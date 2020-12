CoD Cold War & Warzone: Neue Waffen MAC 10 und Groza freischalten – So geht’s

Direkt zum Start der Season 1 bei Call of Duty: Black Ops Cold War und dem Battle Royale CoD Warzone kommen 2 neue Waffen ins Spiel: die Maschinenpistole MAC 10 und das Sturmgewehr Groza. Hier erfahrt ihr, wie man sie freispielt.

Was ist gerade bei Call of Duty los? Heute, am 16. Dezember, ist ein wichtiger Tag für Call of Duty. Mit dem Start der Season 1 geht das neue CoD Cold War für so manch einen erst richtig los. Zudem wird es mit Launch der ersten gemeinsamen Season endlich komplett in Warzone integriert. Und auch das Battle Royale selbst bekommt zahlreiche Änderungen und neue Inhalte spendiert – unter anderem die neue Karte Rebirth Island.

In diesem Rahmen kommen aber auch 2 neue Waffen ins Spiel, die ihr ab sofort freispielen und dann in Black Ops Cold War sowie in der Warzone nutzen könnt. Doch wie kommt man da ran?

Die MAC 10 in Aktion

So spielt ihr die 2 neuen Waffen aus dem Battle Pass der Season 1 frei

Insgesamt werden im Zuge der Season 1 fünf neue Waffen zu Cold War und Warzone kommen – zwei davon direkt zum Start. Zunächst müssen sie aber freigespielt werden.

Um diese beiden neuen Waffen geht’s: Direkt zu Beginn der ersten Saison sind folgende Waffen über den neuen Battle Pass der Season 1 verfügbar:

die MAC 10, eine SMG

sowie die Groza, ein Sturmgewehr

Beide kommen dabei über den kostenlosen Belohnungszweig, sind also für alle komplett frei und kostenlos erspielbar. Die Waffen lassen sich zudem relativ einfach erspielen, auch wenn es trotzdem noch mit etwas Mühe und Zeit verbunden ist.

Die MAC 10

So bekommt ihr die MAC 10: Um diese neue Maschinenpistole freizuschalten, müsst ihr im Prinzip nur eines tun – spielen.

Denn die Waffe schaltet ihr ohne spezielle Challenges oder Aufgaben auf Stufe 15 im Battle Pass frei. Ihr müsst also einfach nur fleißig XP sammeln und den Battle Pass leveln. Selbst Spieler mit wenig Zeit sollten dieses Ziel im Verlauf der Saison locker erreichen.

Die Groza

So bekommt ihr die Groza: Bei der Groza sieht das nicht anders aus – nur, dass ihr eben etwas mehr für diese Waffe zocken müsst. Denn dieses Sturmgewehr wird auf Tier 30 (Stufe 30) freigeschaltet. Auch das sollte aber selbst mit moderatem, aber regelmäßigen Einsatz locker im Zuge der neuen Saison für so gut wie jeden zu stemmen sein.

So geht’s auch schneller: Ihr könnt auch weniger zeitintensiv an die beiden neuen Schießeisen kommen, allerdings kostet das dann.

Diese Möglichkeit besteht darin, sich das Battle Pass Bundle für 2.400 CoD-Punkte zu holen. Darin sind bereits 20 Tier-Skips, also 20 Stufensprünge, enthalten, mit denen ihr euch zumindest die MAC 10 im Prinzip sofort sichern könnt.

Dann sind es auch nur noch 10 Stufen bis zur Groza auf Tier 30. Diese kann man sich bei Wunsch ebenfalls erkaufen. Ein Tier Skip kostet dabei 150 CoD-Points, also umgerechnet 1,50 €. Wem also die Zeit zu schade oder zu knapp ist und wer gewillt ist, dafür Geld auszugeben, kann sich den sofortigen Zugang zu beiden Waffen also auch erkaufen. Ob es sich tatsächlich lohnt und es einem wirklich wert ist – das muss da jeder für sich entscheiden.

