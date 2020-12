Für Call of Duty: Cold War und Warzone sind 3 ganz spezielle Waffen-Blaupausen auf dem Weg. Leaks zeigen jetzt erstmals die sogenannten „Mastercraft Bundles“, um die euch alle beneiden.

Soldat ist nicht gleich Soldat: Ein berühmtes Zitat aus Call of Duty lautet „Krieg … Krieg bleibt immer gleich“. Doch was sich ständig ändert und mehr Anpassungsmöglichkeiten als je zuvor besitzt, sind die Soldaten die in diesen virtuellen Kriegen kämpfen.

In Black Ops: Cold War und der Warzone könnt ihr unzählige kosmetische Individualisierungen auswählen und so mit eurem ganz persönlichen Kämpfer das Schlachtfeld verwüsten. Ein cooler Operator hier, ein animiertes Emblem dort und mit eurem seltenen Waffen-Blueprints aus dem Battle Pass macht das Aufräumen gleich doppelt so viel Spaß.

Es gehört in CoD zum guten Ton, die Lobby mit seltenen Skins neidisch zu machen und die Gegner in der Killcam gutaussehend zu verhöhnen.

Ak-47 hebt als Raketen-Waffe bald richtig ab

Leaker haben nun einen Waffen-Skin gefunden, der das Aussehen von euren Knarren auf eine ganz neue Stufe hievt. Wir präsentieren die Raketen-AK:

Was sehen wir hier? Normalerweise ändern sich durch eine Blaupause die Farben der Waffen und Details wie ein bandagierter Lauf kommen hinzu. Der gefundene Skin für die AK-47 verwandelt die Waffe aber buchstäblich in eine Rakete:

Am Kolben der Waffe finden sich gleich 4 Turbinen, die Feuer ausstoßen.

Beim Zielen fallen die typischen Finnen auf, die wie eine Haiflosse aus dem Raketenrumpf ragen.

Verrückt wirds beim Nachladen: Die AK aktiviert dann nämlich die Nachbrenner und die Düsen geben richtig Gas.

Dem armen Soldaten fliegt die Waffe dabei fast aus den Händen. Nur mit Mühe kann er die Waffe unter Kontrolle bringen.

Der Name der Blauspause soll „Rocket Science“, also Raketenwissenschaft lauten und Teil eines von 3 Mastercraft Bundles sein. Der Skin passt dabei super zum Setting von Cold War, in welchem die Angst vor der alles beendenden Atomrakete stets eine präsente Gefahr war.

So „schlicht“ sieht die AK-47 ohne jeden Schnickschnack aus

Weitere Mastercraft Bundles sind auf dem Weg zu Call of Duty

Für die Season 1 von Cold War und dem Battle Royale Warzone sind zudem 2 weitere „Mastercraft Bundles“ auf dem Weg:

Die AK-74u verwandelt sich in eine quietschbunte Spielzeug-Knarre namens „Mind Condition“. Wer davon erledigt wird, dürfte sich gedemütigt fühlen

Die KSP 45 mutiert zu einem Kassettenrekorder. Der sogenannte „Retro Renegade“ kommt natürlich im schicken Retro-Look der 80er.

Alle 3 Mastercraft-Blueprints sollen zudem mit 5 Waffen-Aufsätzen erscheinen. Hier seht ihr sie alle:

Deswegen sorgen sich die Spieler: Die irren Blaupausen kommen gut an. Gerade so etwas wie den Raketen-Skin gab es bisher wohl in noch keinem Call of Duty. Wer die Rakete zum ersten Mal in der Killcam sieht, dürfte ziemlich verdutzt fragen, was einen da gerade wegrasiert hat.

Jetzt befürchten die Spieler aber, dass solch ein ausgefallener Skin nicht billig wird. Activision lässt sich schon Bundles, die einen Operator-Skin und oder einer Blaupause beinhalten, 1.800 bis 2.400 CoD-Points kosten (entspricht etwa 20 €).

Manche befürchten, dass die neuen Bundles noch teurer werden könnten. Wie teuer die Mastercraft-Bundles final werden oder wann der Skin genau erscheint, wird aus dem Leak nicht ersichtlich.

Was haltet ihr von den vorgestellten Blaupausen? Steht ihr drauf euren Soldaten anzupassen und mit irren Skins die Lobby eifersüchtig zu machen? Oder muss eine Waffe für euch nur eins können: ballern und die Optik ist egal? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

