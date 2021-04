CoD Warzone: FARA 83 rockt in Season 3 – Setup und Infos zum neuen Top-Gewehr

Der Start von Season 3 hat der Waffen-Meta in Call of Duty: Warzone neue Dynamik verpasst. Ein Gewehr scheint davon besonders zu profitieren – das Sturmgewehr FARA 83. Die Waffe kann euch in Season 3 auf kleinen und großen Distanzen einen starken Dienst erweisen. MeinMMO zeigt euch die wichtigsten Infos und ein geprüftes Setup.

Was ist das für ein Gewehr? Die FARA 83 ist ein argentinisches Sturmgewehr, das in dem lateinamerikanischen Land entwickelt und produziert wurde. Es sollte schrittweise zur Ordonnanzwaffe der Streitkräfte werden, fand aber nie die gewünschte Verbreitung. Die Produktion endete bereits in den 90er Jahren (via Wikipedia).

Als die Waffe mit Season 2 von Black Ops Cold War in die Warzone kam, blieb sie erstmal im Schrank. Sie stand in direkter Konkurrenz mit der extrem beliebten und starken FFAR 1, konnte aber beim besten Willen nicht mithalten.

Durch ein Rework mit Season 3 sieht es jetzt anders aus. Die FARA ist nun eher eine Waffe für den Fernkampf und mit ihrem angenehmen Handling und der ordentlichen Time-to-Kill (TTK) mischt sie den Markt der Long-Range-Sturmgewehre auf. Mit ihrer guten Mobilität bleibt sie zudem brauchbar im Nahkampf und ist damit ein richtig starkes Allround-Gewehr. MeinMMO zeigt euch den Werte-Vergleich und ein starkes Setup.

FARA 83 ist jetzt Top-Tier – Ausgewogenes Allround-Gewehr

Warum ist die FARA 83 jetzt stark? Das liegt an den Buffs und Änderungen mit Season 3. In Season 2 war die Waffe nicht mehr als ein schwächerer Abklatsch der FFAR 1 – nun hat die FARA Persönlichkeit entwickelt und überzeugt durch ihre starken Eigenschaften:

Stabil und angenehm zu spielen

Gute Time-to-Kill-Werte auf allen Distanzen

Verliert wenig Schaden auf Reichweite

Headshots verringern schnell die TTK

Verursacht am ganzen Körper den Brust-Schaden

Mit dem Season-Start wurde das Rückstoß-Muster der FARA komplett überarbeitet. Zudem verursacht sie etwas weniger Schaden im Nahkampf und bekam mehr Bumms auf Reichweite. Statt einer rumpelnden Nahkampf-Alternative wurde sie so zu einem starken Reichweiten-Kämpfer.

Ihr Time-to-Kill-Potenzial bei Brust-Treffern liegt dabei nur knapp über der starken M4A1, die ebenfalls wieder zu den Top-Alternativen bei den Allround-Gewehren mit Reichweite gehört. Allerdings verliert die FARA nicht so stark an Schaden, wenn sie in den zweiten Schadens-Bereich geht.

TTK-Vergleich FARA vs. M4A1 (ohne Aufsätze, Brust-Treffer) 1. Bereich – FARA: 608 Millisekunden 1. Bereich – M4A1: 593 Millisekunden 2. Bereich – FARA: 684 Millisekunden 2. Bereich – M4A1: 816 Millisekunden



Der Schaden des zweiten Schadens-Bereiches ist bei den Allround-Waffen mit Reichweite sehr wichtig, da ihr mit diesen Waffen oft auf größeren Entfernungen kämpft. Gegenüber vielen Waffen aus Modern Warfare hat die FARA zudem den Vorteil, dass Brust-, Bauch und Gliedmaßen-Treffer alle denselben Schaden verursachen. Auf die sonst so wichtigen Brust-Treffer braucht ihr nicht zu achten.

Als weiteres Argument für die FARA sprechen ihre starken Headshots – hier wird sie auch für den Nahkampf interessant. Ohne Headshots braucht ihr 9 Schüsse für einen Kill bis ca. 27 Meter (ohne Aufsätze). Sitzt nur ein Headshot, verringert ihr die Anzahl schon auf 8 (TTK geht auf 532 Millisekunden runter). Bei 2 Headshots geht der Wert erneut runter – mit 7 Kugeln auf 456 Millisekunden. Im zweiten Schadens-Bereich braucht ihr 2 Headshots, um die Time-to-Kill auf 608 Millisekunden zu senken.

CoD Warzone: FARA Setup für beste Leistungen

Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 19,5″ Liberator

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Speznas-Griff

Munition: Speznas 50-Schuss

Was bringt das Setup? Die Mündung und der Lauf bringen die Kugelgeschwindigkeit der Waffe auf ein Maximum. Das hilft euch dabei, Treffer auch auf große Entfernungen sicher zu landen. Durch den starken Schaden im zweiten Schadens-Bereich ist eine Erhöhung der Reichweite weniger lohnenswert als bei den Waffen aus CoD MW. Deshalb solltet ihr voll auf Kugelgeschwindigkeit gehen.

Wichtig ist außerdem der Speznas-Griff – das sowjetische Pendant zum Feldagenten-Vordergriff. Der Unterlauf bringt euch eine spürbare Reduzierung des Rückstoßes. Als Zielhilfe taugt auch das große Visier mit einem starken Zoom ohne Visier-Reflexion.

Ihr solltet euch auch für ein größeres Magazin entscheiden. Die 50 Schuss in der Aufsatz-Beschreibung sind ein Bug. Tatsächlich bekommt ihr ein 60er-Magazin mit dem Aufsatz „Speznas 50-Schuss“.

Was kann ich noch probieren? Ein Nachteil der Waffe ist ihr geringe Nachlade-Geschwindigkeit. Wollt ihr dem etwas entgegenwirken, dann greift zum „40-Schuss-Schneelademagazin“. Auch hier gibt es einen kleinen Fehler in der Aufsatz-Beschreibung – statt 40 gibts im Spiel 45 Kugeln.

Wollt ihr die Waffe eher im Nahkampf spielen, nehmt ein kleineres Visier und versucht es mit dem „Schalldämpfer“ statt der GRU-Mündung.

Vor- und Nachteile der FARA

Pro Kontrollierbarer Rückstoß

Gute TTK auf allen Entfernungen

Starke Headshot-Treffer Contra Nachlade-Tempo ist niedrig

Gibt stabilere Alternativen

Die Ära der Taktikgewehre ist noch nicht ganz vorüber – die M16 hat weiter Bock und ist stark. Doch es rücken auch wieder Alternativen in den Vordergrund, die in Season 2 nur belächelt wurden.

Mit der Season 3 hat Warzone gezeigt, dass die Entwickler bereit sind, beim Balancing mehr auf ihre Spieler zu hören. Es gibt einige Stimmen, die sagen, dass das Balancing-Update zum Season-Start das bisher beste Update für das Battle Royale war. Waffen wie die FARA oder auch die Krig 6 wird es freuen. Und Spieler, die mit den Salven-Gewehren in Season 2 nur wenig anfangen konnten mit Sicherheit auch.