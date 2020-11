CoD Cold War kündigt Exklusiv-Deal mit Sony an: Der geht sogar PlayStation-Spielern zu weit

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Was ist eure Meinung zu den neuen Exklusiv-Features für PlayStation-Spieler bei Black Ops Cold War? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das ist nicht ok und ich bin echt froh, dass sogar diverse PlayStation-Fans das so sehen. Vielleicht ändert sich dadurch langfristig etwas an dieser Praxis.

Dazu kommen noch zahlreiche negative Kommentare über ein gigantisches Preload, das den Speicher vieler PlayStation-User überraschend angriff. Was es mit dem Preload zu Call of Duty: Cold War auf sich hat und warum der auf dem PC erst viel später kommt, erfahrt ihr hier.

In seinem reddit-Thread, der am 7. November 2020 schon über 5.000 Upvotes und fast 1.000 Kommentare hatte, stimmen ihm viele User zu:

Die zwei zusätzlichen Slots schaffen jetzt eine Klasse, die NUR für PlayStation-Spieler bestimmt ist, UND zusätzliche Tier-Skips, UND zusätzliche Waffen-XP, UND EXKLUSIVE Doppel-XP-Events – „ALL ONLY FOR PLAYSTATION“ überschreitet die Grenze.

So kommt die Sache mit den Exklusives bei den Spielern an: Doch entgegen den Erwartungen fallen viele Reaktionen auf diese exklusiven Goodies nicht gut aus. User BenjaminWareing auf reddit hat einen wütenden Thread mit den folgenden Worten gestartet:

Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint auf der PlayStation mit einer Handvoll exklusiven Boni. Darunter sind ein eigener Spielmodus, zusätzliche Loadout-Slots und weitere nützliche Features. Das kommt aber bei den Spielern gar nicht gut an, sogar diverse PlayStation-Spieler finden es übertrieben.

