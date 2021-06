Achtung! Eine Tür in CoD Warzone tötet jeden, der sie nur anfasst

Andauernd werkeln die Entwickler von Call of Duty: Warzone am Spiel, ständig ändert sich irgendwas. So langsam scheint es der Engine zu reichen und das Konstrukt aus Programm-Codes und Algorithmen fängt an, sich zu wehren – in Form einer Killer-Tür, die derzeit massig Kills in Warzone sammelt.

Was ist da los? Season 4 kam letzte Woche zu Call of Duty: Warzone und mit der neuen Season gab es ein Haufen Änderungen. Motorräder, ein neues Schnellreise-System, neue Schauplätze – die Entwickler legen ein hohes Tempo vor, doch Warzone selbst scheint damit nicht besonders einverstanden zu sein.

Denn das Spiel wehrt sich. In Form einer fiesen Todes-Tür. Spieler berichten von einer Tür beim Schauplatz „Salt Mine“, die euch umhaut, wenn ihr der Klinke zu nahe kommt. MeinMMO zeigt euch Clips der unfreundlichen Tür und wo ihr die „Zarge des Todes“ finden könnt.

Killer-Tür räumt auf – Kommt ihr nicht zu nahe

Wie sieht das aus? Auf Twitter lassen sich mittlerweile einige Videos von der miesen Killer-Tür finden. Ist es ein Sniper, ist es ein Präzisions-Luftschlag? Nein … es ist die Killer-Tür:

Man kann sich gut vorstellen, für wie viel Verwirrung die Tür am Wochenende wohl gesorgt hat. „Salt Mine“ ist ein guter Platz zum Landen, da es hier viele Häuser mit bekannten Strukturen gibt, weitläufige Flächen für die ersten Gefechte im Match und guten Loot für mehrere Teams.

Oft ist man voll darauf fixiert, schnell Waffen und Ausrüstung zu sammeln, um den ersten Feinden kein leichtes Ziel zu sein. Ein perfekter Ort für eine Killer-Tür, die ganz in Ruhe das Wartespiel spielt und genau weiß, dass früher oder später ein ahnungsloses Opfer in die Falle rennt.

Wo ist die fiese Tür? MeinMMO hat sich auf die gefährlichen Schlachtfelder von Verdansk begeben, um die fiese Tür zu finden und zur Rede zu stellen.

Die Killer-Tür befindet sich in einem Haus mit einem blauen Dach, das ungefähr die Form eines „Z“ hat, mitten in der „Salt Mine“. Von Norden aus kommt ihr in den Hauptraum des Hauses und die Tür ist in südöstlicher Richtung im Haus.

Die meisten Berichte zur Todes-Tür hängen mit dem Haus in „Salt Mine“ zusammen. Doch auch im Bereich „Lumber“ gibt es zwei Häuser mit dem Aufbau und dem blauen Dach. Das Haus im Zentrum von Lumber hat die Killer-Tür ebenfalls; das Haus im Osten nahe der Map-Grenze hat sichere Türen.

Was sagen die Spieler zur Killer-Tür? Schaut man sich die Reaktionen an, gibt es im Grunde 3 Lager:

Leute, die sich beschweren, dass es immer mehr Fehler im Spiel gibt

Spieler, denen das auch schon passiert

Kommentatoren, die sich darüber schlapp lachen

Obwohl es einige Nörgler gibt, die sich über den neuerlichen Fehler ärgern, kommt der Fehler generell „gut“ an:

@vertex_04 auf Twitter: „Diese Tür hat jetzt wahrscheinlich schon mehr Kills gemacht als ich.“

unidentifiable7 lässt auf reddit ahnungslose Mitspieler in die Falle laufen (via reddit)

@Moe23110 auf Twitter: „LOL das ist mir gestern auch passiert“

Call of Duty ist damit um einen kuriosen Glitch reicher. Schon in Modern Warfare gab es Alltags-Gegenstände, die sich die andauernden Anpassungen an ihrer Umgebung nicht gefallen ließen. Damals war es ein Killer-Stuhl, der wohl die Weltherrschaft anstrebte. Mit seinen gesammelten Nuke-Killstreaks hätte es die aufmüpfige Sitz-Gelegenheit wohl auch geschafft – doch die Entwickler reparierten und beruhigten den Stuhl rechtzeitig.

Was sagt ihr zu solch kleinen Fehlern im Spiel? Empfindet ihr das als ärgerlich oder doch lustig? Diskutiert mit uns darüber in den Kommentaren auf MeinMMO.