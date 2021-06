CoD Cold War zeigt Patch Notes der Season 4 – Alle wichtige Änderungen im Überblick

Season 4 geht am Donnerstag, dem 17. Juni erst so richtig los. Doch Call of Duty: Black Ops Cold War hat die Patch Notes des Season-Updates bereits veröffentlicht und bringt unter anderem Änderungen an allen Sturmgewehren, sowie Erleichterungen beim Leveln. MeinMMO zeigt euch die wichtigsten Anpassungen.

Was geht bei CoD? Die neue Season 4 steht kurz vor ihrem Release und Black Ops Cold War hat mit einem Update bereits vorgelegt. Während ihr auf den neuen Content erst am Donnerstag zugreifen könnt, gelten zum Beispiel die Anpassungen an den Waffen bereits und auch der Lobby-Bildschirm zeigt das neue Thema der Season 4.

Die Entwickler haben auch die Patch Notes des großen Updates der Season 4 bereits veröffentlicht und MeinMMO fasst die wichtigsten Anpassungen für euch auf Deutsch zusammen. Den Gameplay-Trailer zur Season 4 binden wir euch hier ein:

Highlights der Patch Notes Season 4 – Waffen-Tuning und Level-Anpassung

Season 4 bringt neue Maps, Modi, Waffen und Cosmetics – wollt ihr mehr zum neuen Content wissen, schaut bei unserem Artikel mit der Roadmap von Season 4 vorbei. In diesem Artikel hier behandeln wir die relevanten Änderungen, die neben den neuen Inhalten ins Spiel kamen. Darunter Anpassungen an allen Sturmgewehren und Veränderungen beim Level-System.

Wann startet Season 4? Der Content der neuen Season 4 steht euch ab dem 17. Juni um 6 Uhr morgens zur Verfügung.

Was hat sich bei den Sturmgewehren geändert? Die Entwickler haben das Balancing einiger Schalldämpfer im Multiplayer angepasst und die Boni auf Reichweite verändert. Das gilt für alle 7 Sturmgewehre, die vor Season 4 im Spiel waren:

XM4 Reichweiten-Abzug des Aufsatzes „Schalldämpfer“ von 15 % auf 11 % reduziert Reichweiten-Abzug des Aufsatzes „Agency-Mündungsfeuerdämpfer“ von 33 % auf 22 % reduziert

AK-47 Reichweiten-Abzug des Aufsatzes „Schalldämpfer“ von 15 % auf 13 % reduziert Reichweiten-Abzug des Aufsatzes „GRU-Mündungsfeuerdämpfer“ von 25 % auf 27 % erhöht

QBZ-83 Reichweiten-Abzug des Aufsatzes „Schalldämpfer“ von 15 % auf 17 % erhöht

FFAR 1 Reichweiten-Abzug des Aufsatzes „Schalldämpfer“ von 15 % auf 10 % reduziert Reichweiten-Abzug des Aufsatzes „Agency-Mündungsfeuerdämpfer“ von 33 % auf 20 % reduziert

Krig 6 Reichweiten-Abzug des Aufsatzes „Agency-Mündungsfeuerdämpfer“ von 30 % auf 25 % reduziert

Groza Reichweiten-Abzug des Aufsatzes „Schalldämpfer“ von 15 % auf 17 % erhöht

FARA 83 Reichweiten-Abzug des Aufsatzes „Schalldämpfer“ von 15 % auf 20 % erhöht Reichweiten-Abzug des Aufsatzes „GRU-Mündungsfeuerdämpfer“ von 33 % auf 32 % reduziert



Die Entwickler schreiben im Blogpost mit den Patch Notes, dass ihnen die Meta im Multiplayer generell ganz gut gefällt. Durch die neusten Anpassungen wollen die CoD-Macher mit diesen kleinen Änderungen die Sturmgewehre näher zusammenbringen und Vorteile beim Mündungsaufsatz etwas reduzieren.

Was ändert sich beim Level-System? Ihr braucht nun weniger Erfahrungspunkte um bei eurem Season-Level aufzusteigen. Das gilt für Cold War, Warzone und Modern Warfare.

Mit Season-Level ist euer Account-Level gemeint, sobald ihr über die ersten 55 Militär-Ränge hinter euch gelassen habt. In jeder Season könnt ihr maximal 1.200 Season-Level aufsteigen – das bringt euch Prestige-Schlüssel und Herausforderungen, mit denen ihr Cosmetics freischaltet. Ein Überblick über das Prestige-System findet ihr hier. Die Entwickler erklären jedoch nicht konkret, wie stark die Reduzierung ausfällt.

Wollt ihr euch einen Überblick über alle Änderungen verschaffen, schaut euch die kompletten, englischen Patch Notes an (via treyarch.com).

Season 4 lässt Geschenke verteilen und sperrt Waffen in League Play

Was ändert Season 4 noch? Interessant, aber ohne Einfluss auf das Spielgefühl, sind die neuen Geschenk-Optionen im Spiel. Sobald ihr eure 2-Faktor-Authentifikation abgeschlossen habt, könnt ihr anderen Spieler den Battle Pass, das „Battle Pass“-Bundle oder Store-Bundles schenken.

Ihr kauft sie mit euren CoD-Points und übergebt die Bundles an einen Freund oder Mitspieler. Das System ist bisher noch nicht im Spiel und kommt erst mit dem offiziellen Start der Season 4.

Außerdem gibt es neue Waffen-Einschränkungen im Ranglisten-Modus „League Play“. Das Sturmgewehr AK-47 und die Maschinenpistole LC-10 könnt ihr jetzt nicht mehr in Ranglisten-Spielen nutzen.

Zudem wurde die Verteilung der Spieler innerhalb der Division geändert. Die Entwickler meinen, dass ihr mit eurem ersten Platzierungsspiel in der neuen Season womöglich etwas mehr in den Divisionen umhergeschoben werdet, als es sonst der Fall ist.

Mit Season 4 treibt Call of Duty die Story voran, bringt frischen Content und schaltet neue Features in Cold War frei. Auch das Battle Royale Warzone bekommt zur neuen Season einen ordentlichen Luftzug mit frischem Wind und hat neue Schauplätze, einen neuen Gulag und Motorräder für eure Runden durch Verdansk angekündigt.

Wollt ihr euch einen Überblick über den neuen Content der Season 4 verschaffen, dann schaut bei unserem großen Special zur Season 4 vorbei: CoD Cold War & Warzone: Alles, was wir zur Season 4 wissen – Fakten, Leaks, Gerüchte.