Dr Disrespect darf CoD Cold War nicht vor Release zocken – Gibt Twitch die Schuld

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Andererseits ist immer noch nicht klar, was genau hinter dem Bann des Docs steckt und womöglich weiß Activision hier Dinge, die es aus ihrer Sicht höchst problematisch machen, weiter mit ihm assoziiert zu werden. Der Doc wiederum scheint mit dem Bann nach wie vor nicht klarzukommen . In einem sehr emotionalen Stream wurde er dazu recht deutlich.

Der Doc hört dann irgendwann auf, frustriert in die Kamera zu starren und macht sich wieder ans Killen in der Warzone. Man sieht aber klar, dass der Doc sichtlich mitgenommen davon ist. Denn während sich die anderen Streamer einen Lenz in Cold War machen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als Warzone heimzusuchen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was sagt der Doc dazu? Für Dr Disrespect liegt die Sache wohl an seinem Twitch-Bann. Denn aus scheinbar heiterem Himmel hat die populäre Streaming-Plattform den Doc gebannt und damit dessen Arbeitsgrundlage lahmgelegt. Der Doc musste sich eine neue Heimat auf YouTube suchen, wo er seine Tätigkeit fortsetzt. Offizielle Gründe für den Bann sind nach wie vor nicht bekannt , es wird aber viel spekuliert.

Was ist passiert? Diverse namhafte Streamer haben von Activision einen sogenannten „Creator Code“ bekommen. Damit können sie nach Herzenslust das kommende Call of Duty: Black Ops Cold War im Vorfeld spielen und streamen. Darunter sind bekannte Streamer, wie TimTheTatman oder Nicmercs. Der Doc hingegen ging kurioserweise leer aus.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 3 + = fünf

Insert

You are going to send email to