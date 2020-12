CoD Cold War & Warzone: Alles zum Start von Season 1 – Patch Notes & neue Modi

Die Season 1 von Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone ist online. MeinMMO fasst euch hier die wichtigsten Anpassungen und Neuerungen zum Start in die neue Saison zusammen.

Was ist los bei CoD? Die erste Season von Call of Duty: Black Ops Cold War ist online. Damit kriegt das neue 2020er CoD neue Maps, Waffen, einen frischen Battle Pass und dazu eine Menge Anpassungen bei den Waffen und Ausrüstungen. Zudem geht das komplette Prestige-System online, das euch 1.200 Stufen pro Season aufsteigen lässt.

Die erste Season betrifft jedoch nicht nur den neuesten CoD-Ableger. Auch das Battle Royale Call of Duty: Warzone profitiert ordentlich von dem Season-Start und kriegt einen großen Schwung neuer Waffen, eine neue Map, ein Live-Event für die neue Karte und teilt sich nun das Fortschritts-System und den Battle Pass mit Cold War.

Damit ihr einen Überblick über die Neuerungen bekommt, haben wir euch hier auf MeinMMO das Wichtigste zusammengefasst.

Die Roadmap gab schon vor dem Start einen guten Einblick in Season 1.

Warzone mit 30 neuen Waffen & Rebirth-Island

Was ist in der Warzone neu? Vom ganzen Aufbau her müsst ihr euch an nichts Neues gewöhnen. Die Warzone ist im Grunde noch dieselbe – ihr könnt sie über den Launcher von Modern Warfare betreten, eure Loadouts anpassen und an dem neuen Battle Pass arbeiten. Doch die Season 1 von Cold War hat eine Menge neuen Content ins Battle Royale gebracht.

Das Größte dabei: die komplett neue Map Rebirth Island. Die Karte ist für 45 Spieler ausgelegt und deutlich kleiner, als die erste Map Verdansk. Die Inselt selbst ist Teil der „Black Ops“-Story und hängt eng mit dem gefährlichen Nervengas Nova 6 zusammen, das in der Kampagne von Black Ops 1 eine größere Rolle spielte.

Zusammen mit der Karte startet ein Live-Event, das bis zum 4. Januar läuft. Das funktioniert ähnlich wie das Halloween-Event für einigen Monaten. Warzone stellt euch hier 16 Aufgaben und für jede Aufgabe, die ihr erfüllt, erhaltet ihr ein thematisches, kosmetisches Item. Habt ihr alle erledigt, gibts einen Waffenbauplan obendrauf.

Mit dem Season-Start geht auch ein Live-Event in Warzone online.

Dazu gibt es 31 neue Waffen, darunter eine komplett neue Waffenklasse – die Taktikgewehre. Habt ihr Cold War bisher nicht gespielt, müsst ihr euch die neuen Schießeisen allerdings erst freischalten. Übrigens gibt es nur neue Waffen, aber keine neuen Perks oder Ausrüstungen.

Auch beim Fortschritts-System hat sich etwas getan. Habt ihr Cold War bisher nicht gespielt, dann seid ihr jetzt wieder Stufe 1 und könnt euch bis hoch auf Stufe 55 spielen, um die neuen Waffen zu bekommen. Danach geht es in das Prestige-System von Cold War, das euch weitere Belohnungen ausschüttet.

Zudem bekommt die Map Verdansk einen neuen Gulag, der an eine Lagerhalle erinnert und auf Rebrith Island und in Verdansk gibt es ein neues Fahrzeug – den Angriffshelikopter. Das ist ein Helikopter, wie ihr ihn bereits aus Warzone kennt, aber mit Miniguns für die Insassen an den Seiten.

Der neue Gulag in Verdansk hat einen ganz anderen Stil.

Erste Warzone-Playlist in Season 1

Battle Royale – 4er / 3er / 2er / Einzel

Beutegeld 3er

Wiederbeledung 3er

Wie funktioniert der neue Wiederbelebungs-Modus? Mit diesem Modus kommt ihr auf die neue Map Rebirth Island, die zum Season-Start andere Regeln mitbringt, als das gewohnte Battle Royale in Verdansk. Zwar gibt es weiterhin einen Gas-Kreis, der mit der Zeit immer kleiner wird und das letzte Team, das überlebt, gewinnt die Runde.

Doch mit jedem Abschuss eines Feindes seht ihr auf der Map auch kurz sein restliches Team, dass noch am Leben ist. Darüber hinaus läuft ein „Wiederbelebungstimer“, der zum Matchstart auf 10 Minuten steht. Wenn bei Ablauf des Timer noch ein Team-Mitglied am Leben ist, dann kommen die gefallen Kameraden direkt zurück. Einen Gulag gibt es aktuell nicht auf Rebirth Island, der ist jedoch angekündigt.

Ein kompletter Blick auf die neue Map.

Cold War mit neuem Content & vielen Waffen-Änderungen

Was ist in Cold War neu? Mit der ersten Season kriegt der Multiplayer von Cold War eine Ladung neuen Content und viele Anpassungen beim Balancing.

2 neue 6vs6-Maps: Mit „The Pines“ und „Raid“ kommen zwei neue Maps in die Rotation der Standard-Matches.

„The Pines“ beschreiben die Entwickler dabei als mittelgroße Karte mit vielen Ebenen. Die Außenbereiche bieten Nahkampf-Gefechte und der Innenraum Platz für Kämpfe auf größeren Distanzen.

„Raid“ bietet das klassische 3-Lane-System und spielt in und um eine große Villa in Hollywood. Ihr Debüt machte die Map mit Black Ops 2 aus 2012.

Als Weihnachts-Extra gibts zudem eine Feiertags-Version der Kultmap „Nuketown“.



Die beiden neuen 6vs6-Maps.

Feuergefecht-Modus mit 4 neuen Maps: Mit dem Season-Start kehrt der 2vs2-Gunfight-Modus aus Modern Warfare zurück. Hier kämpft ihr auf kleinen Maps schnelle, intensive Gefechte. 4 eigene Karten wurde dazu hinzugefügt, die nur für diesen Modus bestimmt sind:

Game Show

ICBM

KGB

U-Bahn

Prop-Hunt-Modus kehrt zurück: In dem Party-Modus „Requisitenjagd“ seid ihr entweder Jäger oder Gejagte. Im Team der Gejagten habt ihr das Aussehen eines typischen Map-Gegenstands und müsst euch vor dem Jägerteam verstecken.

Der neue Battle Pass ist online: Jede neue Season geht ein frischer Battle Pass online, der euch gegen Erfahrungspunkte / Spielzeit ein paar kosmetische Items liefert. Erfahrt hier mehr zum Battle Pass der Season 1.

Stitch ist der Operator von Season 1 und pflegt eine besondere Beziehung mit Adler.

Waffen- & Ausrüstungs-Balancing zum Season-Start

Zum Season-Start bringt Cold War eine Menge Balancing-Anpassungen, die wir euch hier komplett in der Übersicht zeigen:

AK-47 – Nerf Weniger Headshot-Schaden Weniger Schaden für den 20″ Spetsnaz Lauf

Krig 6 – Nerf Weniger Headshot-Schaden

FFAR 1 – Buff Erhöhte Schadensreichweite Reduzierter Rückstoß

Milano 821 – Buff Erhöhte Schadensreichweite

KSP 45 – Buff Erhöhte Schadensreichweite

Bullfrog – Buff Erhöhte Schadensreichweite

M16 – Nerf Reduzierte Schadensreichweite Reduzierte Feuerrate

AUG – Nerf Weniger Headshot-Schaden Reduzierte Schadensreichweite Reduzierte Feuerrate Weniger Schaden mit dem 19,8″ Sonderkommando-Lauf

M60 – Buff Höheres ADS-Tempo Schnelleres Waffenwechseln

M82 – Buff Brusttreffer sind nun One-Hit-Kills 22,6″ Tigerteam-Lauf vergrößert One-Shot-Bereich Rückstoß wurde an die neue Feuerkraft angepasst

Magnum – Buff Erhöhte Schadensreichweite Höhere Feuerrate

Hauer 77 – Nerf Reduzierte Schadensreichweite 25,2″ Sonderkommando-Lauf generft

Gallo SA12 – Nerf 24,8″ Sonderkommando-Lauf generft Reduzierte Schadensreichweite geringere Feuerrate



Als generelle Überarbeitung geben die Entwickler an, dass von Kugeln getroffene Spieler einen weniger starken Knockback-Effekt verspüren. Dazu hat sich auch bei den Ausrüstungen und Extras etwas getan:

Perk Splitterschutzweste Reduziert den Explosivschaden weniger stark

Perk Daten weiterleiten Größerer sichtbarer Mini-Map-Bereich

Perk Ninja Schützt nun nicht mehr vor Richtmikrofonen

Perk Spionage Schützt nun vor Richtmikrofonen

Ausrüstung Splittergranate Leicht erhöhter Schaden

Ausrüstung Molotow Leicht erhöhter Schaden

Ausrüstung Stimulanz Heilgeschwindigkeit reduziert

Feldaufrüstung Richtmikrofon Entdeckt nun keine Spieler mehr die geduckt laufe, schwimmen oder mit angelegtem Visier laufen

Feldaufrüstung Gasmine Erhöhter Schaden Explosionsverzögerung wurde entfernt Verlangsamung wurde verringert



Zusätzlich zu den Änderungen bei den Waffen schraubten die Entwickler von Treyarch an manchen Multiplayer-Modi und fixten einige Fehler im Zombie-Modus. Für einen kompletten Einblick in die Änderungen schaut euch die englischen Patch Notes auf treyarch.com an.

Erste Playlist von Cold War in Season 1

Bisher war die Playlist in Cold War immer ziemlich kurz. Mit dem Start der Season 1 erinnert sie mehr an die Playlisten aus Modern Warfare und bietet nun einige Extra-Modi, in denen ihr euch austoben könnt:

Feuertrupp: Schmutzige Bombe

Nuketown-Feiertag 24/7

Überfall auf die Mall

Requisitenjagd

Feuergefecht

Die Änderungen und Neuerungen sind umfassend und bringen CoD-Spielern in den nächsten Wochen hoffentlich genug zu tun. Spannend werden in den nächsten Tagen besonders die Auswirkungen der neuen Waffen auf das Battle Royale Warzone. MeinMMO behält das für euch im Blick und ihr könnt damit rechnen, dass wir so schnell wie möglich die Anpassungen bei den besten Waffen der Warzone vornehmen.