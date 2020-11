Call of Duty: Black Ops Cold War feierte am 13. November seinen Release und führt das CoD-Franchise in die Zeit des Kalten Krieges. MeinMMO hat ein paar wichtige Fragen zum neuen Shooter gesammelt und gibt Antworten.

Mit einem neuen Spiel tauchen oft auch ein paar Fragen auf, die sich um die kleinen aber feinen Details des Titels drehen. Genau um diese wichtigen Fragen soll es hier gehen, im MeinMMO-FAQ zu Call of Duty: Black Ops Cold War.

Wenn eure drängendsten Fragen zum neuen CoD hier nicht beantwortet werden, schreibt sie uns gern in die Kommentare. Wir versuchen dann, auch die zu beantworten.

Allgemeine Fragen und Antworten zu Cold War

Ab wann kann man Cold War spielen? CoD 2020 ist seit den frühen Morgenstunden des 13. Novembers online. Hier die ersten Reaktionen zum Multiplayer. Gibt es wieder einen Battle Pass? Ja, aber nicht zum Release. Cold War möchte den großen Erfolg von CoD MW mit ähnlichen Rezepten wiederholen und setzt dafür auf ein Season-System, das mit jeder neuen Season einen frischen Battle Pass ins Spiel bringt. Gibt es wieder Crossplay bei Cold War? Wie Modern Warfare unterstützt auch Cold War umfangreiche Crossplay-Features und ihr könnt mit allen Plattformen gemeinsam spielen. Wenn ihr eure Konten korrekt verknüpft, könnt ihr selbst auch die Plattform wechseln und so auf dem PC euren Fortschritt von der PlayStation nutzen.

Fragen und Antworten zu Cross-Feautures von Cold War

Wie funktioniert Crossplay? Um es nutzen zu können, müsst ihr euren Activision-Account mit Call of Duty verbinden, beziehungsweise mit euren Konsolen-Konten. Dann werden euch ingame auch eure Activision-Freunde angezeigt, mit denen ihr dann ganz locker in einer Lobby spielen könnt. Das funktioniert genauso wie bei CoD MW.

Was ist mit Cross-Gen und den neuen Konsolen? Auch die neuen Konsolen, PS5 und Xbox Series sind vom Crossplay abgedeckt. Damit könnt ihr theoretisch einen 6er-Trupp zusammenstellen, bei dem jeder Mitspieler auf einer anderen Plattform/Konsole unterwegs ist – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X oder S und PC (Battle.net).

Was funktioniert das Upgrade von PS4 auf PS5 und Xbox One auf Xbox Series? Wenn ihr sicher seid, dass ihr das Upgrade haben wollt, holt euch das digitale „Cross-Gen Bundle“. Für einen Aufpreis von 5,- € erhaltet ihr hier die Version für die alten Geräte und später auch für die neuen Konsolen, sobald sie erscheint.

Wenn ihr eine digitale Version auf der PS4 besorgt, könnt ihr ein Upgrade später kaufen. Auch wenn ihr euch Cold War als CD holt, ist ein Upgrade möglich. Ihr braucht dann aber auch die PS5 mit Laufwerk, da die Blu-Ray auch hier zum Spielen benötigt wird.

PS4 Digital lässt sich auf PS5 upgraden

PS4 Disc lässt sich auf PS5 upgraden (Disc zum Spielen benötigt)

Für die digitale Version gilt das auch für Xbox. Hier könnt ihr ganz bequem auf die neue Generation umsteigen. Aber nicht mit der Disc-Version – für diese wird es kein Upgrade auf Series X|S geben.

Xbox One Digital lässt sich auf Series X|S upgraden

Xbox One Disc lässt sich nicht auf Series X|S upgraden

Kann ich meine PS4 / Xbox One-Version auf Next-Gen spielen? Ja und das gilt für beide Plattformen. Dank der Abwärts-Kompatibilität der Next-Gen-Konsolen könnt ihr eure alten Versionen voll nutzen, jedoch ohne die Next-Gen-Features, wie bessere Grafik und ähnliches. Ihr müsst also nicht upgraden, um Cold War auf den neuen Konsolen zu spielen.

Wann kommt das Next-Gen-Upgrade? Für den Release gibt es bisher kein festes Datum. Der Activision-Support spricht von „später in diesem Jahr“. Ein Release dürfte also nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Cold War, Warzone, CoD MW und 6 verschieden Plattformen wachsen zusammen.

Fragen und Antworten zum Content von Cold War

Welche Modi bietet Cold War? Das neue Call of Duty kommt mit insgesamt 3 großen Modi: Solo-Kampagne, PvP-Multiplayer und PvE-Zombie-Modus. Alle 3 Spielteile bieten völlig unterschiedliche Erfahrungen und bilden zusammen das neue Cold War.

Was kann die Kampagne? Hier spielt ihr Soldaten, die in den 80er-Jahren auf der Jagd nach einer Art Super-Spion sind. Dabei kämpft ihr euch durch Schauplätze auf der ganzen Welt, unter anderem auch das ehemalige Ost-Berlin. Hier findet ihr Test von unseren Kollegen:

Was kann der Multiplayer? Für viele das Highlight eines CoDs und der wichtigste Inhalt, der über Monate hinweg motivieren soll. Dafür bietet Cold War in diesem Jahr Waffen und Schauplätze der 80er-Jahre, mehr dazu weiter unten bei „Fragen und Antworten zum Multiplayer von Cold War“.

Was kann der Zombie-Modus? In dem PvE-Modus kämpft ihr mit eurem Team gegen Horden von Untoten und versucht, irgendwie zu überleben und euch in Sicherheit zu bringen. Dazu bringt der Modus eigenen Perks, Waffen und Mechaniken mit, sowie zum Release eine Map: Die Maschine. Mehr zu dem Zombie-Modus findet ihr hier.

Der Zombie-Modus ist als Anfänger die Hölle und wird später gern zur Sucht.

Fragen und Antworten zur Zukunft von Cold War

Wann startet die erste Season? Der Release der ersten Season ist auf den 10. Dezember datiert. Hier findet ihr die erste Roadmap dazu.

Gibt’s vorher schon neuen Content? Den ersten kleinen Content-Nachschub gibt’s am 24. November: Die Chaos-Map Nuketown ’84 kommt ins Spiel.

Kostet neuer Content etwas? Gameplay-relevanter Content wird wieder komplett kostenlos sein. Neue Waffen, Maps, Modi – Alles, was hier wichtig ist, bekommt ihr, ohne zusätzliche Moneten auf den Tisch legen zu müssen. Nur optische Cosmetics kosten extra.

Was passiert zur ersten Season? Man könnte beinahe sagen, dass der Multiplayer mit der ersten Season erst so richtig in Fahrt kommt:

Neue Maps und Modi für den Multiplayer von Cold War

Die 2vs2-Feuergefechte aus CoD MW kehren zurück

Neue Waffen kommen ins Spiel

Neue Zombie-Modi

Eine bisher „geheime“ Warzone-Erfahrung

Der erste Battle Pass von Cold War startet

Warzone, Cold War und CoD MW teilen sich den Level-Fortschritt und wachsen enger zusammen

Vollständige Prestige-System geht online

Die Roadmap der ersten Season verspricht einen dicken Content-Schub.

Fragen und Antworten zum Multiplayer von Cold War

Wie viele Maps hat Cold War zum Release? Das neue CoD bietet 10 Maps zum Start:

Miami, Moscow, Satellite, Garrison, Checkmate (reine 6vs6-Maps)

Cartel, Crossroads, Armada (12vs12, 6vs6)

Alpine, Ruka (40vs40)

Für die normalen 6vs6-Modi stehen also 8 Map zur Verfügung. Zum Vergleich: CoD MW hatte nur 6, aber Black Ops 4 hatte 16.

Gibt es wieder Camos? Wie in CoD üblich, könnt ihr über die nächsten Wochen und Monate wieder viele Camos farmen. Erfahrt hier, wie ihr die seltensten Waffen-Tarnungen im Multiplayer freispielt. Im Multiplayer könnt ihr euch insgesamt 38 Camos für eine Waffe freispielen. Dazu kommen 38 weitere im Zombie-Modus. Insgesamt also 76 Camo-Skins für jede Waffe.

Gibt es ein Prestige-System? Cold War brachte wieder ein Prestige-System ins Spiel, das umfangreicher ist als alles, was CoD bisher bot. Ihr könnt euch zwar nur eine begrenzte Anzahl an Prestige-Rängen pro Season freispielen, dafür gibts danach „Season Master Ranks“ die euch weitere 1.000 Level-Stufen erlauben und alle 50 Stufen Belohnungen ausschütten. Alle Details zum Prestige-System findet ihr hier.

Was ist mit SBMM? Laut ersten Berichten (via dailyesports.gg) fährt CoD bei der Matchmaking-Mechanik wieder mit demselben System wie bei Modern Warfare. Das Thema wird jedoch selten bis gar nicht von den Entwicklern bedient, weshalb hier keine konkrete Aussage möglich ist. Es sieht jedoch so aus, als wäre Skill-Based-Match-Making auch in Cold War wieder ein Thema.

„Black Ops“-Chef witzelt über Matchmaking in CoD Modern Warfare, muss zurückrudern

Kann man Cold War Splitscreen spielen? Ja, ihr könnt in Cold War viele Modi auch im Splitscreen starten. Schließt dazu ein zweites Eingabegerät an und drückt im Hauptmenü der Modi (Multiplayer oder Zombie) den angezeigten Knopf hinter „Splitscreen“. Um online spielen zu können, braucht jedoch euer Mitspieler die volle Ausstattung: Activision-Konto und ein Mehrspieler-Abo auf den Konsolen (PS-Plus / Xbox Live).

Fragen und Antworten zu Warzone mit Cold War

Was passiert mit meinen Cosmetics aus Modern Warfare? Ihr könnt in der Warzone eure optischen Items auf 2 CoD-Generationen verwenden, also von CoD MW & Cold War. Alles, was ihr euch in Modern Warfare und Cold War erspielt oder gekauft habt, wird auch in der Warzone funktionieren.

Jedoch könnt ihr keine Cosmetics von CoD MW in Cold War benutzen und umgekehrt – das geht nur im Battle Royale Warzone.

Übernimmt Warzone die Engine von Cold War? Nein, die Warzone behält die Engine von CoD MW und die angepasste „Cold War“-Engine bleibt im Kalten Krieg. Warzone erhält jedoch Content im „Cold War“-Stil.

Wie weit geht die Zusammenlegung der beiden Shooter? Zwar übernimmt die Warzone nicht das veränderte Spielgefühl von Cold War, doch die beiden Shooter rücken trotzdem sehr eng zusammen. Alle Cosmetics und Waffen von Cold War werden mit der Zeit auch in der Warzone zur Verfügung stehen. Sogar die Fortschritts-Systeme werden zusammengelegt.

Hier kommt auch CoD MW ins Spiel. Mit dem Start der ersten Season von Cold War am 10. Dezember ist es egal, welchen CoD-Teil ihr spielt – ihr levelt für den Battle Pass und euren CoD-Fortschritt in allen 3 CoDs – CoD MW, Cold War & Warzone. Für MeinMMO-Autor Sven Galitzki die beste Lösung, für alle CoD-Spieler.

Ist Warzone eine Gefahr für CoD: Cold War? Hört im MeinMMO-Podcast eine Diskussion rund um den Release von Call of Duty: Black Ops Cold War. Wird die Integration von Cold War in der erfolgreichen Warzone gelingen? Zum Podcast auf Spotify

Systemanforderungen von Cold War auf dem PC

Wie sehen die Systemanforderungen aus? Activision zeigt insgesamt 5 Konfiguration unter verschiedenen Anforderungen, um Cold War flüssig zum Laufen zu bringen. Die empfohlenen und die Mindest-Anforderungen haben wir euch zusammengestellt. Auf dem Bild unter dem Absatz seht ihr die höheren Anforderungen, wenn ihr Ray Tracing oder 4K-Auflösung nutzen wollt.

Mindestanforderungen – Niedrige Qualität aber läuft

Prozessor: Intel Core i3-4330 / AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

HDD (bei Release): Multiplayer – 50 GB / alle Spielmodi – 82 GB

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 670 / Geforce GTX 1650 / Radeon HD 7950

Betriebssystem: Windows 7 (64-Bit) oder Windows 10 (64-Bit) (Version.1803 oder höher)

Empfohlene Systemanforderungen – FullHD mit 60 FPS in den meisten Situationen

Prozessor: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen R5 1600X

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

HDD (bei Release): 82 GB Speicherplatz

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 970 / GTX 1660 Super / Radeon R9 390 / AMD RX 580

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit) (neustes Update)

Wenn Fragen zu Cold War für euch offen bleiben, schreibt sie uns gern in die Kommentare. Wir werden versuchen, sie so schnell wie möglich zu beantworten. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob Cold War etwas für euch ist, dann schaut doch mal hier vorbei: 7 Dinge, die ihr über CoD Cold War vor dem Kauf wissen solltet.