen Fäusten besiegen.“

„Ich bin also einfach nur schlecht in diesem Spiel …“

„Besiegt von einer nackten Maid ohne Verteidigung.“

„Es ist verrückt, wie trivial diese Bosse wirken, wenn man zuschaut und nicht spielt. Wenn ich den Controller in die Hand nehme, werde ich zu einem Nervenbündel.“

Was sagt ihr zu dieser krassen Leistung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn ihr auch so gut werden wollt, dann beachtet aber erst einmal unsere nützlichen Tipps zum Start. Vielleicht klappt es dann auch mit solchen Heldentaten.