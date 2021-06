CoD Warzone: Season 4 ändert Map, viele Waffen und nervigen Skin – Patch Notes

Die Season 4 von Call of Duty: Warzone ist online und über das Update 1.38 kommen viele Neuerungen in Spiel. Ein frischer Gulag, Balance-Anpassungen, Motorräder – die neue Saison kann einiges bieten und MeinMMO zeigt euch hier die umfangreichen Patch Notes auf Deutsch.

Das Wichtigste in Kürze: Die neue Season 4 ist online und für das Battle Royale Call of Duty: Warzone sind ein paar spannende Änderungen vorgesehen – unter anderem:

Map-Anpassungen durch Satelliten-Abstürze

„Ground Fall“-Event zum Season-Start

120Hz-Support für die PS5

Motorräder als neue Fahrzeuge

Massig Waffen-Anpassungen

Nahkampf der Matchstart-Pistole ist schwächer

4 neue Waffen

Anpassungen beim verhassten Roze-Skin

Das neue Update 1.38 steht euch jetzt zum Download zur Verfügung und MeinMMO zeigt euch die wichtigsten Änderungen aus den Patch Notes in diesem Artikel. Seid ihr eher am neuen Content interessiert, dann schaut bei unserem Artikel mit der Roadmap von Season 4 vorbei.

CoD Warzone: Update 1.38 bringt umfassende Änderungen – Patch Notes

Wann kommt das Update? Das Update ist bereits seit 6:00 Uhr des 17. Juni online und steht zum Download bereit.

Wie groß ist das Update? Das ist abhängig von eurer Plattform. Die Entwickler gaben folgende Update-Größen bekannt:

PlayStation 5: 11 GB

PlayStation 4: 11 GB

Xbox One Series X | S: 11.2 GB

Xbox One: 11.2 GB

PC: 12.3 GB / 13.5 GB (mit Modern Warfare)

120Hz für PS5? PlayStation-Spieler auf der PS5 können nun die Warzone mit 120 FPS genießen. Die Patch Notes warnen jedoch – ihr braucht ein „HDMI 2.1“-Kabel, um das Feature nutzen zu können.

Was ist mit Black Ops Cold War? Das Update von Cold War ging bereits einen Tag vorher online. Infos zu dem Patch Notes der Season 4 von Cold War gibts hier.

4 Schauplätze, frischer Gulag, „Red Doors“, Motorräder – Season 4 hat Bock

Wie hat sich die Map verändert? In der Hintergrund-Story werkelt der fiese Spion Perseus weiter an seinen dunklen Plänen und ein paar amerikanische Satelliten stören seine Machenschaften. Der neue, böse Operator „Jackal“ bricht in eine Kontroll-Einrichtung ein und zwingt einen Mitarbeiter, die Satelliten abstürzen zu lassen. Einer der beiden Statelitten „landet“ in Verdansk und schafft insgesamt 4 neue Schauplätze auf der Map:

Farmland – Auf einem der Felder

Bloc 18 – In der Nähe der Salzmine im Nordosten

Bloc 16 – Im Flussbett nahe des Flughafen-Towers

Gora Brücke – Eine der Brücken über dem Kanal hat gelitten

Was gibts zum neuen Gulag zu wissen? Der neue Gulag orientiert sich wieder an einer klassischen Map und dieses Mal ist es „Hijacked“. Die Karte spielt auf einer Jacht und kommt auch gleichzeitig im Multiplayer von Cold War in Season 4. Der Gulag ist dem Oberdeck der Jacht nachempfunden.

Was ist das mit den „Red Doors“? Dabei handelt es sich um eine neue Loot-Quelle und eine Art Schnellreise. Ihr tretet durch eine der roten Türen und befindet euch dann an einem anderen Punkt auf der Map und könnt euch in einem Loot-Raum bedienen. Mehr zur Story hinter den Red Doors findet ihr hier. Einen kurzen Clip, wie die roten Türen funktionieren, binden wir euch hier ein:

Was können die neuen Motorräder? Mit dem „Dirt Bike“ gibt es ein neues, schnellstes Fahrzeug in Warzone. Das war bisher das Quad (ATV). Die Dirt Bikes sollen deutlich mobiler sein und sogar „Drifts“ und „Slides“ ermöglichen. Wie beim ATV könnt ihr einen Team-Kameraden auf dem Gefährt mitnehmen und auch die Gesundheit ist dieselbe, wie bei den ATVs.

4 neue Waffen und umfangreiche Anpassungen der Waffen-Balance

Welche neuen Waffen gibt es in Warzone? Ein LMG, ein Sturmgewehr, eine Nagelpistole und der Baseballschläger – alle sind neu im Spiel. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Waffen bekommt, schaut hier vorbei: CoD Cold War & Warzone: So schaltet ihr die neuen Waffen aus der Season 4 frei.

Was hat sich bei den alten Waffen getan? Kurz gesagt: ein Menge. Wir zeigen euch alle Anpassungen. Beginnen wir mit einer wichtigen Änderung für den Match-Start:

Pistole 1911 aus Cold War (Waffen zum Match-Start) braucht jetzt 3 Schläge bei einem Feind mit 200 Gesundheit für einen Kill (vorher 2)

Doch auch bei den großen Waffen gibt es wichtige und viele Änderungen. So wurde zum Beispiel die AMAX erneut generft und verliert deutlich an Stärke. Die Entwickler betonen, dass den Balance-Anpassungen jetzt zum Start der Season weitere Anpassungen folgen. Die Time-to-Kill so generell um 60 – 100 Millisekunden steigen und Waffen wie die AK-47 aus Cold War dürften in nächster Zeit ebenfalls noch Schwächungen erfahren. Hier aber erstmal alle Waffen-Anpassungen zum Season-Start:

CR-56 AMAX – Nerf Schadens-Multiplikator Brust von 1.2 auf 1.1 verringert

Groza – Buff Minimaler Basis-Schaden von 18 auf 23 Schadens-Multiplikator Brust von 1.1 auf 1.2 erhöht Schadens-Multiplikator Bauch von 1.0 auf 1.1 erhöht Reichweite erster Schadenbereich um 12 % verringert

FARA 83 – Buff Schadens-Multiplikator Nacken von 1.0 auf 1.5 erhöht Schadens-Multiplikator Brust von 1.0 auf 1.2 erhöht

XM4 – Buff Schadens-Multiplikator Nacken von 1.0 auf 1.5 erhöht

AMP63 – Buff Maximaler Basis-Schaden von 30 auf 33 erhöht Reichweite zweiter Schadenbereich um 14,3 % erhöht Schadens-Multiplikator Brust von 1.0 auf 1.1 erhöht Schadens-Multiplikator Extremitäten von 0.9 auf 1.0 erhöht Headshot-Multiplikator von 1,4 auf 1.3 verringert

Ballistisches Messer – Buff Projektil-Geschwindigkeit um 25 % erhöht Schadens-Multiplikator Nacken von 1.0 auf 1.3 erhöht Schadens-Multiplikator Brust von 1.0 auf 1.23 erhöht Bewegungsgeschwindigkeit um 1,3 % erhöht

Straßenfeger – Nerf Reichweite erster Schadensbereich um 24 % verringert Reichweite zweiter Schadensbereich um 18 % verringert Reichweite dritter Schadensbereich um 7 % verringert Bewegungsgeschwindigkeit um 1 % verringert

M82 – Buff Kugelgeschwindigkeit um 7,7 % erhöht Schadens-Multiplikator Brust von 1.1 auf 1.25 erhöht Schadens-Multiplikator Bauch von 1.0 auf 1.15 erhöht

Swiss K31 – Visier-Rework Änderungen der Basis-Optik zur Optimierung der Zielfähigkeiten

AUG aus CoD MW – Buff Schadens-Multiplikator Brust von 1.0 auf 1.1 erhöht Reichweite erster Schadensbereich um 10 % erhöht

Bullfrog – Visier-Rework Änderungen der Basis-Optik zur Optimierung der Zielfähigkeiten

KSP 45 – Buff Reichweite erster Schadensbereich um 16,6 % erhöht Schadens-Multiplikator Extremitäten von 0.9 auf 1.0 erhöht

Milano 821 – Buff Maximaler Basis-Schaden von 34 auf 36 erhöht Minimaler Basis-Schaden von 25 auf 30 erhöht Reichweite erster Schadenbereich um 23 % erhöht Schadens-Multiplikator Brust von 1.0 auf 1.2 erhöht Schadens-Multiplikator Bauch von 1.0 auf 1.1 erhöht Schadens-Multiplikator Extremitäten von 0.9 auf 1.0 erhöht

PP19 Bizon – Buff Maximaler Basis-Schaden von 34 auf 35 erhöht Schadens-Multiplikator Extremitäten von 0.9 auf 1.0 erhöht

DMR 14 – Buff Stärke des Rückstoßes verringert



Gab es Änderungen bei den Aufsätzen? Auch bei den Aufsätzen habe sich die Entwickler ausgetobt und verändern damit nochmals viele der Waffen in Warzone:

Lauf-Aufsatz „Kampf-Aufklärung“ (Sniper Cold War) – Buff Pellington 703 – Erhöhung Kugelgeschwindigkeit von 42,5 % auf 47,5 % M82 – Erhöhung Kugelgeschwindigkeit von 42,5 % auf 50 % Swiss K31 – Erhöhung Kugelgeschwindigkeit von 43 % auf 50 % LW3 Tundra – Erhöhung Kugelgeschwindigkeit von 42,5 % auf 44 % ZRG 20mm – Erhöhung Kugelgeschwindigkeit von 42,5 % auf 43 %

Lauf-Aufsatz „Ranger“ (Sturmgewehre Cold War) – Rework Erhöht die Kugelgeschwindigkeit jetzt um 50 % Verbesserte vertikale Rückstoß-Kontrolle um 15 % Erhöht die Streuung beim Hüftfeuer um 20 %

Lauf-Aufsatz „Zugriff“ (Sturmgewehre Cold War) – Rework Erhöht die Reichweite jetzt um 35 % Verbesserte horizontale Rückstoß-Kontrolle um 15 % Erhöht die Streuung beim Hüftfeuer um 20 %

Lauf-Aufsatz „schwer verstärkt“ (Sturmgewehre Cold War) – Rework

Lauf-Aufsatz „Qualitätsausführung“ (LMG Cold War) – Rework Erhöht die Kugelgeschwindigkeit jetzt um 25 % Erhöht die Reichweite um 17,5 % Verbesserte vertikale Rückstoß-Kontrolle um 7,5 % Verbesserte horizontale Rückstoß-Kontrolle um 7,5 % Verringert Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen (Strafing) um 20 % Verringert ADS-Tempo um 6 % Verringert Sprint-Tempo um 5 % Erhöht die Streuung beim Hüftfeuer um 30 %

Unterlauf-Aufsatz „Schleifschalen-Griff“ – Buff Verbesserte Zielstabilität von 10 % auf 19 % erhöht



Als weitere Änderung geben die Entwickler an, dass die meisten der optischen Visiere aus Cold War in Warzone überarbeitet wurden. Zum Beispiel hat sich die Position des „Axial Arms 3x“ und des „Royal Cross 4x“ auf dem Bildschrim etwas verändert. Wollt ihr die Anpassungen selbst noch einmal checken, dann findet ihr hier den Link zu den kompletten, englsichen Patch Notes (via ravensoftware.com).

Weitere Anpassungen – Bug-Fixes, Roze-Skin, neuer Modus, Playlist

Was wurde beim Roze-Skin verändert? Die Entwickler versuchen sich erneut an einem „Nerf“ des dunklen Roze-Skins. Es ist die Rede von Material-Anpassungen um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Es muss sich jedoch noch zeigen, ob die wiederholte Änderung etwas bringt. Erste Reaktionen sehen nicht gut aus:

Wir haben den Artikel mit den ersten Infos veröffentlicht und arbeiten weiter daran. Schaut wieder vorbei für mehr Infos.