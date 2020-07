Call of Duty: Modern Warfare & Warzone strichen heimlich eine der beliebtesten Emotes im Spiel – die O.K.-Geste. Damit reagieren sie wohl auf die anhaltenden Proteste in den USA, da diese Geste auch ganz andere Dinge bedeuten kann, die im Gegensatz zur „Black Lives Matter“-Bewegung stehen.

Um welche Geste handelt es sich? Bei der Okay-Geste drücken wir Daumen und Zeigefinger an der Spitze aneinander um einen Kreis zu formen. Die anderen Finger stehen dabei ab. So signalisieren wir, dass etwas gut ist oder eben „Alles O.K.!“.

Doch diese Geste, die für viele Menschen als harmlos gilt, hat auch eine dunkle Seite. Aufgrund dieser anderen Bedeutung verschwand das beliebte Emote aus Call of Duty: Modern Warfare und dem Battle Royale Warzone und viele Spieler fragen sich: Warum eigentlich?

MeinMMO hat sich die Hintergründe angeschaut und klärt auf, wieso ein eigentlich positives Emote nun mit dem Mid-Season-Update verbannt wurde.

Die Okay-Geste im Einsatz – Lustig oder verachtend? Quelle: reddit

4chan macht aus unschuldiger Geste ein rassistisches Symbol

Wieso wurde die Geste nun gestrichen? Die Entwickler bei Infinity Ward gaben bisher keine offizielle Stellungnahme zur Entfernung der Geste ab. Doch der Hintergrund scheint klar zu sein. Das Symbol wird von einigen Gruppen als Ausdruck von Rassismus und der Vorherrschaft der Weißen verwendet.

Die „Anti-Defamation League“ (Anti-Diffamierungs-Liga) beobachtet die Entwicklung der Geste seit einigen Jahren und setzte das Handzeichen im September 2019 auf ihre Liste der „Hass-Symbole“, geführt als „Rassistisches Handzeichen“. Als Hintergrund schreibt die Nicht-Staatliche-Gesellschaft (NGO) auf einer ihrer Websites:

Im Jahr 2017 erhielt die „O.K.“-Handgeste eine neue und andere Bedeutung. Dank eines „Hoax“ von Mitgliedern der Website 4chan, welche die Geste fälschlicherweise als Hasssymbol bewarben und behaupteten, dass die Geste die Buchstaben „WP“ für „White Power“ darstelle. Der „O.K.“-Gestenschwindel war lediglich der neueste in einer Reihe ähnlicher 4chan-Scherze, bei denen verschiedene harmlose Symbole umgedeutet wurden. Bei diesen Scherzen hofften die Betrüger, dass die Medien und Liberalen überreagieren würden und die Geste aufgrund des neuen Image als Zeichen der „weißen Vorherrschaft“ verurteilen würden. Im Fall der „O.K.“ -Geste war der Scherz so erfolgreich, dass das Symbol zu einer beliebten Trolling-Taktik von rechtsgerichteten Personen wurde, die häufig Fotos in sozialen Medien von sich selbst posteten, während sie die „O.K.“ -Geste zeigten. Ironischerweise nutzen auch einige weiße, ideologische Rassisten diese Trolling-Taktik und verliehen damit denjenigen, welche die Trolling-Geste als rassistisch bezeichneten, eine echte Glaubwürdigkeit. Bis [zum Verbot in] 2019 scheinen einige weiße Rassisten die ironische/satirische Absicht hinter der ursprünglichen Trolling-Kampagne aufgegeben zu haben und nutzen das Symbol als aufrichtigen Ausdruck der weißen Vorherrschaft. So nutzte zum Beispiel der australische, weiße Rassist Branton Tarrant das Symbol während eines Auftritts im Gericht, kurz nach seiner Verhaftung wegen angeblichen Mordes an 50 Menschen bei einem Amoklauf in Moscheen in Christchurch, Neuseeland. Anti-Defamation League (übersetzt) – Quelle: Website der ADL

Die O.K.-Geste als Symbol für „White Power“. Quelle: ADL-Website

CoD bemühte sich schon seit dem Start der „Black Lives Matter“-Bewegung um einen sensiblen Umgang mit dem Thema und verschob sogar den Start der Season 4 aufgrund der anhaltenden Proteste in den USA, für mehr Rechte von Minderheiten, insbesondere der schwarzen Bevölkerung.

Die Entfernung der Geste ist nun wohl ein weiteres Ausrufe-Zeichen, das die Entwickler zum Zeichen der Solidarität mit der Bewegung setzen wollen.

Für was kann das O.K.-Zeichen alles stehen? Die mögliche Bedeutung des Zeichens ist mannigfaltig und oftmals kulturell bestimmt (via Wikipedia):

Im alten Griechenland stand das Symbol für Lippen, aber auch der Liebe und Zuneigung zu jemand anderen

Im antiken Rom signalisierte die Geste Zustimmen, war also schon nah dran an der heutigen Okay-Deutung. Sie war auch Teil der damaligen Rhetorik und wurde zur Verstärkung von bestimmten Ausdrücken in Reden verwendet

In buddhistischen und hinduistischen Gebieten kann die Geste für „die innere Perfektion“ stehen

In Frankreich kann die Geste positiv oder negativ ausgelegt werden. Hier kommt es zum Beispiel auch auf die Körpersprache des Verwenders an

Call of Duty entschied sich dafür, die Geste wohl aufgrund der geänderten Bedeutung in den letzten Jahren zu entfernen. Das Thema Rassismus spielt für viele Menschen auf der Welt noch eine große Rolle in ihrem Leben. Sogar ein Top-Streamer auf Twitch nutzte aufgrund seiner Hautfarbe lange keine Cam.