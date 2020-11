Mit diesen Waffen in CoD Cold War könnt ihr am schnellsten Kills machen

Call of Duty: Black Ops Cold War hat einen Schwung Waffen, aber welche davon sind laut der Statistik eines bekannten YouTubers am schnellsten darin, gute Kills zu machen? Erfahrt es hier bei MeinMMO.

Wo kommen die Waffendaten her? In der Waffenschmiede von CoD Black Ops Cold War könnt ihr jederzeit einiges an nützlichen Daten für jede Waffe im Spiel einsehen. Doch der populäre YouTuber TheXclusiveAce (über 800.000 Abonnenten), hat sich die Mühe gemacht und fast alle Waffen im Spiel genau überprüft und noch mehr Daten gesammelt. Die könnt ihr in einer ausführlichen Tabelle hier nachschlagen.

Aus der Tabelle lässt sich dann leicht ableiten, welche Waffen derzeit besonders effektiv sind. Damit ihr euch die Arbeit nicht machen müsst, haben wir hier für euch drei statistisch besonders gute Waffen herausgesucht, die eine starke TTK im Multiplayer vorweisen.

Die MP5 gehört zu den besten Waffen, aber nicht bei der TTK.

Was ist TTK? Unter TTK versteht man „Time to Kill“, also die Zeit, die es braucht, um einen völlig gesunden Gegner ins Jenseits zu ballern. In einem schnellen, rasanten Shooter wie Cold War ist es sehr wichtig, dass man in einem direkten Feuergefecht den Gegner schnell niedermäht.

Eine theoretisch starke Waffe mit viel Schaden pro Schuss bringt da weniger als eine Waffe, die schnell feuert und eine hohe Geschossgeschwindigkeit hat. Daher sind Sniper-Rifle, die theoretisch eine TTK von 0 haben, hier nicht aufgeführt. Es geht hier um Waffen, bei denen nicht ein einziger Treffer entscheidet, ob man sofort einen Kill landet oder nicht.

Waffen mit der besten TTK – Damit killt ihr am schnellsten eure Gegner

Die Liste der TTK-Überflieger besteht komplett aus Salven-Schuss-Waffen. Obwohl die MP5 für viele Spieler als die beste Waffe gilt, kann sie nicht bei den starken Werten zum Beispiel der Taktik-Gewehre mithalten. Besonders zum Release war die MP5 trotzdem so stark, dass sie fast jeder nutzte. Bei der Time-to-Kill gewinnen allerdings andere:

M16: Mindestens 132 Millisekunden bis zum Kill AUG: Mindestens 154 Millisekunden bis zum Kill KSP 45: Mindestens 166 Millisekunden bis zum Kill

Zum Vergleich: Die MP5 hat hier nur einen Wert von mindestens 280 Millisekunden. Andere Gewehre, wie die Type 63 (332 MS) oder AK-47 (300 MS) sind da ebenfalls weit hinterher. Schaut hier vorbei, wenn ihr euch einen Guide und Setups für die M16 anschauen wollt.

Die KSP 45

Die M16

Die AUG

Darum sind die Waffen so stark: Der Grund für die Überlegenheit bei der TTK bei den Waffen auf der Liste ist, dass die AUG, M16 und KSP 45 einen sehr mächtigen Feuerstoß-Modus haben. Der schickt pro Drücken des Abzugs mehrere Kugeln auf den Gegner und wenn die alle Treffen, ist man ruck zuck tot.

Warum spielt die also nicht jeder? Diese Feuerstoß-Spielweise passt nicht jedem und Salven-Gewehre gelten als eher unbeliebt. Zudem setzen Spieler mit einem Feuerstoß im Nahkampf alles auf eine Karte. Denn die TTK ist zwar überragend, wenn ihr euren Feind direkt umhaut. Geht aber eine Kugel daneben und der Feind steht noch, dann seid ihr mit dem Salven-Gewehr im Nachteil.

Ihr sucht nach noch mehr guten Waffen für den Multiplayer von Call of Duty: Black Ops Cold War? Dann schaut euch doch mal diese Alternative zur generften MP5 an. Die russische AK-74u ist eine starke Waffe. Hier in unserem Artikel zum Thema erfahrt ihr alles zu der Waffe und warum ihr sie nutzen solltet. Viel Spaß!