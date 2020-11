Call of Duty: Black Ops Cold War ist auf dem Markt und bringt mal wieder eine Multiplayer-Erfahrung voller Action und Schweiß an den Start. Ein langjähriger CoD-Experte zeigt zum Release seine 5 besten Waffen im Multiplayer und MeinMMO stellt sich euch hier vor.

Im Multiplayer von Call of Duty: Black Ops Cold War dreht sich alles um die raffinierteste Taktik, die passendste Ausrüstung und das präziseste Aiming. Noch vor diesen Dingen steht aber oft die beste Waffe. Denn ein starkes und gut spielbares Gewehr unterstützt eure Taktiken und belohnt euer zielgenaues Aiming.

Der YouTuber und CoD-Experte „TheXclusiveAce“ hat es sich deshalb gleich zum Release zur Aufgabe gemacht, euch seine Top-5 der Waffen zu zeigen und wir von MeinMMO wollen euch seiner Erkenntnisse nicht verheimlichen. Sein englisches Video binden wir hier für euch ein:

Platz 5: Typ 63 – Einzelschuss-Gewehr mit sanfter Seele

Was macht die Waffe stark? Die Liste startet mit einer Knarre aus der Waffe-Klasse der Taktik-Gewehre. Die Waffen dieser Klasse erinnern an eine Mischung aus Sturmgewehren und DMRs, wobei die Typ 63 eher Richtung DMR geht.

Ihr bekommt hier ein kontrollierbares Einzelschuss-Gewehr, dass euch 3-Schuss-Kills mit Körpertreffern ermöglicht und sogar auf 2-Schuss-Kills runtergeht, wenn ihr einen Headshot landen könnt. Dieses Gewehr eignet sich besonders für mittlere bis hohe Reichweite und erlegt eure Feine im Fadenkreuz zuverlässig.

Wo hat sie Schwächen? Im Nahkampf. Wenn es zum Kampf auf kurze Entfernungen kommt, müsst ihr einen Headshot setzen, um gegen die SMGs zu bestehen. Sonst seid ihr hier im Nachteil, wenn ihr und euer Gegner in einer Situation ungefähr zu gleichen Zeit anfangt zu Feuern.

Gibts Aufsatz-Empfehlungen? Ace empfiehlt, Aufsätze für eine höhere Feuerrate drauf zu schrauben. Dadurch verringert sich eure Time-to-Kill (TTK) noch weiter.

Die Typ 63 verursacht viel Schaden und bleibt dabei ruhig.

Platz 4: AK-47 – Haut rein und lässt sich kontrollieren

Was macht die Waffe stark? Die Waffe kommt zum Release als starker Allrounder ins Spiel und lässt sich überraschend gut kontrollieren. Das Sturmgewehr ist sonst für seinen rumpeligen Charaktere bekannt, überzeugt in Cold War aber mit einem guten Handling, gepaart mit der besten TTK der Sturmgewehre (ca. 300 ms).

Wo hat sie Schwächen? Sie schwächelt etwas bei der Zeit ins Visier (auch ca. 300 ms) und ihrer Kugelgeschwindigkeit.

Gibts Aufsatz-Empfehlungen? Beide Schwächen solltet ihr durch Aufsätze ausgleichen und dadurch kaschieren. Zwar erreicht sie hier dann keine Top-Werte, doch die starke TTK und die hohe Sturmgewehr-Reichweite machen die AK-47 zu einem verlässlichen Begleiter.

Die AK-47 ist stabiler als früher und der Schaden macht Spaß.

Platz 3: AK-47u – Ein SMG mit heftig schnellen Kugeln

Was macht die Waffe stark? Die AK-47u zählte in der Alpha zu den besten Waffen und trägt diese Stärke auch ins fertige Spiel. Sie kommt mit einer starken TTK (258 ms), mit der sie jede Maschinenpistole schlägt und bietet dazu eine überragende Kugel-Geschwindigkeit, die beinahe doppelt so hoch ist, wie bei allen Konkurrenten der SMG-Klasse.

Wo hat sie Schwächen? Eure ZV-Geschwindigkeit mit der AK-47u liegt eher auf Sturmgewehr-Niveau. Hier ist sie deutlich träger als der Rest ihrer Klasse.

Gibts Aufsatz-Empfehlungen? Tut der Waffen etwas Gutes und gebt ihr mehr ADS-Speed. Alles, was euch schneller ins Visier bringt, bringt euren Feinden schneller den Tod.

Beste TTK und Kugel-Geschwindigkeit bei den SMGs machen die AK-74u zu einem echten Fiesling.

Platz 2: M16 & AUG – Brother from another Mother

Was macht die Waffen stark? Auch diese beiden sind Vertreter der Taktikgewehre, kommen aber mit Burst-Feuer (3-Schuss-Salve). Das Fantastische an diesen Knarren: Wenn die 3 Schüsse ordentlich sitzen (Körper, Brust), fegt ihr eure Feinde mit einer Salve davon. Dazu sind sie stabil, haben eine hohe Reichweite und gute Kugel-Geschwindigkeiten.

Die beiden spielen sich ziemlich ähnlich, kommen aber doch mit kleinen Unterschieden:

M16 – Besserer Rückstoß

AUG – Höherer Reichweite & Feuerrate

Beim Rückstoß gewinnt die M16, bei Reichweite die AUG. Quelle: YouTube

Wo haben sie Schwächen? Wenn der Burst sitzt, ist die TTK überragend (150 ms). Doch die Waffen vergeben nicht. Kriegt ihr den Feind nicht direkt down, geht eure TTK deutlich nach oben und quasi alle anderen Waffen werden euch schlagen. Hier sollten also eher geübte Schützen zugreifen.

Gibts Aufsatz-Empfehlungen? Sucht euch ein Visier, das für euch funktioniert und ein paar Aufsätze, die euren „Flinch“ verringern. Das ist der Effekt, den ihr verspürt, wenn feindliche Kugeln auch treffen. Das heißt bei Cold War „Zuckungsresistenz“ und die findet ihr meist auf den Handgriff-Aufsätzen.



Sieht so aus, als wären Taktik-Gewehre dieses Jahr verdammt stark.

Platz 1: MP5 – Der Dauerbrenner aus CoD MW

Was macht die Waffe stark? Irgendjemand bei Call of Duty mag die deutsche Waffe MP5. Die Knarre gehört schon wieder in die Top-Tiers der Waffen von Cold War, wie auch bei Modern Warfare. Sie bietet die zweitbeste TTK der SMGs (280 ms), kommt aber mit einer deutlich höheren Reichweite als Platz Nummer 3 AK-74u. Dazu ist sie stabil, schnell im Visier und aufgrund ihrer hohen Feuerraten kann schonmal ein Schuss vorbeigehen, ohne dass ihr gleich einen großen Nachteil im 1vs1 habt.

Die Reichweite des ersten Schadens-Bereiches ist fast doppelt so hoch wie bei der AK-74u. Quelle: YouTube.

Wo hat sie Schwächen? Im Vergleich zum SMG-Konkurrenten AK-74u fehlt es der MP5 etwas an Kugel-Geschwindigkeit. Hier ist die AK-Version überragend und der MW-Dauerbrenner kommt grade mal auf die Hälfte der Kugel-Geschwindigkeit.

Gibts Aufsatz-Empfehlungen? Die MP5 ist äußerst wandelbar und bietet viele Möglichkeiten. Doch ihr wollt mit der Waffe immer in den Nahkampf und entsprechend könnt ihr das Gerät auch modifizieren – hohes ZV-Tempo und hohe Lauf-Geschwindigkeiten helfen euch hier, mit der MP5 eure Feinde zu übertrumpfen.

XclusiveAce meint, SMGs sind in diesem Jahr ganz besonders stark. Weil euch das Map-Design erlaubt, so gut wie jede eurer Kampf-Situationen im Nahkampf zu führen. Hier solltet ihr euch zum Anfang am meisten ausprobieren, doch nutzt auch die anderen Waffen-Klassen, damit ihr wisst, wie die sich schlagen und wie ihr sie besser kontern könnt. Oder ihr fangt einfach direkt an, die seltensten Camos im Multiplayer zu grinden.