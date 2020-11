Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Egal, ob ihr grade auf Shipment vor einem Feind spawnt, in der Warzone euren Fallschirm nicht rechtzeitig zieht oder in Cold War den nächsten epischen Sieg feiert – jeder Erfahrungspunkt zählt für das Prestige-System und für den Battle Pass, der wie gewohnt mit jeder Season online geht. Wie diese Zusammenlegung genau funktioniert, könnt ihr hier nachlesen .

Wie funktioniert das vor Season 1? Also erstmal: Wenn ihr auf die Prestige-Ränge aufsteigt, verliert ihr keinen Fortschritt mehr. Ihr könnt weiterhin all euren Waffen und Ausrüstungen nutzen, die ihr in den ersten 55 Leveln freispielt. Diese Basis-Level nennen sich „Military Ranks“. Habt ihr die einmal voll, nimmt euch die keiner mehr weg.

Über alle „Cold War“-Seasons hinweg sollt ihr euch so mehr als 25 Prestige-Ränge erarbeiten können, im Vergleich zum früheren System, das euch maximal 10 Prestige-Stufen erlaubte. Jedoch bringt jede Season nur eine begrenzte Anzahl an Prestige-Rängen mit und danach ein Meisterungs-System, dass euch über die verfügbaren Prestige-Ränge hinaus weitere 1.000 Stufen aufsteigen lässt.

Denn das neue System basiert wie CoD MW auf einem saisonalen Rhythmus und bietet dazu allerdings so viele Stufen-Aufstiege, dass ihr wohl verdammt viel Zeit investieren müsst, um auch nur annähernd in die Nähe der Level-Grenze zu kommen. Denn pro Season könnt ihr 1.200 Stufen aufsteigen.

Das Prestige-System von Call of Duty verschwand mit Modern Warfare und im vergangen Jahr forderte viele Spieler eine Rückkehr. Mit CoD: Black Ops Cold War könnt ihr wieder in ungeahnte Level-Höhen aufsteigen. MeinMMO zeigt euch, wie das neue System funktioniert .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 1 = 6

Insert

You are going to send email to