In Call of Duty: Black Ops Cold War dreht sich alles um Waffen und den nächsten Kill. MeinMMO zeigt euch deshalb hier die besten Waffen für den Multiplayer, mit Tipps für alle Waffenklassen und starken Setups zum Ausprobieren.

Waffen sind ein heikles Thema bei Call of Duty, weil jeder Spieler seine eigenen Vorzüge und Meinungen einbringt. Doch generell gibt es immer Schießeisen, die von einer großen Gruppe von Spielern als „Die Besten“ angesehen werden und meist auch tatsächlich einen Vorteil gegenüber anderen Waffen aufweisen.

MeinMMO zeigt euch deshalb hier die besten Waffen für den Multiplayer von Black Ops Cold War, die aktuell in ihren Waffenklassen für viele Soldaten als stark angesehen werden. Wir halten den Artikel für euch regelmäßig frisch und aktualisieren ihn, wenn es größere Änderungen bei den sogenannten Meta-Waffen gibt.

Wie wurde diese Liste erstellt? Um euch die besten Waffen nach Klassen zu bieten, haben wir uns viele aktuelle Videos zu dem Thema reingezogen, uns Tier-Listen angeschaut und lassen auch eigene Erfahrungen in die Bewertung mit einfließen. Die wichtigsten Quellen zu aktuellen Änderungen oder Einschätzungen verlinken wir euch unten im Artikel, direkt am Ende des Textes.

AK-47 – Das beste Sturmgewehr in Cold War

Was macht die AK-47 so stark? Das sowjetische Gewehr kommt als einziges Sturmgewehr zum Start von Cold War mit dem großen 7,62 Kaliber und die Entwickler verpassten dem Gewehr-Klassiker damit auch den größten Schaden unter den Sturmgewehren.

Ihr erster Schadensbereich endet ohne Aufsätze zwar verhältnismäßig früh (bei 38.1 Meter vs. XM4 mit 45,72 Meter), doch dafür haut sie Feinde mit Körpertreffern in grade einmal 300 Millisekunden aus den Latschen. Die zweitbeste Time-to-Kill (TTK) bei den Sturmgewehren bietet die FFAR 1 (330 Millisekunden), die jedoch seit einem Nerf etwas schwieriger zu spielen ist.

Die AK-47 lässt sich mit ein paar Aufsätzen zu einer sehr stabilen Waffe bauen und bringt dazu den starken TTK-Wert mit. Eine Top-Wahl unter den Sturmgewehren.

Cold War Setup AK-47

Mündung: Schalldämpfer Ihr seid beim Feuern nicht auf der Minimap zu sehen

Lauf: 18,2″ VDV verstärkt Erhöht eure Reichweite und Kugelgeschwindigkeit

Unterlauf: Vordergriff Bringt euch horizontale Rückstoß-Kontrolle ohne Nachteile

Magazin: 40-Schuss 10 Kugeln mehr im Magazin

Handgriff: GRU-Elastik-Umwicklung Verbessert eure ZV-Zieldauer und gibt Zuckungs-Resistenz



Worauf muss ich bei Sturmgewehren achten? Diese Waffenklasse ist sehr beliebt und die Sturmgewehre sind so etwas wie die Allrounder unter den CoD-Knarren. Der Schaden ist ganz gut, aber kommt nicht an die MPs heran. Die Kontrolle ist gut, doch die Leichten Maschinengewehre lassen sich noch besser auf dem Zielpunkte halten.

Dafür ist ihre Reichweite ordentlich und sie bieten euch eine angenehme Mischung aus allem. Besonders gut für ein Einsteiger-Loadout oder wenn ihr lieber aus der zweiten Reihe eure Gegner unter Druck setzt und weniger auf „Run&Gun“ geht.

Alternativen bei den Sturmgewehren

XM4 – Mehr Reichweite als AK-47 und gutes Handling

MP5 – Die beste Maschinenpistole in Cold War

Was macht die MP5 so stark? MPs gelten in Cold War schon seit der Alpha-Phase als sehr starke Waffenklasse und die MP5 verbindet die Stärken der Maschinenpistolen in einer guten Balance. Während die anderen Klassenvertreter etwas spezialisierter sind, bietet die MP5 überall einen starken, aber nicht überragenden Wert:

Milano 821 – Hohe Reichweite

AK-74u – Starke TTK und hohe Kugelgeschwindigkeit

KSP 45 – Überragende TTK, aber Salven-Schuss

Bullfrog – Riesige Magazine

Während also die anderen MPs mit einer Spezialisierung glänzen und dafür woanders schwächeln, bringt die MP5 eine starke Mischung aller Werte und setzt sich damit an die Spitze der MPs, trotz eines Nerfs 6 Tage nach Release. Dazu sorgt die hohe Feuerrate dafür, dass auch mal ein Schuss daneben gehen kann, ohne das ihr gleich stark im Nachteil gegenüber anderen Waffen seid.

Cold War Setup MP5

Mündung: Feuerdämpfer Ihr seid beim Feuern nicht auf der Minimap zu sehen

Lauf: 9,5″ Ranger Erhöht Kugelgeschwindigkeit (wichtig für fast alle MPs)

Unterlauf: Feldagenten-Griff Bringt etwas vertikale und starke horizontale Rückstoßdämpfung

Magazin: 40-Schuss-Schnelllademagazin Mehr Munition & schneller nachladen, kleine ZV-Zieldauer-Malus

Handgriff: Schlangen-Umwicklung Gleicht ZV-Zieldauer des Magazins aus



Worauf muss ich bei MPs achten? Bis auf die AK-74u haben Maschinenpistolen eine sehr niedrige Kugelgeschwindigkeit in Cold War, die ihr unbedingt mit dem Lauf ausgleichen solltet. Bewegte Ziele könnt ihr so deutlich leichter unter Feuer nehmen.

Ansonsten achtet mit den MPs auf eure Distanz zum Gegner. Ihr seid nur im Vorteil, wenn ihr euren Feind im ersten Schadensbereich erwischt. Ein Duell mit den anderen Primärwaffen-Klassen verliert ihr, wenn der Gegner zur gleichen Zeit anfängt zu feuern. Was aber nicht heißt, dass die MPs auf größeren Distanzen unbrauchbar sind. Ihr dürft euch nur nicht zuerst erwischen lassen.

Alternativen bei den MPs

M16 – Das beste Taktikgewehr in Cold War

Was macht die M16 so stark? Mit der M16 kriegt ihr ein ausgeglichenes 3-Schuss-Salven-Gewehr, das euch eine hervorragende Time-to-Kill liefert und diese auch auf größere Entfernungen noch behält.

Denn im ersten Schadensbereich sind die 3er-Salven tödlich und ihr haut eure Feinde in nur 132 Millisekunden um. Ein Wert, den sonst nur die One-Shot-Waffen aus der Sniper- oder Schrotflinten-Kategorie knacken. Dazu ist die Waffe angenehm stabil und es ist oft kein Problem, die 3 Kugeln direkt im Gegner zu versenken. Falls ihr noch mehr Gründe braucht, um die M16 mal auszuprobieren, schaut in unserem Special zur M16 vorbei.

Cold War Setup M16

Visier: Hawksmoor Hilft dabei, die Salve komplett auf den Gegner zu bekommen

Lauf: 20,5″ Sonderkommando Erhöht Feuerrate, Reichweite, Kugelgeschwindigkeit

Unterlauf: Feldagenten-Vordergriff Bringt etwas vertikale und starke horizontale Rückstoßdämpfung

Handgriff: Luft-Elastik-Umwicklung Verbessert eure ZV-Zieldauer und gibt Zuckungs-Resistenz

Schaft: SAS-Kampf-Schaft Verbessert eure Mobilität



Worauf muss ich bei Taktikgewehren achten? Alle Waffen in dieser Kategorie sind entweder Salven- oder Einzelschuss-Gewehre und keine bietet einen automatischen Feuermodus. Das gibt euch mehr Kontrolle über die einzelnen Schüsse, ist aber bei vielen Spielern nicht sonderlich beliebt.

Die reinen Einzelschussgewehre bieten dabei eine hohe Reichweite, während die Salven-Schuss-Waffen mit hohem Schaden überzeugen. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist ein eher langsamer Spielstil. Vermeidet Sprinten, dann habt ihr auch gegen MPs eine Chance.

Alternativen bei den Taktikgewehren

AUG – Salven-Gewehr mit hoher Reichweite, aber stärkerem Rückstoß als die M16

Stoner 63 – Das beste leichte Maschinengewehr in Cold War

Was macht die Stoner 63 so stark? LMGs sind besonders für ihre großen Magazine bekannt und lassen dafür gern ein wenig Spritzigkeit vermissen. Am ehesten lässt sich diese Waffenklasse mit den Sturmgewehren vergleichen, doch sie sind träger, bieten dafür aber deutlich mehr Kugeln und eine hohe Reichweite.

Die Stoner 63 kommt dabei von den LMGs bei Cold War vom Spielgefühl am nächsten an ein Sturmgewehr heran und beglückt euch dazu mit riesigen Magazinen, um einen ganzen Trupp auf dem Weg zum Missions-Ziel zu unterdrücken oder sogar gleich komplett auszuschalten.

Besonders die gute Beherrschbarkeit des Rückstoßes, gepaart mit hoher Reichweite, machen die LMGs im CoD von 2020 richtig stark.

Cold War Setup Stoner 63

Visier: Hawksmoor Bringt euch noch mehr Sicherheit bei euren Treffern

Mündung: SOCOM-Eliminator Feinde sehen euch nach dem Feuern nur kurz auf der Minimap und bringt etwas Rückstoß-Kontrolle

Lauf: 21,8″ Sonderkommando Mehr Reichweite, mehr Kugelgeschwindigkeit

Unterlauf: Feldagenten-Griff Bringt etwas vertikale und starke horizontale Rückstoßdämpfung

Magazin: 100-Schuss-Schnelllademagazin Größere Magazin und schneller Nachladen, bei 5 % ZV-Zieldauer-Malus



Worauf muss ich bei Leichten Maschinengewehren achten? Vermeidet direkte Nahkampf-Duelle. Hier könnt ihr zwar auch mit eurem Hüftfeuer was reißen, aber generell seid ihr ordentlich im Nachteil, wenn ihr nicht gerade von der Seite oder von hinten eure Feinde überrascht.

Setzt eher Feinde auf mittlere oder große Entfernungen unter Druck. Mit ein paar Aufsätzen für bessere Rückstoß-Kontrolle baut ihr euch die LMGs zu richtigen Lasern, die euch präzise und einfache Treffer auch auf großen Entfernungen ermöglichen.

Alternativen bei den Leichten Maschinengewehren

M60 – Niedrigere Schussrate, aber nochmal höhere Reichweite

RPD – Etwas spitziger als Stoner 63, aber auch weniger Schaden

Pelington 703 – Das beste Scharfschützengewehr in Cold War

Was macht die Pelington so stark? Ein Scharfschütze in Call of Duty sitzt meist nicht ewig auf einem Punkt und wartet auf sein anrückendes Ziel. Vielmehr sind Sniper sehr mobile Spieler, die viel unterwegs sind und versuchen, die Gegner zu flankieren und mit ihren One-Shot-Kills in die Killcam zu schicken.

Die Pelington leistet hier den besten Dienst. Von den 3 Sniper-Gewehren zum Release von Cold War ist sie die schnellste und handlichste Waffe, was sie für Quickscope-Einsätze prädestiniert. Zudem fällt das M82 etwas aus der Rolle, weil es als halbautomatische Waffe nicht denselben One-Shot-Bonus bei Brusttreffern mitbringt, wie die Pelington und die LW-3 Tundra.

Cold War Setup Pelington

Mündung: Geräuschdämpfer Zeigt euch bei Schüssen nicht auf der feindlichen Minimap

Lauf: 26,5″ Tigerteam Reduziert eure Munition, bringt aber dicke Boni auf viele andere wichtige Werte

Unterlauf: Infiltrator-Griff Gibt euch besseres Movement

Handgriff: Luft-Elastik-Umwicklung Schnelleres Zielen und hohe Zuckungs-Resistenz

Schaft: Plünderer-Polster Verbessert ebenfalls euer Movement



Worauf muss ich bei Scharfschützen-Gewehren achten? Setzt euch nicht an einen guten Punkt auf der Map und wartet auf eure Gegner, sondern sucht aktiv Feinde und haut sie mit einem Schuss um.

Achtet dabei jedoch immer darauf, die Gegner nicht zu nahe kommen zu lassen. Mit einem gewissen Abstand könnt ihr auch in Nahkämpfen gegen MPs gewinnen, doch eure großen Stärken habt ihr auf mittlerer bis lange Distanz. Hier findet ihr einen Guide für den mobilen Quickscope-Spielstil.

Alternativen bei den Snipern

LW-3 Tundra – Etwas träger, hat aber dafür einen etwas größeren One-Shot-Bereich

Hauer 77 – Die beste Schrotflinte in Cold War

Was macht die Hauer 77 so stark? Diese Schrotflinte liefert euch starke One-Shot-Kills, die mit den richtigen Aufsätzen auf knapp 10 Meter hochgehen. Damit bekommt ihr eine starke Nahkampf-Waffe, die euch besonders mit einem Run&Gun-Stil viele spaßige und befriedigende Kills bringen kann.

Cold War bietet zum Release nur 2 Shotguns und in dieser Klasse kommt es sehr auf eure eigenen Vorlieben an. Spielt ihr ein Match mit einer Schrotflinte als Hauptwaffe, dann ist die Hauer 77 zu bevorzugen. Sucht ihr eine starke Nebenwaffe, die ihr immer mal zieht, wenn eurer Hauptwaffe auf kurzer Entfernung die Puste ausgeht, passt die Gallo SA12 wohl besser für euch.

Cold War Setup Hauer 77

Mündung: Feuerscheindämpfer 12 GA Ihr seid beim Feuern nur kurz auf der Minimap zu sehen

Lauf: 25,2″ Sonderkommando Bringt deutlich mehr Schaden und One-Shots im zweiten Schadensbereich

Körper: Montiertes Licht In einem 60°-Winkel vor euch haben Feinde innerhalb von 20 Meter eine Markierung über dem Kopf

Handgriff: Tempo-Tape Bessere ZV-Zieldauer ohne Nachteile

Schaft: Schrotflinten-Schaft Besseres Sprinten/Feuer-Tempo ohne Nachteile



Worauf muss ich bei Schrotflinten achten? Schrotflinten sind die Nahkampf-Monster bei Cold War und in dem Bereich erschreckend stark. Wenn ihr euch bei euren Feuergefechten gern sehr nah beim Gegner aufhaltet, den sollten die Shotguns eure erste Wahl sein.

Nutzt bei den Schrotflinten auf jeden Fall den „Sonderkommando“-Lauf. Bei der Hauer bringt er euch auch im zweiten Schadensbereich (bei dem Setup hier ab 5 Meter) ebenfalls One-Shot-Kills bis knapp 10 Meter. Bei der Gallo sorgt der dafür, dass ihr überhaupt die Chance auf One-Shot-Kills habt, hier allerdings nur im ersten Schadensbereich bis 5 Meter.

Alternativen bei den Schrotflinten

Gallo SA12 – Halbautomatisches Feuer, besser zum Nachsetzen bei angeschossenen Gegnern

Cigma 2 – Der beste Raketenwerfer in Cold War

Was macht die Cigma 2 so stark? Die Cigma 2 ist dem anderen RPG vorzuziehen, weil ihr damit die Scorestreaks unter Druck setzen könnt. Aufgrund des neuen Scorestreak-Systems in Black Ops Cold War, das euren Counter bei Toden nicht zurücksetzt, seht ihr oft viele der günstigen Scorestreaks im Laufe der Runde, die ihr mit der Cigma schnell und kompromisslos vom Himmel holt.

Das gilt aber auch für die größeren Streaks. Viele davon haben Raketen-Abwehrmaßnahmen und der erste Schuss geht oft ins Leere. Doch wenn ihr eh wenig auf eure Zweitwaffe zugreift, um das leere Magazin der Hauptwaffe auszugleichen, dann nehmt die Cigma mit und helft eurem Team, die fiesen Luftunterstützungen aus dem Weg zu räumen. Bevor sie euer Match komplett ruinieren.

Diesen Raketenwerfer könnt ihr übrigens auch ohne eine Zielerfassung auf eure Gegner abfeuern. Für diesen Zweck eignet sich der RPG-7 aber besser.

Magnum & 1911 – Die besten Pistolen in Cold War

Was macht die beiden Pistolen so stark? Bei den kleinen Handfeuerwaffen kommt es ganz auf euren Geschmack an. Magnum und 1911 stellen beide einen starken Ersatz dar, wenn eure Hauptwaffe nicht mehr genug Feuerkraft für einen aufdringlichen Gegner bereitstellen kann. Die wichtigsten Unterscheidungs-Merkmale:

1911 – Weniger Schaden aber größeres Magazin und höhere Feuerrate

Magnum – Kräftiger Schaden, aber kleines Magazin

Die Magnum gibt euch 75 Schaden an die Hand und kann auch Feinde mit voller Gesundheit mit 2 Schuss aus dem Weg räumen. Dazu kommt eine höhere Kugelgeschwindigkeit. Die 1911 braucht 3 Schuss, kann dafür aber schneller feuern und ist generell etwas spritziger als die Magnum. Bei Reichweite und ZV-Zielgeschwindkeit liegen beide aber gleich auf.

Wenn es um die Auswahl der richtigen Waffen in Black Ops Cold War geht, dann geht es oft auch um Vorlieben und die eigene Spielweise. Bei den Waffen hier auf der Liste seid ihr für entsprechende Spielstile bestens gerüstet. Versucht aber auch die Alternativen und andere Waffen, die ihr oft bei den Feinden seht. Oft sind die Schießeisen, die euch in einem Match am meisten auf die Nerven gehen, auch eine gute Wahl für euer Loadout.

Dasselbe gilt für die Aufsätze und Setups. Die hier vorgeschlagenen Builds unterstützen die Stärken der Waffen, müssen für euch aber nicht die optimale Lösung darstellen. Je mehr ihr rumprobiert und umbaut, desto mehr wisst ihr über die Waffen-Mechaniken des Spiels und könnt sie zu eurem Vorteil nutzen und die Waffen optimieren.

Wenn ihr als Einsteiger ins Spiel kommt, dann wählt am besten eine Waffe, die euch auf Anhieb zusagt. Denn ihr müsst die einzelnen Knarren lange spielen, bis ihr an die guten Aufsätze kommt. Hier findet ihr Tipps, wie ihr eure Waffen-Stufen und den Military-Rank schneller levelt.