Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Die anderen 3 Wildcards sind je nach Spielertyp effektiv. Wer gerne viele Aufsätze an seine Waffe schraubt und sich die Über-Knarre bauen will, sollte auf „Revolverheld“ setzen. Wer gerne mit Granaten um sich wirft, sollte eher auf „Draufgänger“ setzen. „Gesetzesberecher“ ist für die Spieler, die gleich mit zwei starken Primärwaffen spielen möchten.

Spurenleser hilft euch bei der Jagd auf nahe Feinde. Für einen beschränkten Zeitraum könnt ihr die Fußspuren der Gegner verfolgen und sie so und einfach erledigen. Stark in Verbindung mit dem gelben Perk Ninja.

Diejenigen, die gerne und oft Granaten nutzen, sollten den Quartiermeister wählen. Neue Granaten gibt es sonst nur, wenn ihr down geht. Wer also ein erfahrender Spieler ist und lange überlebt, kann von diesem Bonus profitieren.

Wie kommt man an die Extras? Dafür müsst ihr vor Rundenbeginn eure Loadouts zusammenstellen. Neben Waffen, Aufsätzen für die Knarren und Ausrüstung findet ihr auch die Extras, die ihr in freie Slots legen könnt.

In Call of Duty: Cold War gibt es zahlreiche Perks (Extras) und Wildcards für euer Loadout. Wir zeigen euch, welche Perks ihr nutzen solltet, damit ihr bestmöglich aufgestellt seid.

