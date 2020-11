In der neuesten Folge des MeinMMO-Podcast dreht sich das Gespräch um Call of Duty: Warzone und den kommenden Titel Black Ops Cold War.

Worüber reden wir bei Call of Duty? Der neueste Teil der großen CoD-Franchise namens Black Ops Cold War erscheint bereits in wenigen Tagen. Er bringt wie gewohnt eine neue Kampagne und auch einen neuen Online-Multiplayer mit sich, in dem sich die Spieler in Feuergefechten austoben können.

Allerdings wird der aktuelle Teil, CoD Modern Warfare, noch viel gespielt und auch der kostenlose Battle-Royale-Ableger Warzone ist äußerst beliebt.

In unserer neuen Podcast-Episode sprechen wir daher darüber, was dieser Erfolg für Cold War bedeuten könnte. Gibt es genug Anreize jetzt das neue Black Ops Cold War zu spielen?

Wer ist dabei? Geleitet wird der Podcast wie gewohnt von Leya Jankowski aus der MeinMMO-Chefredaktion. Ihr erster Gast ist der Shooter-Experte von MeinMMO Sven Galitziki, dessen Artikel ihr hier auf MeinMMO lesen könnt.

Der zweite Gast ist Marco Risch vom YouTube-Kanal Nerdkultur, wo er sich hauptsächlich mit Film- und Serien-Analysen beschäftigt. Aber er ist auch seit über 10 Jahren ein CoD-Spieler und hat bisher keinen einzigen Titel der Franchise ausgelassen.

Hier könnt ihr hören:

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Dort findet ihr auch die vorherigen Folgen, die sich unter anderem um das MMORPG New World oder um Crowdfunding bei MMORPGs drehen.

Wir freuen uns auf euch!