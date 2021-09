In CoD Warzone gibt es bald ein neues Skin-Bundle namens Oktoberfest. Doch das bedient sich derb an Klischees und beleidigt vor allem unseren bayrischen MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn in seiner Ehre.

Was ist das für ein Bundle? Später in der Mid-Season 5 von Warzone wird ein neues Skin-Bundle namens „Oktoberfest“ in den Shop kommen. Das Bundle hat das Thema Bier und enthält die folgenden Items:

Einen Lederhosen-Skin für den Operator Beck

Je einen Waffenskin für die OTs 9, die XM4 und das ballistische Messer

Einen Finishing Move

Eine Uhr

Einen Bierkrug-Anhänger

Eine Bier-Calling-Card

und ein Emblem mit Bierkrügen, das „Zum Wohl!“ heißt

Außerdem bekommt ihr für die beiden Waffenskins spezielle Bier-Leuchtspurmunition und es gibt für den Beck-Skin sogar ein Missionspaket, mit dem ihr euch CoD-Points (die Echtgeld-Währung von CoD) verdienen könnt. Das klingt doch eigentlich ganz ok, oder?

Wer regt sich hier auf? Jürgen Horn ist nicht nur Shooter-Fan und Redakteur bei MeinMMO, er ist auch Bayer aus Leidenschaft. Daher fehlt er bei keinem Volksfest und hat eine beeindruckende Sammlung an Bierkrügen im Schrank. Bayrische Tradition ist ihm wichtig und kulturelle Verallgemeinerung ein Graus. Ihn regen schon die Touristen mit ihren Billig-Trachten am Münchner Hauptbahnhof auf. Außerdem schreibt er ständig “freilich”, egal wie oft man ihn ermahnt, genau das nicht zu tun.

Oktoberfest-Bundle zeugt von massiver kultureller Ignoranz

Was stört an dem Bundle? So witzig einige Elemente des Bundles wirken, muss ich doch bei einigen Details den Kopf schütteln. Das geht schon los mit dem Skin für Operator Beck.

Der ist nämlich ein ostdeutscher Soldat der Nationalen Volksarmee und später Teil einer speziellen Ostdeutschen Anti-Terror-Truppe, die während des Kalten Krieges in den 80ern unterwegs war.

Der Mann dürfte also niemals ein Oktoberfest besucht haben und auch Lederhosen dürfte man in den 80ern in Ostberlin sicher nicht getragen haben.

Aber gut, der Mann darf sich anziehen, was er will, das kann ich noch verschmerzen. Was aber gar nicht geht, wirklich gar nicht, sind die Waffenskins!

Gut, das OTs hat einen Skin namens “Hefeweizen”. Das ist zwar nicht das typische Oktoberfest-Bräu, aber zumindest bayrisch! Der XM4-Skin hingegen heißt „Kölsch“, trägt die Aufschrift „Prost“ auf dem Magazin und ist mit Lederhosen-Ornamenten verziert.

Echt jetzt? Kölsch, Bayern und das Oktoberfest auf einmal? Das geht einfach nicht! Da geht mir doch glatt der Wolpertinger durch, Zefix!

Hier hat wohl ein Witzbold in der Designabteilung sich gedacht „Jo, wir haben doch Oktober, da können wir doch Bier-Skins machen und die bekommt der deutsche Operator und dazu ein paar typische deutsche Bier-Namen. Kölsch gabs doch mal auf der gamescom, oder?“

Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich ignorant, diverse völlig unvereinbare deutsche Biertraditionen in ein Bundle zu werfen. Damit werden vor allem Klischees bedient und kulturelle Besonderheiten zu einem bizarren Stereotyp-Frankenstein zusammengeflickt.

Daher rennt jetzt ein ostdeutscher NVA-Soldat mit Lederhosen über das Schlachtfeld und ballert aus einer bayrisch verzierten Waffe, die Kölsch heißt. Na Servus!

Was ist an dem Bundle trotzdem cool? Andererseits hat der Lederhosen-Skin freilich was und verglichen mit Killer-Clowns und anderen Witzfiguren aus dem Skin-Shop ist es auch wieder nicht so schlimm. Außerdem gefällt mir als Freund des Gerstensafts der Bierhumpen und das Zum-Wohl-Emblem. Das hätte ich schon gern irgendwie im Spiel.

Daher werd ich es mir vielleicht doch noch kaufen, wenn es denn im Shop ist und ich es mir vielleicht bis dahin schön gesoffen habe. Nur den greißlichen Kölsch-Skin können die Entwickler behalten! Außerdem: Man kann ja den Kaufpreis zumindest teilweise über die CP-Missionen wieder reinholen.

Wann kommt das Bundle und wie viel wird es kosten? Der Release des Bundles wird von Activision auf „Später in der Mid-Season“ angegeben. Da es sich um ein Oktoberfest-Bundle handelt, wäre der 18. September ein wahrscheinliches Datum, da wäre nämlich das Oktoberfest 2021 gestartet, wenn es nicht wegen Corona erneut abgesagt worden wäre.

Der Preis des Bundles beträgt 2.400 CP, was ungefähr 24 Euro entspricht.

Da ich jetzt ja endlich auch Gefallen an der Warzone gefunden habe, sind Skin-Bundles per se ebenfalls für mich interessant.