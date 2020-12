Wenn ihr Waffen über eure Rang-Aufstiege in der Call of Duty: Warzone freischaltet, dann müsst ihr sie danach noch leveln, um ihre volle Stärke nutzen zu können. MeinMMO zeigt euch, wie ihr das am schnellsten erledigt.

Worum geht es hier? Im Battle Royale Call of Duty: Warzone findet ihr die besten Waffen für eure Matches nicht innerhalb eurer Runden, sondern bastelt euch schon vorher ein starkes Loadout, das ihr euch mit einer Vorrats-Kiste ins Spiel holt.

Um die Waffen zu fiesen Killer-Maschinen umzubauen, müsst ihr aber meist erst das Waffen-Level der Knarren auf ein Maximum bringen, um von den besten Aufsätzen zu profitieren.

Nachdem mit der Season 1 von Black Ops Cold War nun mehr als 30 neue Waffen ins Spiel gekommen waren, stehen nicht nur Neueinsteiger vor dem Problem, dass ein guter Teil des Arsenals auf einem niedrigen Waffen-Level steht. MeinMMO zeigt euch deshalb hier die beste Methode, um im Free2Play-Titel CoD: Warzone die Waffen schnell und sicher auf ein hohes Level zu bringen.

Warzone: Waffen leveln im Rekordtempo – Mit Aufträgen

Wie level ich die Waffen in der Warzone am schnellsten? Mit „Hamstern“-Aufträgen im Zusatz-Modus „Beutegeld“.

Startet ein Match Beutegeld oder Blutgeld. Je nachdem, was aktuell in der Playlist zur Verfügung steht. Markiert euch vor dem Absprung einen der Hamstern-Austräge (Supply Run) und achtet gleich darauf, ob ein Fahrzeug in der Nähe steht. Springt ab, aktiviert den Auftrag und düst direkt zum Zielpunkt.

So sieht der Hamstern-Auftrag auf der Map aus. Ein Fahrzeug in der Gegend ist hilfreich.

Für den Auftrag müsst ihr innerhalb von 2 Minuten zu einer markierten Kauf-Station. Die kann schonmal ein gutes Stück vom Punkt der Auftrags-Annahme weg sein, ist jedoch echt schnell erledigt, wenn ihr euch direkt mit einem Fahrzeug auf den Weg macht.

Wenn ihr Aufträge in der Warzone erledigt, gibt’s nämlich immer auch einen ordentlichen Batzen Waffen-XP. Der Hamster-Auftrag geht dabei am schnellsten und schiebt euch bei Abschluss gleich 500 Erfahrungspunkte für eure gehaltene Waffe aufs Konto.

Wichtig: Achtet darauf, dass ihr die richtige Waffe in der Hand haltet. Die Punkte zählen nur für das Schießeisen, dass ihr haltet und nicht für eure Zweitwaffe. Als Fahrer zählt im Fahrzeug die Waffe, die ihr beim Einsteigen ausgewählt hattet.

Ihr braucht nicht einmal absteigen, um den Auftrag abzuschließen.

Im Team geht’s noch schneller

Wie kann ich meine Effizienz noch steigern? Mit ein paar Kniffen könnt ihr die Methode weiter perfektionieren:

Geht mit einem Team ins Match

Nutzt Helikopter

Aktiviert Token für doppelte Waffen-XP

Am besten ist es, wenn ihr die ganze Prozedur mindestens zu zweit erledigt. Ihr profitiert von den Waffen-XP nämlich auch dann, wenn ihr nicht beim Zielpunkt seid. Einer von euch startet dann immer die Aufträge und ein Team-Mitglied macht sich sofort auf zur markierten Kauf-Station.

2 Minuten habt ihr Zeit, um zur Ziel-Station zu kommen.

Um besonders schnell voran zu kommen, nutzt einen Helikopter für euer Level-Abenteuer. Die fliegenden Fahrzeuge stellen den besten Weg dar, um sich von einem Auftrag zum nächsten zu arbeiten. In der Luft seid ihr aber auch anfällig für Raketen und mit etwas Pech, verliert ihr euren fliegenden Untersatz.

Wenn ihr noch welche übrig habt, dann aktiviert jedes Mal einen „Doppelte Waffen-XP“-Token bevor ihr ein komplettes Level-Match startet. Durch den Wechsel von CoD MW auf Black Ops Cold War haben viele Spieler ihre Token verloren. Spielt ihr aber gern den Battle Pass hoch, dann kassiert ihr regelmäßig neue Token. Achtet jedoch darauf, dass der Timer der Token direkt mit der Aktivierung startet und auch außerhalb eurer Matches runterläuft.

Wenn ihr keine Hamstern-Aufträge mehr auf der Map findet, könnt ihr auch andere Aufträge starten, anstatt ein neues Match zu beginnen. Alle geben euch eine stattliche Menge an Waffen-XP, dauern nur meist ein klein wenig länger. „Hamstern“ bringt aber den besten Fortschritt.

Habt ihr eure bevorzugten Knarren auf dem Max-Level und ins Loadout gepackt, müsst ihr sie euch noch im Match organisieren. Dafür kauft ihr entweder für 10.000 Cash eine teure Ausrüstungs-Kiste oder wartet auf die kostenlose Kisten, die in jedem Match für euer Team runterkommen. Hier erfahrt ihr, wann die Gratis-Kisten kommen, damit ihr damit rechnen könnt.