CoD Warzone: Prime Gaming verteilt jetzt 3 Bundles an euch – So schaltet ihr sie frei

Für Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War könnt ihr euch jetzt mit „Prime Gaming Bundles“ Operator-Skins, EXP-Token, Blaupausen, Waffensticker und Embleme sichern. Wir zeigen euch, wie ihr die Accounts verknüpft und die Inhalte sichert.

Was sind das für Bundles? Wer will, kann sich jetzt mit Prime Gaming gleich drei Bundles für CoD Warzone und Black Ops Cold War sichern. Wenn ihr ein Prime-Abo habt, gibt es die Bundles kostenlos. Habt ihr noch kein Abo, könnt ihr das kostenlos testen.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, was genau in den Bundles steckt und wie ihr die Inhalte nun freischalten könnt. Ihr habt bis Mitte Oktober Zeit, die Bundles zu sichern.

Inhalte der drei CoD-Bundles

Das steckt drin: In diesem Monat bietet Prime Gaming euch die Bundles “Bogged Down”, “World Series of Warzone Sommer 2021” und “World Series of Warzone” an.

Bogged Down Epischer “Swamp Woods” Operator-Skin Legendäre “Track Master” SMG-Waffen-Blaupause Epische “Monsoon” Scharfschützengewehr-Waffe-Blaupause Seltener Waffensticker “True North” Episches “Sumpfkämpfer”-Emblem

World Series of Warzone Sommer 2021 Epische Visitenkarte “Stolen Crown” Episches “Howl”-Emblem 1 Stunde Doppel-EXP-Token 1 Stunde Doppelwaffen-EXP-Toke

World Series of Warzone Red Ring, Fadenkreuz (Legendär) Tight Rope, Vollstrecker (Legendär) Blood Money, Waffe (Legendär) Hatchetman, Operator-Skin (Legendär)



So holt ihr die Bundles ab

Das müsst ihr tun: Um die kostenlosen Bundles zu erhalten, müsst ihr eine Twitch-Prime-Mitgliedschaft besitzen. Die könnt ihr kostenlos bei Amazon und auf der Seite von TwitchTV aktivieren, wenn ihr noch kein Test-Abo hattet.

Jetzt besucht ihr die Loot-Seite von Amazon Gaming und meldet euch dort mit eurem Amazon-Account an.

Klickt ihr beim entsprechenden Bundle auf “Jetzt abholen”, dann werdet ihr aufgefordert, euer Amazon-Konto mit dem Spielkonto zu verknüpfen. Dafür müsst ihr die Login-Daten für euren Activision-Account parat haben. Loggt euch bei Activision ein und bestätigt dann, dass Activision auf euer Prime Gaming zugreifen darf.

Habt ihr das gemacht, könnt ihr das Bundle “vollständig einlösen” und wiederholt den dann kürzeren Abholprozess bei den anderen Bundles.

Loggt ihr euch jetzt bei Warzone oder Cold War ein, dann sind die Inhalte gleich für euch verfügbar.

Das müsst ihr bedenken: Das “World Series of Warzone“-Bundle könnt ihr für Warzone erst ab dem 7. Oktober einlösen. Außerdem müsst ihr alle drei Bundles auf der Twitch-Seite bis zum 12. Oktober eingelöst haben, sonst verschwinden sie.

Auf der Loot-Seite gibt es noch 13 weitere Bundles, die in den nächsten Wochen und Monaten freigeschaltet werden. Der nächste Schwung mit zwei Bundles wird am 13. Oktober freigeschaltet.

Wie gefallen euch die kostenlosen Bundles? Habt ihr einen Inhalt, den ihr sofort ausrüsten wollt oder sind für euch eher die Booster interessant? Schreibt uns eure Meinung zum Bundle doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.