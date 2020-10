Die dritte Folge des MeinMMO-Podcasts ist hier und dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema „WoW-Killer“. Hört rein und sagt uns eure Meinung!

Was macht den MeinMMO-Podcast besonders? Es gibt schon einige gute Gaming-Podcasts im deutschsprachigen Raum, aber noch keinen, wie den von MeinMMO!

Denn genau wie auf unserer Website werden wir uns vor allem der vielfältigen Welt der MMOs und Multiplayer-Online-Games widmen. Dabei beschäftigen wir uns nicht immer nur mit einzelnen Spielen wie den MMORPGs New World und World of Warcraft, sondern auch um Themen rund um die Ereignisse und Phänomene des Multiplayer-Genres.

Alles rund um sogenannte „WoW-Killer“

Worum geht’s in dieser Folge? Den Begriff „WoW-Killer“ hat jeder, der schon mal in MMORPGs reingeschnuppert hat, zumindest mal gehört. Nach dem kometenhaften Aufstieg von World of Wacraft als das größte MMORPG auf dem Markt, versuchten andere Spiele immer wieder den regierenden König vom Thron zu stoßen. Doch sie scheiterten.

In der neuesten Folge des MeinMMO-Podcasts reden wir daher über das Phänomen der „WoW-Killer“ und Fragen wie:

Warum gibt es überhaupt „WoW-Killer“? Woher stammt das Konzept?

Woran sind die Spiele, die als „WoW-Killer“ bezeichnet wurden, überhaupt gescheitert? Hatten sie Gemeinsamkeiten?

Wird es überhaupt je einen „WoW-Killer“ geben?

Wer ist dabei? Die neueste Folge wird wie üblich von Leya Jankowski aus der Chefredaktion geleitet. Der Chefredakteur Gerd Schuhmann und der MMORPG-Redakteur Alexander Leitsch leisten ihr dabei Gesellschaft.

Wo kann ich dem Podcast folgen?

Dort findet ihr auch die ersten beiden Folgen, die sich um das MMORPG New World und um Crowdfunding bei MMORPGs drehen.

Hier lang geht’s zur nächsten Folge:

Super! Wann gibt’s mehr? Unser MeinMMO-Podcast wird regelmäßig jede Woche am Mittwoch erscheinen. Die neuen Folgen werden in Artikeln auf der Seite angekündigt.

Feedback? Vorschläge für Themen?

So könnt ihr euch beteiligen: Wir freuen uns immer über konstruktive Verbesserungsvorschläge zu unserem frisch gebackenem Podcast. Schreibt uns euer Feedback in den Kommentaren unter dem Artikel oder in unserem Discord und erzählt, wie ihr die aktuelle Folge fandet.

Ihr könnt aber auch Themenvorschläge für die Zukunft machen. Gibt es ein Spiel oder ein Thema, das euch besonders stark beschäftigt? Würdet ihr gerne bestimmte Gäste bei uns sehen? Dann haut raus und packt es in die Kommentare.

Wir freuen uns auf euch!