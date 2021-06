Kaum jemand nutzte die Schnellreise in CoD Warzone – Mysteriöse rote Türen sollen das jetzt ändern

Call of Duty: Warzone stellt mit Season 4 „The Red Doors“ vor – ein neues Schnellreise-System. Die mysteriösen roten Türen ersetzen die U-Bahn, die vor der Umstellung auf Verdansk ’84 für gemütliche Rundreisen sorgte. MeinMMO schaut sich an, was bisher zum System bekannt ist und was es mit den Türen auf sich hat.

Call of Duty startet am 17. Juni eine neue Season und zeigt auf der Roadmap der Season 4 ordentlich frischen Wind für das Battle Royale Warzone:

Dazu kommen im Laufe der Season 6 neue Waffen. Doch eine Änderung wirkt vor dem Release der neuen Season besonders spannend: das „The Red Doors“ genannte Schnellreise-System.

Was sind die Red Doors? Die roten Türen sind bereits aus der Kampagne von Cold War bekannt. In der Story dreht sich viel um Gehirnwäsche, Erinnerungs-Manipulation und Halluzinationen. Die roten Türen sind so etwas wie ein Hinweis auf eine laufende Halluzination – sie sind also nicht real. Wahrscheinlich gibt es in der CoD-Story tatsächlich diese eine rote Tür irgendwo in einem russischen Bunker. Doch die meisten roten Türen in Cold War waren Teil einer Halluzination.

Die Türen führten dann oft in einen anderen Gedanken-Abschnitt, in eine andere kleine Geschichte. Sie sind eine Art Werkzeug für den Agenten Adler, um bei einer Gehirnwäsche die Kontrolle über das Opfer zu behalten.

Wie passt das zur Warzone? Über Warzone haben die CoD-Macher das „Modern Warfare“- und das „Black Ops“-Universum miteinander verbunden. Das geht sogar so weit, dass die aktuelle große Karte von Warzone in der Vergangenheit spielt – Verdansk im Jahre 1984.

Doch folgt man den Hinweisen, handelt es sich in der Warzone-Story nicht um eine echte Zeitreise. Denn die aktuelle Map nennt sich „Rückblende“ und erzählt wohl die Geschichte, wie Verdansk an den Punkt kommt, im Jahre 2021 von einer Atombombe zerstört zu werden.

Wir spielen also eigentlich nicht die „wahre“ Geschichte nach, sondern die Erinnerungen eines Beteiligten, der womöglich auch von Psychopharmaka leicht vernebelt ist. Eine gute Ausrede, wenn die nächste Warzone-Runde mal wieder nicht so läuft. Aber wohl auch die Story-Grundlage für die Einführung der „Red Doors“.

Die roten Türen waren übrigens auch in der Cutscene bei der Einführung von Verdansk ’84 zu sehen und führten die Spieler beim Live-Event erstmals auf die neue Map (Zeitstempel 0:50 Minuten):

Wie funktionieren die Red Doors? Ganz klar ist das noch nicht. Doch da der Grundgedanke des Systems sehr viel freier ist als eine U-Bahn, die immer im Kreis fährt, dürfte das neue Schnellreise-System flexibler sein. Zur Vorstellung des neuen Systems schreiben die Entwickler im Blog zu Season 4:

Our intel cannot explain the origin of these mysterious red doors around Verdansk, but one thing is certain: They allow you to [[REDACTED]] around the [[REDACTED]]. What’s behind them? Explore and enter them to [[REDACTED]] across the [[REDACTED]].

Red Doors won’t [[REDACTED]] unless you ping them, and after you step through, there’s no telling [[REDACTED]] exiting out the other side…

Entwickler im CoD-Blog (via callofduty.com)