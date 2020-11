Call of Duty: Black Ops Cold War bietet wieder Camos für eure Waffen, darunter die begehrten Gold, Diamant und DM-Ultra Camos. Dazu müsst ihr aber Challenges erfüllen und teils ordentlich grinden. Wir erklären euch, was ihr im Multiplayer-Modus tun müsst, um Skins für eure Wummen freizuschalten.

Was sind Camos? Unter Camos versteht man in CoD-Games Skins für eure Waffen. Damit ihr etwas anderes als die Fabrikversion der Waffe in den Händen haltet, müsst ihr euch aber ins Zeug legen und pro Waffengattung eine Latte an Challenges bestehen. In diesem Artikel behandeln wir nur die Camos aus dem Multiplayer-Modus. Der Zombie-Mode hat andere Camos.

Mit der Standard-Skin will fast niemand rumrennen

Die Aufgaben sind bei jeder Waffe einer Gattung gleich, ihr müsst aber pro Waffe die Challenges separat erledigen. Konzentriert euch also erst auf eure Lieblings-Wummen.

Doch das lohnt sich, denn so könnt ihr euren Mitspielern zeigen, wie gut ihr seid und wie viel Zeit ihr ins Spiel gesteckt habt.

Derzeit gibt es sieben Kategorien von Camos, die das Muster der Farbe angeben. Ihr bekommt sie nach Waffenstufe nach und nach freigeschaltet:

Sprühfarbe: Von Anfang an verfügbar

Von Anfang an verfügbar Streifen: Waffenstufe 5

Waffenstufe 5 Klassisch: Waffenstufe 10

Waffenstufe 10 Geometrisch: Waffenstufe 20

Waffenstufe 20 Flora: Waffenstufe 30

Waffenstufe 30 Wissenschaft: Waffenstufe 40

Waffenstufe 40 Psychodelisch: Waffenstufe 50

Das Muster „Wissenschaft“

Das Muster „Streifen“

Das Muster „Sprühfarbe“

Das Muster „Klassisch“

Das Muster „Geometrisch“

Das Muster „Flora“

Das Muster „Psychodelisch“

Wie bekommt man Camos? Jede Waffe hat in jeder der oben genannten Camo-Kategorie 5 reguläre Stufen. Die Voraussetzungen stehen weiter unten bei den Beschreibungen der Challenges.

Wie bekommt man Gold Camo? Habt ihr bei einer Waffe alle 5 Camos in allen 7 Kategorien freigespielt (also 35 Camos), dann bekommt ihr den begehrten Gold-Skin für diese eine Waffe. MeinMMO zeigt euch, welche Heraufordeungen ihr meistern müsst, um alle 35 Camos zu erlangen.

Gold Camo am Beispiel eines Sturmgewehrs.

Alle Challenges für Gold-Camos bei Sturmgewehren

Mit den folgenden Herausforderungen bekommt ihr Gold-Camo für Waffen aus der Kategorie Sturmgewehre. Die Challenges sind bei allen Sturmgewehren gleich, aber ihr müsst sie pro Waffe einzeln machen.

Sprühfarbe: Erzielt 300 Eliminierungen

Erzielt 300 Eliminierungen Streifen: Erzielt 100 Headshots

Erzielt 100 Headshots Klassisch: Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben

Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben Geometrisch: Erzielt 50 Longshots

Erzielt 50 Longshots Flora: Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 75 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren.

Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 75 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren. Wissenschaft: Erschießt 50 Gegner, die vor euch in Deckung gehen

Erschießt 50 Gegner, die vor euch in Deckung gehen Psychedelisch: Erzielt 25-mal 2 Kills schnell hintereinander

Alle Challenges für Gold-Camos bei Werfern

Mit den folgenden Herausforderungen bekommt ihr Gold-Camo für Waffen aus der Kategorie Werfer (Launcher). Die Challenges sind bei allen Werfern gleich, aber ihr müsst sie pro Waffe einzeln machen.

Spray: Erzielt 50 Eliminierungen

Erzielt 50 Eliminierungen Sprühfarbe: Zerstört 50 Vehikel, Scorestreaks oder Ausrüstungsteile

Zerstört 50 Vehikel, Scorestreaks oder Ausrüstungsteile Klassisch: Erzielt mit der Waffe 20 mal 3 Kills, ohne dazwischen zu sterben

Erzielt mit der Waffe 20 mal 3 Kills, ohne dazwischen zu sterben Geometrisch: Zerstört 50 bodengebundene Vehikel oder Scorestreaks

Zerstört 50 bodengebundene Vehikel oder Scorestreaks Flora: Zerstört 50 fliegende Vehikel oder Scorestreaks

Zerstört 50 fliegende Vehikel oder Scorestreaks Wissenschaft: Zerstört 10-mal 3 Scorestreaks oder Vehikel in einem Spiel

Zerstört 10-mal 3 Scorestreaks oder Vehikel in einem Spiel Psychedelisch: Erzielt 25-mal 2 Kills schnell hintereinander

Alle Challenges für Gold-Camos bei LMGs

Mit den folgenden Herausforderungen bekommt ihr Gold-Camo für Waffen aus der Kategorie Leichte Maschinengewehre. Die Challenges sind bei allen LMGs gleich, aber ihr müsst sie pro Waffe einzeln machen.

Sprühfarbe: Erzielt 300 Eliminierungen

Erzielt 300 Eliminierungen Streifen: Erzielt 100 Headshots

Erzielt 100 Headshots Klassisch: Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben

Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben Geometrisch: Erzielt 50 Longshots

Erzielt 50 Longshots Flora: Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 75 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren.

Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 75 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren. Wissenschaft: Erschießt 50 Gegner, die vor euch in Deckung gehen

Erschießt 50 Gegner, die vor euch in Deckung gehen Psychedelisch: Erzielt 25-mal 2 Kills schnell hintereinander

Alle Challenges für Gold-Camos bei Nahkampfwaffen

Mit den folgenden Herausforderungen bekommt ihr Gold-Camo für Waffen aus der Kategorie Nahkampfwaffen. Die Challenges sind bei allen Melee-Weapons gleich, aber ihr müsst sie pro Waffe einzeln machen.

Sprühfarbe: Erzielt 150 Eliminierungen

Erzielt 150 Eliminierungen Streifen: Erzielt 25 Angriffe von hinten

Erzielt 25 Angriffe von hinten Klassisch: Erzielt 25 Finishing Moves

Erzielt 25 Finishing Moves Geometrisch: Erzielt 50 Kills während ihr verletzt seid

Erzielt 50 Kills während ihr verletzt seid Flora: Erzielt 50 Kills, während ihr schlittert

Erzielt 50 Kills, während ihr schlittert Wissenschaft: Töte 50 Gegner, die desorientiert sind (Flash, Rauch, Stuns)

Töte 50 Gegner, die desorientiert sind (Flash, Rauch, Stuns) Psychedelisch: Erzielt 25-mal 2 Kills schnell hintereinander

Alle Challenges für Gold-Camos bei Pistolen

Mit den folgenden Herausforderungen bekommt ihr Gold-Camo für Waffen aus der Kategorie Pistolen. Die Challenges sind bei allen Pistolen gleich, aber ihr müsst sie pro Waffe einzeln machen.

Sprühfarbe: Erzielt 150 Eliminierungen

Erzielt 150 Eliminierungen Streifen: Erzielt 50 Headshots

Erzielt 50 Headshots Klassisch: Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben

Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben Geometrisch: Erzielt 25 Longshots

Erzielt 25 Longshots Flora: Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 25 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren.

Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 25 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren. Wissenschaft: Erschießt 50 Gegner, die vor euch in Deckung gehen

Erschießt 50 Gegner, die vor euch in Deckung gehen Psychedelisch: Erzielt 25-mal 2 Kills schnell hintereinander

Alle Challenges für Gold-Camos bei Schrotflinten

Mit den folgenden Herausforderungen bekommt ihr Gold-Camo für Waffen aus der Kategorie Schrotflinten. Die Challenges sind bei allen Shotguns gleich, aber ihr müsst sie pro Waffe einzeln machen.

Sprühfarbe: Erzielt 200 Eliminierungen

Erzielt 200 Eliminierungen Streifen: Erzielt 50 Headshots

Erzielt 50 Headshots Klassisch: Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben

Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben Geometrisch: Erzielt 50 Longshots

Erzielt 50 Longshots Flora: Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 75 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren.

Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 75 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren. Wissenschaft: Erschießt 75 Gegner auf Kernschussweite

Erschießt 75 Gegner auf Kernschussweite Psychedelisch: Erzielt 25-mal 2 Kills schnell hintereinander

Alle Challenges für Gold-Camos bei SMGs

Mit den folgenden Herausforderungen bekommt ihr Gold-Camo für Waffen aus der Kategorie SMG. Die Challenges sind bei allen Maschinenpistolen gleich, aber ihr müsst sie pro Waffe einzeln machen.

Sprühfarbe: Erzielt 300 Eliminierungen

Erzielt 300 Eliminierungen Streifen: Erzielt 75 Headshots

Erzielt 75 Headshots Klassisch: Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben

Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben Geometrisch: Erzielt 50 Longshots

Erzielt 50 Longshots Flora: Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 75 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren.

Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 75 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren. Wissenschaft: Erschießt 75 Gegner auf Kernschussweite

Erschießt 75 Gegner auf Kernschussweite Psychedelisch: Erzielt 25-mal 2 Kills schnell hintereinander

Alle Challenges für Gold-Camos bei Sniper-Rifles

Mit den folgenden Herausforderungen bekommt ihr Gold-Camo für Waffen aus der Kategorie Sniper-Rifles. Die Challenges sind bei allen Scharfschützengewehren gleich, aber ihr müsst sie pro Waffe einzeln machen.

Sprühfarbe: Erzielt 200 Eliminierungen

Erzielt 200 Eliminierungen Streifen: Erzielt 50 Headshots

Erzielt 50 Headshots Klassisch: Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben

Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben Geometrisch: Erzielt 50 Longshots

Erzielt 50 Longshots Flora: Erzielt 50 Kills, während ihr euren Atem anhaltet

Erzielt 50 Kills, während ihr euren Atem anhaltet Wissenschaft: Erzielt 50 One-Shot-Kills

Erzielt 50 One-Shot-Kills Psychedelisch: Erzielt 25-mal 2 Kills schnell hintereinander

Alle Challenges für Gold-Camos bei Taktischen Gewehren

Mit den folgenden Herausforderungen bekommt ihr Gold-Camo für Waffen aus der Kategorie Tactical-Rifles. Die Challenges sind bei allen Taktischen Gewehren gleich, aber ihr müsst sie pro Waffe einzeln machen.

Sprühfarbe: Erzielt 300 Eliminierungen

Erzielt 300 Eliminierungen Streifen: Erzielt 100 Headshots

Erzielt 100 Headshots Klassisch: Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben

Erzielt mit der Waffe 20 mal 5 Kills, ohne dazwischen zu sterben Geometrisch: Erzielt 50 Longshots

Erzielt 50 Longshots Flora: Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 75 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren.

Nutzt Scorestreaks oder Feld-Upgrades, um 75 Feinde zu blenden, betäuben oder aufzuspüren. Wissenschaft: Erschießt 50 Gegner, die vor euch in Deckung gehen

Erschießt 50 Gegner, die vor euch in Deckung gehen Psychedelisch: Erzielt 25-mal 2 Kills schnell hintereinander

So bekommt ihr die seltenen Diamant-Camos

Die begehrten Diamant-Camos gibt es erst, wenn ihr ALLE Gold-Camos einer Waffengattung durchgegrindet habt. Dann habt ihr aber die Diamanten-Camos für alle Wummen der Gattung. Wie das im Spiel aussieht, seht ihr hier im Screenshot.

Die Diamant-Camo ist etwas heller und glänzender als die Gold-Camo.

So bekommt ihr die ultimative „Dark Matter“-Ultra-Camo

Für diese Camo müsst ihr ordentlich schwitzen. Ihr benötigt nämlich sämtliche Diamant-Camos, um DM-Ultra freizuspielen. Dafür bekommt ihr dann eine coole dunkle Camo mit purpurnen Effekten und eigenen Animationen. Wenn ihr mit dieser Camo rumrennt, weiß jeder Gegner, das ihr sehr viel Zeit in CoD Black Ops verbracht habt.

So sieht die begehrte DM-Ultra-Camo aus.

Ihr wollt noch mehr Dinge im neuen Call of Duty: Black Ops Cold War freispielen? Dann schaut doch mal in unseren Artikel zu den Operators rein. Wie ihr alle 13 Operators freischaltet, erfahrt ihr hier bei unserem Artikel auf MeinMMO. Viel Spaß!