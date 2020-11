CoD Cold War: Alle 13 Operators und wie ihr sie freischaltet

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Wie Call of Duty nun mit Warzone und Cold War umgehen will , ist die beste Lösung für alle CoD-Spieler

Auf welchen der Operators freut ihr euch am meisten und welche Aufgabe findet ihr besonders knifflig? Lasst es uns doch hier in den Kommentaren auf MeinMMO wissen.

Ja, das geht: Gute Nachrichten für die unter euch, die gerne Call of Duty: Warzone spielen. Sobald ihr die oben gezeigten Operators freigeschaltet habt, könnt ihr diese dann auch in euren Warzone-Matches benutzen.

Um was geht es? Passend zum Release von Call of Duty: Black Ops Cold War gibt es im Spiel für euch wieder einige neue Operators. Ein paar von ihnen sind direkt freigeschaltet, für den Großteil müsst ihr Aufgaben lösen. Wir zeigen euch hier jeden Operator und die Aufgabe, die ihr für ihn lösen müsst. Direkt zum Start gibt es 13 Operators für euch.

