MP5 gilt als beste Waffe in CoD Cold War – Mit diesem Setup geht sie richtig ab

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Bedenkt jedoch, dass es sich hier um eine reine Nahkampf-Waffe handelt. Bewegt euch mit der MP5 immer von Deckung zu Deckung und versucht, so nah es geht an euren Feind heranzukommen. Sonst sind andere Waffenklassen gegen euch klar im Vorteil.

Was kann ich zum aufleveln verwenden? Für das vorgeschlagene Setup braucht ihr eine komplett aufgelevelte MP5 und es dauert eine Weile, bis ihr alle Teile zusammen habt. Bei Cold War ist es jedoch oft so, dass ihr mit schwächeren Aufsätzen einen ähnlichen Effekt erzielt, den die starken Aufsätze dann noch verbessern.

Was bringt mir das Setup? Der Agency-Dämpfer beseitigt euer Mündungsfeuer und damit einhergehende Geräusche und optische Effekte. Dazu bietet er eine leichte Erhöhung der vertikalen Rückstoß-Kontrolle, was die Waffenbewegung beim Feuern verringert – allerdings auf Kosten eurer Schadensreichweite.

Woher kommt das Setup? Empfohlen wird das Setup vom CoD-YouTuber „Swagg“, der schon seit dem Call of Duty aus 2013 (CoD: Ghosts) Videos zum Ego-Shooter veröffentlicht und auch in Cold War mit seinen Fähigkeiten das feindliche Team zur Verzweiflung treibt. Wollt ihr euch Gameplay des Setups ansehen, haben wir euch hier sein englisches Video zur Aufsatz-Kombi eingebunden:

Im Multiplayer von Call of Duty: Black Ops Cold War geht es schnell und wild zu. Was ihr dabei gar nicht gebrauchen könnt: einen Nachteil bei eurer Waffenpower.

Die MP5 gilt in den ersten Tagen nach Release von Call of Duty: Black Ops Cold War mal wieder als eine der besten Waffen – wenn nicht sogar die Top-Waffe im Multiplayer. MeinMMO zeigt euch ein starkes geprüftes Setup.

