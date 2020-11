Jeder Soldat, der neu in ein CoD einsteigt, steht zum Start vor den gleichen Aufgaben: Ränge & Waffen leveln. MeinMMO zeigt euch die besten Tricks und Kniffe in Call of Duty: Black Ops Cold War, mit denen ihr schneller an eure optimale Ausrüstung kommt.

Was bringt mir schnelles Leveln? Im Multiplayer und den Koop-Modi von Black Ops Cold War sind so gut wie alle Ausrüstungen und Waffen und deren Aufsätze hinter einer Level-Grenze versteckt. Ihr müsst also immer erstmal eine Weile Call of Duty spielen, bis ihr an die besten Gadgets und Kriegsgeräte rankommt.

Das kann schonmal eine Weile dauern. Doch ihr könnt die benötigte Zeit deutlich verringern, wenn ihr bereit seid, dafür euer Spiel ein wenig anzupassen und regelmäßig Herausforderungen zu checken.

MeinMMO hat euch die besten Tipps rausgesucht, mit denen ihr schneller an eure gewünschte Ausrüstung rankommt.

Spielt Modi mit Zielen

So gut wie jede Aktion im Match bringt XP. Gut, nachladen und laufen vielleicht nicht, doch ansonsten kriegt ihr eigentlich für fast alles Erfahrungspunkte. Wählt also Modi aus, die euch noch mehr Möglichkeiten bringen, XP zu farmen.

Dazu gehören besonders die Ziel-basierten Modi wie „Stellung“ oder „Herrschaft“. Hier kriegt ihr Punkte fürs Ziel einnehmen, aber es gibt auch Boosts auf Kills, die mit dem Ziel zusammenhängen. Erledigt ihr einen Feind auf dem Ziel oder vom Ziel aus, schlägt euch Cold War einen dicken XP-Bonus auf den Kill obendrauf. Das gilt auch für die großen Modi, wie „Verbundene Waffen“ und „Feuertrupp“, in denen ihr viele verschiedene Aufgaben erledigen könnt.

In eurer Level-Phase solltet ihr simple Deathmatch-Modi wie „Team Deathmatch“ oder „Abschuss bestätigt“ vermeiden. Die bieten euch grundsätzlich weniger XP für eure Spielzeit.

Auch im Zombie-Modus gehen die Level hoch.

Killstreaks bringen massig XP

Wenn ihr euch darauf konzentriert, mehr Erfahrungspunkte zu sammeln, geht in den Matches manchmal etwas vorsichtiger vor als sonst.

Habt ihr eine 4er-Killstreak, fahrt euch ein wenig runter und sichert euch noch den 5. Kill. Mit jedem 5er-Schritt bekommt ihr hier einen ordentlichen Boost auf eure XP. Das verstärkt auf der einen Seite eure Punkte für den nächsten Scorestreak und bringt euch auch mehr XP auf Kills.

Unterstützt das Team

Eine starke Methode, um mehr XP zu farmen und gleichzeitig euer Team zu stärken, sind Support-Aktionen. Hier habt ihr 2 Möglichkeiten:

Helft beim Zerstören feindlicher Scorestreaks und Ausrüstungen

Nutzt Scorestreaks und Ausrüstungen, die das Team unterstützen

Packt euch einen Raketenwerfer als Zweitwaffe ein und vielleicht sogar den Perk „Techniker“. Durch diesen Perk erkennt ihr feindliche Ausrüstungen und Scorestreaks besser. Als kleinen Bonus könnt ihr auch eure angeforderten Vorräte einmal neu Auswürfeln, wenn ihr direkt davor steht.

Bei den Scorestreaks lohnt sich hier die „Aufklärungs-Drohne“ besonders. Ihr bekommt für jeden Kill eines aufgedeckten Feindes Extra-Punkte. Und ihr müsst die Feinde nicht einmal selbst erledigen – auch die Kills eurer Kameraden zählen hier rein.

Bei euren Feldaufrüstungen könnt ebenfalls ihr was rausholen: Steckt das Sturmpaket ein. Wenn ihr mit der Munition aus dem Paket Gegner erledigt, gibt das mehr Punkte und auch wenn sich Team-Kollegen daran bedienen, profitiert ihr davon.

Extra-Tipp: Die Punkte, die ihr einsackt, gehen immer auf die Waffe, die ihr grade in der Hand haltet. Wenn ihr eine Rakete in Richtung feindlicher Drohne abfeuert, wechselt zurück auf eure Hauptwaffe, um den Treffer aufs Konto dieser Waffe zu schieben. Auch wenn ihr einen Punkt und „Herrschaft“ einnehmt oder ähnliches – achtet immer darauf, dass ihr genau die Waffe in der Hand haltet, die von den Punkten profitieren soll.

Das UAV kann viele Punkte bringen – ihr müsst es nur aktiveren.

Geht mehr auf Gameplay-Medaillen

Euch ist sicher schon aufgefallen, dass ihr am Ende jedes Matches ein paar Medaillen an eure Uniform gesteckt bekommt. Diese Gameplay-Orden verstauben nicht nur in der digitalen Vitrine, sondern bringen euch auch ordentlich Extra-XP und zählen sogar doppelt, wenn ein Doppeltes-XP-Event am Start ist.

Kopfschüsse, Weitschuss-Kills, Rache-Kills – alles bringt euch Extra-Punkte und damit schneller auf ein höheres Level.

Hier sind Spieler der Hardcore-Modi ein wenig im Vorteil. Mit vielen Waffen erlegt ihr euren Feind schon mit einem Schuss und sichert euch so bei fast jedem Kill die Medaille „Tödliche Präzision“. Das macht einen spürbaren Unterschied, doch wenn ihr mit „Hardcore“ nicht zurechtkommt, kriegt ihr am Ende wohl trotzdem weniger EP als in Modi, die euch besser liegen.

Die Hardcore-Modi bieten optimale Möglichkeiten für viele Medaillen – wenn ihr Spaß dran habt.

Behaltet eure Challenges im Auge

Unter dem Menüpunkt „Herausforderungen“ findet ihr massig Multiplayer-Challenges, die immer auch mit einer XP-Belohnung verbunden sind.

Probiert neue Waffen und Gadgets aus und schaut regelmäßig im „Herausforderung“-Menü vorbei. Wenn ihr auf eine Kategorie klickt (zum Beispiel Multiplayer) seht ihr unten im Bild die 3 Herausforderungen, die am nächsten vor dem Abschluss stehen. Klickt ihr auf die Top-3, kommt ihr sogar noch in eine Übersicht, die euch die nächsten 10 Herausforderungen zeigt, bei denen ihr schon am meisten gesammelt habt.

Um noch mehr Herausforderungen abzuschließen, könnt ihr auch den Zombie-Modus starten. Hier gibts nochmal einen riesigen Haufen an Challenges und potenziell hunderttausende Erfahrungspunkte.

Prüft regelmäßig, welche Aufgaben ihr bald fertig habt.

Nutzt unterschiedliche Spielweisen

Ihr bekommt weniger XP, wenn ihr im Multiplayer immer wieder auf dieselbe Art und Weise spielt. Versucht euch aus und sackt so Belohnungen ein, die ihr mit eurem angestammten Spielstil nicht erreichen würdet. Hier gilt es aber, eine Balance zu finden. Wenn ihr merkt, dass euch ein Spielstil oder eine Waffe überhaupt nicht liegt, bringen euch die 5.000 Extra-XP aus der Herausforderung nichts, weil ihr in den Matches deutlich weniger Punkte erreicht.

Viele der Aufgaben bieten dazu mehrere Stufen und mit jeder Stufe gibt es mehr XP. Habt ihr alle Stufen erledigt, gibt’s obendrauf sogar noch eine meist thematische Visitenkarte. Wenn ihr also alle Stufen der Aufgabe „Vollstreckung“ abgeschlossen habt (Gegner erwischen, die unter Einfluss von Gas, Blendung oder Betäubung stehen), wechselt auf Rauchgranaten und nehmt Ziele im Schutz von Rauch ein (Kriegsnebel).

Etwas Ähnliches gilt für die Waffen. Habt ihr eine bestimmte Anzahl an Kills erreicht oder die Waffen komplett aufgelevelt, gibt es einen fetten XP-Boost. Auch für die freigeschalteten Camos gibts ordentlich XP. Wechselt euer Schießeisen, wenn ihr die Boni schon eingesackt habt, um bei der nächsten Waffe erneut eine Chance auf die Extra-XP zu haben.

Wechselt die Waffen & Ausrüstungen, wenn die XP-Aufgaben rar werden.

Bonus-Tipp: PlayStation-Boni & Feuertrupp-Modus, Doppelte-XP-Promos

Was hat es mit den PS-Boni auf sich? Sony und CoD müssen sich für ihre exklusiven Boni auf der PlayStation einiges an Kritik anhören. In Sachen XP bekommen PS-Spieler gleich 2 Vorteile:

Ein exklusives, monatliches Doppel-XP-Event

25 % Bonus auf Waffen-XP in einer PS-Party

Was bringt der Feuertrupp-Modus? In diesem Mega-Modus kämpfen 80 Spieler in 2 Teams um den Sieg und es gibt an jeder Ecke Extra-Punkte. Wenn ihr eine ganze Runde mit nur einer Waffe absolviert, sind euch 2-3 Waffen-Level sicher, wenn nicht sogar noch mehr. Hier gibt wirklich alles Punkte und entsprechend oft mehr XP im Verhältnis zur Spielzeit als in anderen Modi von Cold War.

Feuertrupp bringt Warzone-Mechaniken ins Spiel wie Panzerplatten oder Lootkisten.

Was ist mit Doppelten-XP-Promos gemeint? Es gibt immer mal wieder XP-Tokens von Unternehmen, die eine Kooperation mit Call of Duty fahren. Durch eine solche Zusammenarbeit wurde damals sogar Cold War geleakt. Bisher läuft so etwas in Deutschland noch nicht. Haltet aber die Augen danach offen. Modern Warfare arbeitete hier zum Beispiel mit „Burger King“ und „Monster Energy Drink“ zusammen.

Zum Abschluss noch ein letzter Tipp: Verlasst nie ein angefangenes Match. Cold War gibt euch eine Menge Bonus-Punkte beim Beenden eines Matches. Das gilt auch, wenn ihr in ein bereits laufendes Match geworfen werdet. Ihr solltet immer durchziehen, sonst verschenkt ihr wertvolle Erfahrungspunkte.

Die Tipps hier helfen euch auch, wenn ihr bereits das gute Zeug freigespielt habt, dann aber noch die Prestige-Ränge angreift. Bei 1.200 Stufen pro Season sollte man hier wohl jeden Trick & Kniff nutzen, dann man kriegen kann.