In Kürze startet das neue Call of Duty: Black Ops Cold War auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Und so viel Platz braucht ihr dafür auf eurer jeweiligen Plattform.

Wann kommt Black Ops Cold War? Nur noch knapp eine Woche, dann ist es so weit: am 13. November feiert das neue Call of Duty: Black Ops Cold War seinen Release auf PC, der aktuellen Konsolen-Generation sowie auf der Next-Gen-Plattform Xbox Series X|S.

Lediglich auf der PS5 werden sich Spieler in Deutschland etwas länger gedulden müssen, denn Sonys neue Konsole wird bei uns erst am 19. November verfügbar.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum Release und zum Spiel:

So viel Speicherplatz braucht ihr für Black Ops Cold War

Die Größe von Call of Duty ist gerade mit Modern Warfare und Warzone zu einem Dauerbrenner unter den Spielern geworden. Die Patches waren dort teils größer als so manch ein vollwertiges Spiel. Der Shooter selbst wuchs dabei als Komplettpaket teils auf fast 200 GB an.

Entsprechend sind viele gespannt, wie groß das neue CoD: Black Ops Cold War wird. Von 175 GB auf dem PC war die Rede, bei der PS5 jagte ein Leak der Box-Art einigen Spielern einen Schreck ein. Dort war zu sehen, dass Cold War mindestens 285 GB freien Speicher benötigt.

Doch nun ist Schluss mit Spekulationen. Denn Activision hat nun die offizielle Größe des neuen Call of Duty für die verschiedenen Plattformen bekannt gegeben, die für den Preload benötigt wird. Kurzum: Es wird groß, aber nicht so groß, wie manch einer befürchtet hat.

Das sind die Größen: Activision gibt an, dass ihr für den Preload auf den entsprechenden Plattformen jeweils so viel freien Speicherplatz benötigt (via callofduty.com)

PS4: Auf Sonys Current-Gen-Konsole braucht das Spiel 95 GB freien Speicher

PS5: Auf der Next-Gen-Konsole sind es 133 GB

Xbox One: Auf der Current-Gen von Microsoft braucht ihr 93 GB freien Speicher

Xbox Series X|S: Auf den beiden Next-Gen-Konsolen beansprucht das Spiel 136 GB an Speicher

PC: Auf dem PC sind es 125 GB für das volle Spiel inklusive Ultra-Grafik

Es geht auch kleiner, wenn ihr wollt: Die angegebenen Größen gelten für Cold War mit allen Inhalten. Doch nicht alles davon ist Pflicht. Bereits bei Modern Warfare konnte man die Größe des Spiels über das Deinstallieren verschiedener Module verringern. Das ist auch bei Black Ops Cold War möglich – auf Konsolen und auf PC.

So können bestimmte Packs wie Zombies oder die Kampagne optional installiert oder deinstalliert werden – je nachdem, was für Inhalte ihr tatsächlich spielen wollt.

Nur als Beispiel: Auf dem PC braucht ihr 35 GB nur für den Multiplayer, 80 GB für das volle Spiel und 125 GB für das komplette Spiel mit Ultra-Grafik.

Die Inhalte könnt ihr dann auch aus dem Spiel heraus bei den Einstellungen unter dem Menü-Punkt “Account & Network” verwalten.

Was haltet ihr von den Größen? Könnt ihr damit leben – gerade angesichts des modularen Aufbaus in Form von Paketen? Holt ihr euch überhaupt das neue CoD? Unser Shooter-Experte Sven Galitzki schwankt noch: Deshalb bin ich vorm Kauf von CoD Cold War so unentschlossen wie noch nie