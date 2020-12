CoD Cold War: Der Prestige-Shop ist online – So holt ihr euch Belohnungen

Mit dem Prestige-System in Call of Duty: Black Ops Cold War könnt ihr mehr als 1.000 Stufen in einer Season aufsteigen und coole Belohnungen einsacken. MeinMMO zeigt euch, wie ihr eure Prestige-Schlüssel einsetzt.

Worum geht’s? Call of Duty: Black Ops Cold War bietet ein Fortschritts-System, dass euch in jeder Season viele Stufen aufsteigen lässt – die Prestige-Ränge. Dabei sammelt ihr aber nicht einfach nur Stufen-Aufstiege, sondern schaltet viele Herausforderungen und Belohnungen frei, die euch für euren Eifer entlohnen.

Besonders die Prestige-Schlüssel sind spannend. Mit diesen Keys könnt ihr euch im Shop besondere Visitenkarten und Prestige-Symbole freischalten. Die meisten davon sind kosmetische Items aus früheren CoD-Spielen, was für manche Veteranen eine echt nette Dreingabe darstellen dürfte.

MeinMMO zeigt euch hier alles, was ihr zu den Prestige-Schlüsseln und dem Shop wissen müsst, damit ihr euren Level-Fortschritt in funkelnde Embleme und bunte Visitenkarten umwandeln könnt.

Season 1 brachte neue Prestige-Symbole und Belohnungen ins Spiel. Zudem ging der Prestige-Shop online.

Wichtige Antworten zum Prestige-Shop

Wo finde ich den Prestige-Shop? Geht im Hauptmenü von Cold War auf den Reiter „Kaserne“ und klickt danach auf den Unterpunkt „Fortschritt“. Wählt nun die Kachel mit dem Bild der Prestige-Schlüssel aus, um in den Shop zu kommen. Bringt mir der Prestige-Shop auch als Warzone-Spieler etwas? Ihr könnt dank des zusammengelegten Fortschritts-Systems zwar die Prestige-Schlüssel freispielen, doch der Prestige-Shop selbst ist nur über Cold War erreichbar. Wie kriege ich die Prestige-Schlüssel? Durchs Call of Duty spielen. Alle 50 Saison-Stufen erhaltet ihr einen der Schlüssel für den Prestige-Shop und könnt euch pro Season so bis zu 24 Schlüssel erspielen.

Den Shop könnt ihr nur über Cold War im Fortschritts-Menü betreten.

Symbole und Visitenkarten im Shop mit Prestige-Schlüsseln kaufen

Wie kriege ich Visitenkarten? Die meisten Items sind Visitenkarten aus früheren CoD-Spielen. Sobald ihr einen Prestige-Schlüssel habt, könnt ihr euch hier direkt eine Karte aussuchen. Der Schlüssel verbraucht sich durch den Kauf. Ihr habt aber nicht sofort Zugriff auf alle Items, sondern am Anfang nur auf die „Alternativ-Karten“ und ein paar aus der Kategorie „Prestige“.

Um weitere Karten aus „Prestige“ freizuschalten, müsst ihr einen höheren Prestige-Rang aufsteigen. Manche Karten sind erst ab Prestige-Rang 7 erreichbar, was das Maximum aus Season 1 darstellt.

Dann gibt es noch die „Prestigemeister“-Karten. Sobald ihr in einer Season 200 Season-Stufen aufsteigt, seid ihr Prestigemeister und schaltet weitere Belohnungen frei. In dieser Kategorie schaltet ihr in Season 1 mit Season-Stufe 500 die letzte Karte zum Kauf frei.

Passt beim Aussuchen einer Karte auf: Sobald ihr einmal auf die Auswahl klickt, tauscht ihr euren Schlüssel gegen die Karte. Cold War fragt euch nicht nochmal, ob ihr wirklich sicher seid.

Hier gibt’s zum Beispiel bunte Visitenkarten aus Black Ops 4.

Wie kriege ich Prestige-Symbole? Auf den Symbol-Shop bekommt ihr erst Zugriff, wenn ihr Prestigemeister einer Season seid. Dafür müsst ihr 200 Stufen aufsteigen. Im Gegenzug winken interessante Belohnungen, denn ihr könnt in Cold War euer Prestige-Symbol ändern, das neben eurem Rang angezeigt wird. Das geht aber nur, wenn ihr aktuell in einer Season als Prestigemeister unterwegs seid.

Im Symbol-Menü kriegt ihr für eure Schlüssel ebenfalls Items aus früheren CoDs. Jede Prestige-Stufe schaltet euch maximal 5 Embleme frei, wobei jedes einem Prestige-Emblem aus den vier vorhergehenden „Black Ops“-Teilen oder CoD: World at War aus 2008 entspricht.

Zusätzlich bekommt ihr das entsprechende Symbol dann noch als Emblem und als Sticker für eure Waffe. Die könnt ihr dann auch ohne den Prestigemeister-Rang einsetzen, sobald ihr sie einmal freigekauft habt.

Mit dem Prestige-System brachte Black Ops Cold War eine von Fans geforderte Mechanik zurück, setzt dabei aber eher auf eine Mischung aus dem alten Prestige-System und dem saisonalen Ansatz vom Vorgänger Modern Warfare. Die Änderungen bei den Belohnungen für so hohe Rangaufstiege dürften Viel-Spieler jedoch begrüßen. Sowie die Tatsache, dass man seinen Rang in Cold War, Warzone & CoD MW aufleveln kann.