Alle Multiplayer-Modi von CoD: Cold War – So findet ihr genau das Richtige

In wenigen Tagen, am 13. November erscheint der neue Shooter Call of Duty Black Ops: Cold War. Wir verraten euch, welche Multiplayer-Modi euch erwarten, damit ihr den für euch richtigen findet.

Freut ihr euch schon auf den Release von Call of Duty Black Ops: Cold War? Neben einer Single-Player-Kampagne könnt ihr euch im neuen Shooter auch in diverse MP-Modi stürzen. Wir stellen euch diese in einer Übersicht vor. So könnt ihr entscheiden, welcher Modus genau zu euch passt.

Team Deathmatch

Zwei Teams bekämpfen sich im Team Deathmatch, bis eine bestimmte Anzahl an Kills erreicht wurde.

Der Klassiker, bei dem kleine Teams von Spieler auf mehreren Maps darum kämpfen, so viele Kills wie möglich zu erzielen. Erreicht ihr die vorgegebene Zahl an Kills, dann gewinnt euer Team. Dazu müsst ihr euch aber an das Zeitlimit von 10 Minuten halten.

Schafft es kein Team, innerhalb dieser 10 Minuten die nötige Anzahl an Kills zu erzielen, dann gewinnt die Mannschaft, welche die meisten Abschüsse verzeichnen konnte.

Kill Confirmed / Abschuss bestätigt

In Kill Confirmed zählen eure Kills nur, wenn ihr Dogtags einsammelt.

Dieser Modus läuft sehr ähnlich wie Team Deathmatch ab. Verzeichnet ihr allerdings einen Abschuss, erscheint ein Dogtag über der Leiche des besiegten Spielers. Diese Marken müsst ihr aufsammeln.

Das heißt, der reguläre Kill zählt erst dann, wenn ihr die Marke eingesammelt hat. Ihr könnt dem gegnerischen Team diese Dogtags aber wegschnappen, damit der Kill für sie nicht zählt.

Domination / Herrschaft

Ihr müsst in Domination Gebiete auf der Map erobern.

Ein weiterer Klassiker, bei dem ihr drei auf der Map verteilte Flaggen einnehmen und halten müsst. Um die Flaggen für euch zu beanspruchen, müsst ihr eine Zeit in deren Nähe stehen. Je mehr eurer Gefährten sich bei der Flagge aufhalten, desto schneller funktioniert dieser Vorgang. Feinde blockieren den Fortschritt.

Jede Flagge, die ihr unter eurer Kontrolle habt, bringt euch mit der Zeit Punkte ein. Je mehr Flaggen ihr erobert habt, desto schneller sammelt ihr diese Punkte. Die Mannschaft, die zuerst 200 Punkte erzielt hat, gewinnt.

Hardpoint / Stellung

In Hardpoint gilt es, einen wichtigen Punkt einzunehmen, der immer wieder wechselt.

Eure Mannschaft muss einen Punkt auf der Karte einnehmen, der als Hill bezeichnet wird. Dieser Punkt wechselt aber alle 60 Sekunden und taucht irgendwo auf der Map zufällig wieder auf.

Ihr müsst euch innerhalb eines gewissen Radius um diesen Ort aufhalten, um Punkte zu sammeln. Ihr müsst schnell sein, um einzunehmende Orte zu erreichen und die Punkte zu sammeln. Die Mannschaft mit 250 Punkten gewinnt das Match.

Free-for-All / Frei für Alle

In Free-for-All geht es nur darum, alle Gegner auszuschalten.

Im Grunde handelt es sich hierbei um klassisches Deathmatch. Es gibt keine Ziele, es geht nur darum, so viele Gegner wie möglich auszuschalten. Ihr seid auch nicht in einem Team unterwegs, jeder ist euer Feind. Wer zuerst die festgelegte Anzahl an Kills erzielt, gewinnt. Es gibt aber genau wie beim Team-Deathmatch auch hier einen Timer.

Der Spieler, der bei Ablauf der Zeit die meisten Kills erzielt hat, ist der Sieger.

Search and Destroy / Suchen & Zerstören

Zwei Mannschaften verteidigen in Search and Destoy zwei wichtige Punkte auf der Map.

Die Mannschaften müssen zwei Orte entweder verteidigen oder angreifen. Die Angreifer sollen an den Orten eine Bombe platzieren, während die Verteidiger dies verhindern müssen. Sobald die Bombe platziert wurden, besteht noch die Möglichkeit, sie zu entschärfen.

In der nächsten Runde wechseln die Teams und die Verteidiger werden zu den Angreifern. Die Mannschaft, die zuerst vier Runden gewinnt, geht als Sieger hervor. Weitere Besonderheit: Gefallene Kameraden kommen erst in der nächsten Runde wieder ins Spiel.

Control

In Control gilt es, zwei Orte einzunehmen.

Zwei Teams haben 90 Sekunden lang Zeit, zwei Orte auf der Map einzunehmen, beziehungsweise zu verteidigen. Wenn ein Gebiet erobert wurde, gewinnt die Mannschaft Zeit hinzu. Sobald die Angreifer beide Orte eingenommen haben, gewinnt das Team.

Die Verteidiger gewinnen, sobald die Zeit abgelaufen ist und beide Punkte nicht von den Angreifern erobert werden konnten. Auch hier sind Respawns während einer Runde deaktiviert.

VIP Escort

In VIP Escort müsst ihr eine wichtige Person schützen oder eliminieren.

Ein Team muss eine wichtige Person beschützen und über die Map zu zwei möglichen Exit-Punkten eskortieren. Die feindliche Mannschaft muss dies verhindern und den VIP ausschalten.

Sollten die VIP-Verteidiger es schaffen, alle Angreifer auszuschalten, gilt die Runde ebenfalls als gewonnen.

Combines Arms: Assault

Combined Arms bietet großen Mannschaften einige Herausforderungen.

Zwei Mannschaften, bestehend aus jeweils 12 Spielern, müssen einen Punkt in der Mitte der Karte einnehmen. Ist dies geschafft, erscheint ein neuer Punkt, der ebenfalls erobert werden muss. Jedes Team versucht, alle Punkte einzunehmen, um dann die feindliche Basis angreifen zu können.

Combined Arms: Domination

Auch in diesem Modus bestehen die Teams aus jeweils 12 Spielern. Auf einer großen Map gilt es, die vielen Flaggen einzunehmen, was euch Punkte einbringt. Die Mannschaft, die zuerst 400 Punkte ergattert, ist der Sieger.

Fireteam: Dity Bomb

In Fireteam: Dirty Bomb verseucht die Radioaktivität ein ganzes Gebiet.

In diesem Modus treten 40 Spieler gegen 40 Gegner an. Die Spieler sind dabei in 10 Teams bestehend aus je 4 Kämpfern eingeteilt. Indem ihr Kisten öffnet und Feinde ausschaltet, sammelt ihr Uran. Sobald ihr die vorgegebene Menge beisammen habt, müsst ihr alles an einem bestimmten Punkt abliefern.

Anschließend gibt es eine Atomexplosion, die das Gebiet radioaktiv verseucht. Das Sammeln von Uran, das Besiegen von Feinden und die Detonation von Bomben bringt euch Punkte ein. Hat eine Mannschaft die nötige Zahl an Punkten erreicht, gilt sie als Sieger.

Gunfight / Feuergefecht

Gunfight ist ein recht einfacher aber schneller Modus.

Hier bekämpfen sich 2 Teams, die aus je 2 Spielern bestehen. Die Duos treten auf den kleinsten Maps gegeneinander an, was zu schnellen Gefechten führt. Das Team, das zuerst die andere Mannschaft erledigt, gewinnt. Sollte das Match zu lange dauern, erscheint eine Flagge, deren Einnahme ebenfalls zum Sieg führt.

Welcher Modus gefällt euch am besten?

Ihr freut euch schon auf CoD Black Ops: Cold War? Wir verraten euch alles zu Startzeit, Download-Größe und Plattformen.