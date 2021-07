Wenn ihr das Top-Sturmgewehr XM4 in CoD Warzone meistert, braucht ihr keine andere Waffe

Die XM4 spielt sich seit dem Start der Season 4 in die Herzen vieler Spieler von Call of Duty: Warzone. Besonders ihre Vielseitigkeit kommt gut an und macht sie stark als MP-Ersatz, Sniper-Support und Reichweiten-Allrounder. MeinMMO stellt euch die XM4 vor und zeigt geprüfte Setups.

Was ist das für eine Waffe? Das Sturmgewehr XM4 basiert wohl auf einer gleichnamigen Modell-Variante der „M4 Karabiner“-Familie des amerikanischen Rüstungsunternehmens Colt. Das Modell „M720“ trug auch den Namen XM4, wurde jedoch erst Mitte der 90er Jahre hergestellt. Die Waffe wäre damit eine indirekte Weiterentwicklung der M16, die ebenfalls im Spiel ist (via Wikipedia).

Die XM4 kam mit der Integration von Cold War auch in die Warzone und ihre Ähnlichkeit zur M4A1 aus Modern Warfare ist ihr gut anzusehen. Die Gemeinsamkeiten enden jedoch nicht beim Optischen. Beide Waffen gelten als Allrounder und haben starke Setups für den Nah- und Fernkampf.

Jedoch setzt die XM4 noch einen drauf. Denn das Sturmgewehr konkurriert in Warzone mit den Maschinenpistolen, eignet sich als Sniper-Support und ist auch im Fernkampf solide. Theoretisch braucht ihr also keine andere Waffe mehr, denn die XM4 will euch das Komplettprogramm liefern.

XM4 ist irgendwie der Allrounder unter den Allroundern

Was macht die XM4 stark? Starke Waffen in Warzone brauchen einen kontrollierbaren Rückstoß zusammen mit ordentlichem Schaden und genau das bietet euch die XM4. Das Sturmgewehr ist dabei in keinem Bereich absolute Spitze, sondern vereint umfassend stabile Werte zu einem Top-Allrounder.

Wollt ihr eine Maschinenpistole mit hoher Reichweite – XM4 kann das

Sucht ihr einen Sniper-Support für einfache Treffer bis 50 Meter – XM4 hat Bock

Braucht ihr eine neue Option für die Reichweite – X … M … 4

Jedes Einsatzfeld profitiert dann von Werten, die spezialisierte Waffen nicht mitbringen. Als MP bietet die XM4 bessere Kugelgeschwindigkeit und vergrößert damit den Bereich, in dem ihr euren Nahkampf ausfechtet. Als Sniper-Support bekommt ihr eine starke Reichweite und auf größeren Entfernungen stimmen die Mobilitätswerte. Eure Bewegungsgeschwindigkeit und das ADS-Tempo sind zum Beispiel besser als bei der sehr beliebten FARA 83.

Was kann die XM4 nicht so gut? Ihr größter Vorteil ist auch der größte Nachteil der XM4 – die fehlende Spezialisierung führt dazu, dass Waffen mit einem eingeschränkten Einsatzgebiet bessere Werte mitbringen.

Im Nahkampf sind die Maschinenpistolen mobiler und im Fernkampf sind einige Konkurrenten stabiler. Die XM4 trifft man oft irgendwo in der Mitte. Aber genau das macht die Waffe so interessant – sie vermittelt damit ein eigenes Spielgefühl.

Welches Einsatzgebiet bietet sich an? Aufgrund der guten Stabilität und dem starken Schaden legen wir euch einen Einsatz als Allround-Waffe mit Reichweiten-Fokus nahe. Die XM4 lässt euch zusammen mit einem großen Visier und etwas Übung leichte Treffer auch auf großen Entfernungen landen und liegt beim Schaden über der FARA 83.

Die Situation ist vergleichbar mit der M4A1 aus Modern Warfare. Ihr nehmt mehr Rückstoß in Kauf und habt dafür aber mehr Schaden als bei der Grau 5.56 oder der M13.

Nur knapp hinter dem Einsatz als Reichweiten-Gewehr liegt die Option „Sniper Support“. Die gute Reichweite zusammen mit den ordentlichen Werten bei Schaden und Mobilität können euch gute Dienste leisten in dem Bereich, der für euer Sniper-Gewehr etwas zu nah dran ist. Allerdings konkurriert die XM4 in diesem Bereich mit der AK-47 aus Cold War, die zwar eine geringe Feuerrate hat, aber mehr Schaden raushaut – AK-47: 600 Schuss/Minute / XM4: 721 Schuss/Minute.

Vor- und Nachteile der XM4

Pro Stark im Nah- und Fernkampf

Schaden besser als FARA 83

Kontrollierbarer Rückstoß Contra Nirgendwo so richtig „Top“

Stärkerer Rückstoß als einige Konkurrenten auf Reichweite

CoD Warzone: XM4-Setup – 3 Varianten für alle Fälle

Wie sieht ein starkes Setup der XM4 aus? Auf Reichweite gibt sich die XM4 mit einem Standard-Setup zufrieden, das ihr nach euren Vorlieben anpassen könnt:

Warzone XM4 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 13,5″ Sonderkommando

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Feldagenten-Vordergriff

Munition: STANAG 60-Schuss

Lauf und Mündung geben euch die maximale Kugelgeschwindigkeit und erlauben damit einfache Treffer auf großen Entfernungen. Zudem erhöht sich die Reichweite der XM4 um etwas mehr als 10 Meter und erweitert den ersten Schadensbereich auf 32 Meter.

Lauf und Unterlauf geben euch dazu eine bessere Kontrolle und minimieren den Rückstoß. Das Visier erhöht eure Effektivität auf Reichweite und mit dem größeren Magazin stärkt ihr die Durchschlagskraft.

Was kann ich noch probieren? Da die XM4 so vielseitig ist, wollen wir euch hier noch 2 Setup-Vorschläge bieten – einen Maschinenpistole-Build und einen für Sniper-Support:

Warzone XM4 MP-Setup

Mündung: Schalldämpfer

Laser: Tigerteam-Scheinwerfer

Schaft: Plünderer-Schaft

Munition: 45-Schuss

Griff: Luft-Elastik-Umwicklung

Warzone XM4 Sniper-Support

Mündung: Schalldämpfer

Lauf: 13,5″ Sonderkommando

Visier: Microflex LED

Munition: STANAG 60-Schuss

Griff: Luft-Elastik-Umwicklung

Probiert euch bei der XM4 ein wenig aus. Gefällt euch das Feeling der Waffe, könnt ihr das Sturmgewehr aktuell auf beinahe jeder Entfernung spielen. Theoretisch braucht ihr dann keine andere Waffe mehr – in der Praxis sieht das aber zumeist anders aus.

Mit der XM4 landet ein weiteres Sturmgewehr in der Meta, das oben mitspielen kann. Dazu bringt sie euch eine hervorragende Vielseitigkeit und ist mit ihren vielen, starken Setup ein richtiges Allzweckwerkzeug. Das Schweizer Taschenmesser der Warzone … aus den USA … als Schusswaffe.

Wenn ihr weitere Meta-Alternativen der Warzone sichten wollt, besucht unsere Liste mit den besten Waffen der Warzone. Wir halten die Liste regelmäßig auf dem neusten Stand und informieren euch über aktuelle Änderungen der Waffen-Meta.