CoD Warzone: Leak zeigt die ultimative Demütigung – Einen Teabag-Finisher

Das Teabaggen ist in anonymen und kompetitiven Online-Games wie Call of Duty an der Tagesordnung und ein Move, den einige Spieler gerne nutzen, um ihre Gegner zu demütigen. Das Battle Royale Warzone hat sogar eine eigene Teabag-Finisher-Animation, die ein Dataminer nun teilte.

Was ist das für ein Finisher? In der Call of Duty: Warzone könnt ihr mit einem sogenannten „Vollstrecker“ eure Gegner stilvoll in den Gulag schicken. Es gibt mittlerweile Dutzende dieser Finishing-Moves und jeder lässt eure Feinde mit einer einzigartigen Animation auf euren Kill-Counter wandern.

Ein CoD-Dataminer fand in den Spieldateien von Modern Warfare und Warzone nun einen ganz besonderen Vollstrecker – einen Teabag-Finisher. Dieser Move macht das Teabaggen in Call of Duty von einer provisorischen Angeberei zur ultimativen Demütigung.

Fertiger Teabag-Finisher gefunden – Veröffentlichung unklar

Wie sieht das aus? Der Dataminer ist ein kleiner YouTuber und sein Kanal hat den für seine Größe ungewöhnlich eingängigen Namen „Elvis“. In den letzten Wochen zeigte er auf seinem Kanal unveröffentlichte Cosmetics der Warzone, darunter die Mastercraft-Skins, die euch beim Nachladen fast aus den Händen fliegen.

Er las auf reddit von dem Teabag-Finisher und machte sich gleich daran, die passende Datei aus dem Spiel zu ziehen und die Animation auf YouTube zu veröffentlichen:

Der Finisher gehört zu den Vollstreckern, die bei allen Operators ausgewählt werden können. Viele Finisher sind sonst an eine bestimmte Spielfigur gebunden. Der Soldat erledigt dabei den Feind direkt mit einem gezielten Messerangriff und dippt danach seinen Teebeutel ein paar Mal auf den Feind. Abgerundet wird die Verhöhnung durch einen lauten Lacher.

Wann kommt das ins Spiel? Das ist bisher nicht bekannt und es ist auch unklar, ob die Animation überhaupt kommt. Es bleibt abzuwarten, ob die CoD-Macher eine komplette Animation dieser oft negativen Geste ins Battle Royale einbringt. Beleidigende Gesten verschwinden sonst eigentlich eher aus dem Spiel.

So wie „Elvis“ es erklärt, erscheint es jedoch möglich, dass der Vollstrecker demnächst über ein Bezahl-Bundle zur Verfügung steht:

Die Animation heißt „Bag ‚Em“ und ist als Platzhalter schon seit Season 3 von Modern Warfare im Spiel (via CoD-Tracker)

Eigentlich war in der Datei eine Version des Vollstreckers „take a bow“ des Operators Velikan hinterlegt

Wohl seit der Season 1 von Cold War findet sich hier nun der Teabag-Finisher

Das lässt darauf schließen, dass das Entwickler-Team vor kurzem Arbeit in den Vollstrecker gesteckt hat und tatsächlich eine Veröffentlichung bevorstehen könnte. Mal abgesehen von der Erstellung des Finishers an sich, die womöglich schon länger abgeschlossen ist.

Das Teabaggen ist oft eine Geste der Demütigung, kann aber mit bekannten Mitspielern auch im richtigen Moment für Lacher sorgen. Auf MeinMMO haben wir uns mal mit der Gamer-Geste beschäftigt und die Hintergründe dazu untersucht. Schaut in unserem Special zum Teabaggen vorbei, wenn ihr mehr über die Geschichte dieser fiesen Aktion wissen wollt.