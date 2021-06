CoD Cold War & Warzone: So schaltet ihr die 5 neuen Waffen aus der Season 4 frei

Bei Call of Duty Black Ops Cold War und CoD Warzone heißt es ab dem 17. Juni: Die neue Season 4 startet! Und mit einer neuen Saison kommen auch traditionell neue Inhalte ins Spiel. MeinMMO erklärt euch hier, wie ihr an die 5 neuen Waffen aus der Season 4 kommt.

Was hat es mit den neuen Waffen auf sich? Am 17.06. beginnt um 6:00 Uhr morgens deutscher Zeit bei Call of Duty Black Ops Cold War und beim Battle Royale Warzone die nunmehr 4. gemeinsame Saison. Traditionell bringt die neue Season ein dickes Update mit, das allerlei Änderungen und Bugfixes, aber auch neue Inhalte wie beispielsweise Karten oder eben Waffen im Gepäck hat.

Wollt ihr wissen, welcher Content euch sonst noch in der neuen Saison erwartet, dann schaut hier: CoD Warzone & Cold War zeigen Roadmap der Season 4 – Mit 5 neuen Waffen und Live-Event

In der Season 4 bekommen die Spieler dabei 5 neue Waffen spendiert:

MG 82 – ein Maschinengewehr

C58 – ein Sturmgewehr

OTs 9 – eine Maschinenpistole

Nagelpistole – eine besondere MP

Keule – Nahkampfwaffe

Zudem kommt der vor einiger Zeit bei Cold War eingeführte Baseball-Schläger auch für die Warzone nun als Nahkampfwaffe.

Wir erklären euch, wann die einzelnen Waffen kommen und wie ihr sie freischaltet.

Das MG 82

MG 82 in Warzone und Cold War freischalten – So geht’s

Dieses neue MG hat die höchste Feuerrate seiner Klasse und dabei einen moderaten Schaden und Rückstoß sowie eine erhöhte Munitionskapazität. Ihr bekommt es relativ simpel: indem ihr einfach spielt und den Battle Pass levelt. Die Waffe wartet dann auf der Stufe 15 auf euch und ist komplett kostenlos.

Ihr könnt euch alternativ übrigens auch Stufen aus dem Battle Pass kaufen, die Bonus-Tier-Skips aus dem Battel-Pass-Bundle nutzen oder vorgefertigte Versionen der Waffe über Baupläne aus unterschiedlichen Bundles im Ingame-Store kaufen. Die MG 82 ist direkt zum Season-Start im Spiel.

Die C58

C58 in Warzone und Cold War freischalten – So geht’s

Dabei handelt es sich um ein neues Sturmgewehr mit geringer Feuerrate und vergleichsweise kleinen Magazinen, dafür aber mit hohem Schaden im Nahkampf und hoher Kugelgeschwindigkeit. Auch diese Waffe erspielt ihr relativ unkompliziert, müsst euch aber in der Season 4 schon etwas mehr ins Zeug legen. Die C58 wird nämlich freigeschaltet, sobald ihr Battle-Pass-Level 31 erreicht.

Auch hier müsst ihr also einfach nur spielen, könnt alternativ aber ebenfalls zu Tier-Skips oder kostenpflichtigen Store-Bundles mit entsprechenden Blueprints greifen. Die C58 ist direkt zum Season-Start im Spiel.

Die OTs 9

OTs 9 in Warzone und Cold War freischalten – So geht’s

Diese SMG kommt erst im Verlauf der Season 4 und ist nicht direkt zu Beginn verfügbar. Sie bietet einen hohen Schaden, aber auch einen hohen Rückstoß sowie ein kleineres Magazin und Reichweite.

Sobald sie verfügbar wird, kann die OTs 9 über eine Ingame-Challenge in Warzone oder CoD Cold War freigespielt werden. Wie diese Challenge aussieht, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt und wird von uns schnellstmöglich hier ergänzt, sobald es dazu nähere Details gibt.

Zudem wird man vorgefertigte Varianten der Waffe auch über Store-Bundles erwerben können.

Die Nagelpistole

Nagelpistole in Warzone und Cold War freischalten – So geht’s

Die Nagelpistole soll im Kampf auf kurze Distanzen besonders effektiv sein und kommt als Maschinenpistole in Warzone und Spezial-Waffe in Cold War direkt zu Saison-Beginn daher.

Ihr könnt diese Waffe auf 2 Wegen freischalten: Über eine Herausforderung oder über kostenpflichtige Bundles im Store, sobald diese verfügbar werden. Wie genau die Challenge dafür aussieht, ist aktuell noch nicht bekannt und wird so schnell wie möglich an dieser Stelle von uns ergänzt.

Die Keule

Keule in Warzone und Cold War freischalten – So geht’s

Mit dieser mächtigen neue Nahkampfwaffe könnt ihr Gegner im Multiplayer mit einem Hieb zerlegen. Die Keule wird jedoch nicht direkt zum Start der Season 4 verfügbar sein und kommt erst im Laufe der Saison.

Auch diese Waffe wird über 2 Wege verfügbar sein: Über eine Challenge im Spiel oder als alternative Version über einen Bauplan aus einem kostenpflichtigen Bundle. Wie hier die Challenge aussieht, weiß man aktuell ebenfalls noch nicht, wir werden die genauen Anforderungen hier aber ergänzen, sobald diese bekannt werden.

Der Baseball-Schläger

Was ist mit dem Baseball-Schläger?

Seit Ende Mai gibt’s den Baseball-Schläger bereits im Multiplayer von CoD Cold War, ab dem 17. Juni könnt ihr die Nahkampfwaffe aber auch in der Warzone schwingen.

Ihr habt dabei 2 Möglichkeiten, die Waffe für Warzone freizuschalten – entweder über Ingame-Challenges oder über Bundles im Store.

Bei den Challenges gilt es

im Multiplayer oder in der Warzone Gegner mit einer Nahkampfwaffe auszuschalten, die durch euer Spionageflugzeug, Drohne oder das Feld-Mikro entdeckt wurden – das Ganze in 15 verschiedenen, abgeschlossenen Matches.

im Zombie-Modus 100 Gegner mit einer Nahkampfwaffe auszuschalten, die durch euren Frost Blast eingefroren wurden.

Was haltet ihr bislang von der Season 4? Seid ihr direkt zum Start der neuen Saison dabei oder kann euch da nichts wirklich begeistern? Auf welche neue Waffe aus der Season 4 freut ihr euch am meisten? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch gerne in den Kommentaren wissen.