CoD Warzone: So spielt ihr das Battle Royale auf der PS5 mit 120 FPS

Spieler mit einer PS5 können das Battle Royale Call of Duty: Warzone jetzt mit bis zu 120 FPS genießen – vorausgesetzt, der Fernseher oder Monitor kann das auch stemmen. MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Ausgabe in 120 Hz aktiviert.

Warzone jetzt mit 120-Hz-Support auf PS5: Bei Call of Duty: Warzone hat heute die Season 4 begonnen. Das neue Update 1.38 brachte dabei neben allerlei neuen Inhalten wie 4 neuen Waffen, zahlreichen Bugfixes und umfangreichen Balance-Anpassungen auch ein nettes Feature für PS5-Spieler mit – das Battle Royale kann ab sofort auch auf der PS5 in bis zu 120 FPS gespielt werden.

Das ist vielen Spielern gerade in Shootern wichtig, denn so hat man ein spürbar flüssigeres Erlebnis. Und Tests zeigen, dass höhere FPS tatsächlich beim Zielen helfen. Wir erklären euch hier, was ihr dafür tun müsst und worauf es ankommt.

Diese Neuerung dürfte nicht nur Captain Price freuen

Warzone mit 120 FPS auf der PS5 – So geht’s

Die Voraussetzungen: Nun, zunächst einmal braucht ihr eine PlayStation 5 – alleine das ist auch mehr als ein halbes Jahr nach Release von Sonys Next-Gen-Konsole leider noch immer nicht ohne weiteres möglich.

Habt ihr eine PS5, dann ist die Sache aber noch längst kein Selbstläufer: Auch eurer Ausgabegerät, sprich TV oder Monitor, muss das Videosignal in 120 Hz stemmen. Unterstützt das Ausgabegerät das nicht, war’s das auch schon mit den 120 FPS.

Zudem braucht ihr ein HDMI-2.1-Kabel – zumindest für 120 FPS bei 4K-Auflösung. Das bei der PS5 mitgelieferte sollte an sich reichen. Nutzt ihr ein anderes, achtet auf HDMI-2.1-Support. Aus einem HDMI 2.0-Kabel könnt ihr immer noch 120 Hz rausquetschen, allerdings nur in Full-HD-Auflösung. In diesem Fall müsst ihr aber die Auflösung eurer PS5 aber entsprechend auf 1080p einstellen.

So gibt’s 120 Hz: Wollt ihr den 120-Hz-Support in Warzone aktivieren, müsst ihr folgendes AUßERHALB des Spiels tun:

Begebt euch in das Einstellungen-Menü von eurer PS5

Navigiert nun zum Menüpunkt “Bildschirm und Video” und dort dann zur “Videoausgabe”

Bei “Videoausgabe” angekommen, müsst ihr nur noch komplett runterscrollen – zu dem Punkt “120-Hz-Ausgabe aktivieren”. Hier müsst ihr die Option auf “automatisch” setzen

Ist das erledigt, wird eure PS5 nun generell alle Spiele mit 120 FPS abspielen, bei denen das möglich ist. Ihr seid damit aber immer noch nicht ganz fertig. Nun müsst ihr noch folgendes in den Einstellungen ändern:

Navigiert im “Einstellungen”-Menü zum Punkt “Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen”

Dort wählt ihr jetzt “Spielvoreinstellungen” aus und setzt die Option auf “Leistungsmodus”

Ingame müsst ihr in Warzone selbst nichts mehr umstellen.

Beachtet zudem: Aktuell gibt es einige Berichte darüber, dass Warzone trotz dieser Einstellungen immer noch “nur” mit 60 FPS läuft, wenn HDR auf der Konsole aktiviert ist. Sollte das auch bei euch der Fall sein, könnt ihr das HDR einfach ausstellen und das (hoffentlich temporäre) Problem so umgehen.

Übrigens, wollt ihr allgemein das Maximum aus Warzone herausholen, dann empfehlen wir noch diesen Artikel: 13 wichtige Settings, die euch in CoD Warzone besser machen