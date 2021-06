Prügelnde Camper in CoD Warzone gehen viral und werden von Zehntausenden gefeiert

Camper sind ja nicht gerade die beliebteste Spieler-Spezies in Call of Duty: Warzone. Doch ein lustiger Trupp ging jetzt mit einem Video viral, das Camper mal von einer ganz anderen, angenehmeren Seite zeigt.

Campen ist eine normale und starke Taktik in einem Battle Royale wie Call of Duty: Warzone. Ihr könnt damit etwas Zeit im Match überbrücken, Gegner in die Falle laufen lassen oder einfach darauf warten, dass eure Mitspieler vom Klo wiederkommen. In Call of Duty hat das Campen schon Tradition.

Doch es hat auch Tradition in CoD, die Camper zu hassen. Ständig sitzen sie an ihren dunklen Stellen und warten nur darauf, dass ein chancenloser Spieler um die Ecke kommt. Als aggressiver Spieler hat man zwar grafische Vorteile – doch ein Profi-Camper lässt sich doch von Millisekunden und schlechtem Wetter nicht aufhalten.

Ein neues Video zeigt nun einen Camper-Trupp, dem man gar nicht böse sein kann. Trotz ihres eindeutigen Camper-Moves ging das Video viral und wurde auf Twitter beinahe 1 Million mal angesehen (Stand 28. Juni / 9:00 Uhr). Zu sehen sind einfach 4 Spieler, die ihren Spaß haben.

Camper-Trupp amüsiert mit seiner Fröhlichkeit tausende Zuschauer

Wie sieht das aus? Das Video von der Aktion wurden vom Twitter-Account „@whyGee_Ayce“ hochgeladen. Wir binden euch die netten Camper hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was ist zu sehen? Das Team hat sich oben im Tower des Flughafens breit gemacht und campt das Gebäude im Nord-Westen von Verdansk ab. Ein Mitspieler des Trupps hat sich einen „Meistgesucht“-Auftrag geschnappt und offenbar hat das Team Gegner ausgespäht, die unten im Tower auf einen einfachen Kill hoffen.

Doch statt mit geladenen Waffen auf die Gegner vor dem Fahrstuhl mit der Zipline zu warten, schlägt der Video-Ersteller vor, den Kampf mit blanken Fäusten auszutragen.

Unter schallendem Gelächter werfen alle Mitspieler ihre Waffe aus dem Inventar. Sogar der Sniper, der oben im Tower auf Longshoot-Kills lauert, kommt die Treppe runter, um bei dem lustigen Treiben dabei zu sein.

Nach einem Moment der Stille kommt tatsächlich ein ahnungsloser Soldat die Zipline hoch und muss wohl die Prügel seines Lebens einstecken. Motiviert von dem Kampfschrei „Beat his Ass“ klopft das komplette Team mit voller Motivation den armen Gegner kaputt. Die Kommunikation im gegnerischen Team hat auch nicht ganz geklappt – denn ein zweiter Feind nimmt den tödlichen Weg nach oben und die feiernde Camper-Truppe schlägt auch ihn zu Brei.

Technisch war das vielleicht nicht die größte Leistung. Doch der Trupp lebt vor, wie gute Kommunikation zu einem viel besseren Spielerlebnis führen kann und warum der Voice-Chat so wichtig in Games ist.

Viewer feiern den entspannten Camper-Trupp

Was sagen die Spieler dazu? Der Clip hat schon eine große Runde bei Twitter gedreht und kommt sehr gut an. Beinahe 1 Million Views und mehr als 90.000 Likes zeigen die Beliebtheit. Die Kommentare sind durchweg positiv und viele lassen sich von dem Lachen und Spaß des Trupps im Clip mitreißen.

@215Dajah auf Twitter: „😂😂😂😂😂 Ich wäre richtig wütend, wenn ich so sterben würde“

@Yoshthegreat auf Twitter: „Das ist einer der großartigsten Clips, die ich je gesehen habe.“

@ob2srubbagoose auf Twitter: „Yooooo, das haben wir auch schon gemacht. Fäuste sind nicht lustig, wenn gleich 8 davon auf dich zukommen 🤣🤣🤣“

Der ganze Tweet ist zudem voll mit Memes, die prügelnde oder lachende Menschen zeigen. Ein wunderbarer Clip, der die Spieler mit seiner Fröhlichkeit glücklich macht.

Ein guter Trupp ist in Shootern wie Call of Duty: Warzone Gold wert. Habt ihr 2, 3 Mitspieler auf eurem spielerischen Niveau und stimmt eure Kommunikation, werdet ihr mit der Zeit immer besser und nichts kann euch aufhalten.

Doch in den Weiten des Internets die richtigen Mitspieler zu finden, kann durchaus schwierig werden. Manche sind laut, manche nervig und manchmal passt es einfach nicht. MeinMMO zeigt euch 5 Spielertypen in CoD Warzone, die ihr auf keinen Fall in eurer Lobby haben wollt.

Habt ihr dann aber euer Team gefunden, macht selbst das Campen meistens Spaß.