CoD Warzone & Cold War: So sichert ihr euch kostenlose Cosmetics im „Absturz“-Event

Die neue Season 4 von Call of Duty ist online und startet mit einem kleinen Live-Event für das Battle Royale Warzone und Black Ops Cold War. MeinMMO zeigt euch die Lösung mit den Belohnungen zum Event.

Was ist das für ein Event? Mit dem „Absturz“- oder „Ground Fall“-Event soll die fortlaufende Hintergrund-Story von Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone bei den Spielern etwas mehr in den Fokus rücken. Der fiese, neue Operator „Jackal“ sorgt für den Absturz zweier amerikanischer Satelliten. Einer davon stürzt über Verdansk ab.

So entstehen 4 neue Schauplätze auf der Map, aber auch die Grundlage für das Absturz-Event in Warzone. In Cold War gibt es ebenfalls Aufgaben mit Verbindung zum neuen Content im Spiel. Insgesamt könnt ihr euch 7 kosmetische Belohnungen sichern, wenn ihr alle Aufgaben erledigt. Das Event ist bereits aktiv und MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Aufgaben löst. Ihr könnt die Aufgaben des Events bis zum nächsten Donnerstag, den 24. Juni, um 19:00 Uhr erledigen.

Absturz-Event in Warzone – Lösung der 3 Aufgaben

Die 3 Aufgaben hängen alle mit dem Satelliten-Absturz in Warzone zusammen und ihr sollt die neuen Mechaniken verwenden, die jetzt im Spiel sind. Deshalb ist es auch nicht auf den ersten Blick klar, was man eigentlich machen soll. Was aber feststeht: Ihr müsst alle Aufgaben in den normalen „Battle Royale“-Matches lösen – Beutegeld funktioniert nicht.

Aufgabe 1: Uplink sichern – Sichere in Warzone 5 Uplink-Stationen.

Ihr müsst Uplink-Stationen finden und einnehmen. Die Stationen sind überall in Verdansk zu finden, haben jedoch keinen garantierten Spawn-Punkt. Ersten Berichten zufolge sind die Spawn-Punkte jedoch fest. Eine Station bei der kleinen Kreisverkehr-Siedlung im Süden bei Hills taucht immer am selben Punkt auf – jedoch nicht in jedem Match.

Schaut euch bei euren Matches genau um und achtet auf die Stationen. Das Einnehmen dauert ungefähr 15 Sekunden.

So sehen die Uplink-Stationen aus, bevor sie aktiviert werden. Quelle: YouTube

Aufgabe 2: Sichere Firewall – 10 Feinde eliminieren in der Nähe einer aktiven Uplink-Station oder eines kürzlich abgestürzten Satelliten.

Sobald ihr die Uplink-Station aktiviert habt, fährt sich eine runde Empfangs-Antenne aus und die Station ist aktiviert. Wenn die Station in diesem Zustand ist, müsst ihr Feinde in der Nähe erledigen. Das gilt auch für abgestürzte Satelliten, die nach der Einnahme der Uplink-Stationen vom Himmel fallen. Dazu im Absatz zur nächsten Aufgabe mehr.

Aufgabe 3: Sicherung der Absturzstelle – Sammle 3 Belohnungen von abgestürzten Satelliten

Wenn ihr eine Uplink-Station sichert, initiiert ihr damit einen Satelliten-Absturz über Verdansk. Hört ganz genau hin und schaut euch den Himmel an, um herauszufinden, wo der Satellit vom Himmel fällt – oder besser gesagt wohin. Lauft dann zu dem lädierten Stück Technik und interagiert mit dem abgestürzten Satelliten. Das gibt Loot und bringt euch bei der Aufgabe voran. Spieler berichten, dass die Satelliten gern „H.A.R.M.“-Killstreaks ausspucken. Das sind besonders starke Aufklärungs-Drohnen, die viele Feinde auf der Map für euch aufdecken.

Nach der Einnahme einer Uplink-Station kommt ein Satelitt runter. Quelle: YouTube

Am schwierigsten zu lösen ist Aufgabe Nummer 2. 10 Gegner in der Nähe solcher Stationen zu erledigen, kann durchaus schwierig und langwierig werden.

Sobald es mehr Infos zu den Standorten der Uplink-Station gibt, ergänzen wir den Artikel entsprechend. Wollt ihr euch die Lösung der Aufgaben nochmal im Video ansehen, binden wir euch hier einen englischen Guide des YouTubers „Mr Fishy McFish“ ein:

Absturz-Event in Cold War – Lösung der 3 Aufgaben

Die anderen 3 Aufgaben müsst ihr im Multiplayer von Cold War lösen. Auch hier dreht sich alles um die Vorstellung der Neuerungen im Spiel. So müsst ihr Kills auf den neuen Maps sammeln oder den neuen Scorestreak „Handkanone“ verwenden.

Aufgabe 1: Globales Netzwerk – Erreiche 250 Eliminierungen in Matches auf den Maps Collateral, Collateral Strike, Hijacked oder Amsterdam.

Ihr sollt ganz simpel Kills auf den neuen Karten sammeln. Zum Season-Start ist der Modus „Hijacked 24/7“ online – hier sollte es am schnellsten gehen. Packt euch den neuen Scorestreak „Handkanone“ ein, um auch gleich an Aufgabe 3 von Cold War zu arbeiten.

Aufgabe 2: Uplink Online – Verdiene 1.000 Punkte aus eroberten Uplink-Stationen im „Sat-Link“-Modus

Sat-Link ist ein neuer Feuertrupp-Modus, in dem ihr als 4er-Team Satelliten einnehmt und dadurch Punkte kassiert. Jeder eingenommene Satellit gibt Punkte und es gibt Gegenstände, die den Punkte-Output erhöhen. Das Maximum einer Runde sind dabei 500 Punkte aus den Satelliten. Ihr braucht also mindestens 2 Runden zum Erledigen der Aufgabe.

Aufgabe 3: Großkaliber – Erreiche 15 Abschüsse mit der Handkanonen-Punkteserie

Packt euch den neuen Scorestreak ein und geht auf die Jagd. Die Handkanone ist eine fiese Pistole, die Gegner mit einem Schuss in normalen Multiplayer-Matches erledigen kann. Dabei ist es egal, ob die Kugel im Kopf landet oder den kleinen Zeh trifft. Zudem ist die Waffe stark gegen eingesetzte Scorestreaks am Boden – wie das Geschütz. Die Handkanone kostet 2.800 Punkte, bietet 8 Schuss und hat 90 Sekunden Abklingzeit.

Absturz-Belohungen: 6 thematische Cosmetics und eine irre Handknarre

Insgesamt könnt ihr euch durch das Abschließen aller Aufgaben 7 kostenlose Cosmetics besorgen. Jede Aufgabe gibt eine Belohung und wenn ihr die 3 Belohnungen eines Spiels abgeschlossen habt, gibts einen bunten Bauplan für die Magnum obendrauf. Ihr braucht also nicht beide Spiele zocken, um den Bauplan zu bekommen.

Warzone-Belohungen

Aufgabe 1: Upinks sichern – Talisman

Aufgabe 2: Kills landen – Visitenkarte

Aufgabe 3: Satelitten looten – Emblem

Cold War-Belohungen

Aufgabe 1: Kills landen – Emblem

Aufgabe 2: Sat-Link spielen – Arcade-Spiel

Aufgabe 3: Handkanone rocken – Visitenkarte

Die ersten 3 Belohnungen sind für Cold War, die 3 rechts für Warzone.

Call of Duty startet Season 4 erneut mit einem kleinen Live-Event, das mit der Story zusammenhängt. Allerdings läuft das Absturz-Event nur knapp 7 Tage und ihr solltet die Aufgaben schnell angehen, wenn euch die Belohnungen zusagen.

Wenn ihr auch noch Tipps habt, wie man die Aufgaben im Spiel schneller erledigen kann, dann teilt euer Wissen doch gern mit uns und anderen Lesern in den Kommentaren hier auf MeinMMO.

