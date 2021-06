In Call of Duty: Cold War und CoD Warzone bringt die Season 4 wieder zahlreiche Möglichkeiten, um euren Soldaten nach euren Wünschen anzupassen. Wir klären, was im neuen Battle Pass der Season 4 für Highlights schlummern und was es komplett gratis für euch gibt.

Was ist in CoD los? Am 17. Juli fiel in Warzone und Cold War der Startschuss für die neue Season 4. Das Update 1.38 brachte nicht nur viele Veränderungen zu den Shootern, sondern auch einen nagelneuen Battle Pass. MeinMMO zeigt euch hier, welche Hingucker auf euch warten und ob sich die Cosmetics und neuen Waffen für euch lohnen.

Das erwartet euch im neuen Battle Pass:

Wie zu jeder Season gibt es einen frischen Battle Pass. Hier warten 100 Stufen, die euch Cosmetics, Waffen, Baupläne und auch Booster bringen.

Ihr steigt automatisch durch EP, also Erfahrungspunkte auf. EP gibts’s durch Spielen und durch Meistern von Herausforderungen.

Die gute Nachricht ist: Selbst wenn ihr den Pass nicht kauft, könnt ihr ihn leveln und einige Items freischalten. Kauft ihr den Pass später doch, bleiben euch die erreichten Stufen erhalten.

Was kostet der Battle Pass? Ingame holt ihr euch den Pass für 1.000 CoD-Points (umgerechnet etwa 10 Euro). Habt ihr euch aus den Seasons CoD-Points erspielt, könnt ihr diese zum Zahlen nutzen. Alternativ könnt ihr auch das “Battle Pass + 20 Stufen”-Bundle für 2.400 CoD-Points kaufen. Im Pass stecken insgesamt 1.300 Cod-Punkte – wer fleißig ist, holt die Ausgaben wieder rein.

Das steckt im Battle Pass von Season 4

Das gibt’s direkt zum Start: Wer den Battle Pass kauft, bekommt direkt zum Start schon einige nette Cosmetics. Dazu zählen:

Legendärer Operator-Skin “Kriegsbemalung” für Jackal

Epischer Operator-Skin “Attentäter” für Portonowa

10 % mehr Battle Pass-EP für die ganze Season 4

Epische Uhr “Smaragdtruppe”

Call of Duty zeigt im Trailer zum Battle Pass einige der Highlights:

Call of Duty zeigt im Trailer zum Battle Pass einige der Highlights:

Neue Waffen: Season 4 bringt einige neue Waffen ins Spiel. Durch den Battle Pass kann jeder Spieler 2 Davon freischalten – komplett gratis und nur durchs Leveln:

MG 82 – Maschinengewehr (auf Stufe 15): Dieses neue MG hat die höchste Feuerrate seiner Klasse und dabei einen moderaten Schaden und Rückstoß sowie eine erhöhte Munitionskapazität.

C58 – ein Sturmgewehr (auf Stufe 31): Dabei handelt es sich um ein neues Sturmgewehr mit geringer Feuerrate und vergleichsweise kleinen Magazinen, dafür aber mit hohem Schaden im Nahkampf und hoher Kugelgeschwindigkeit.

Mehr zu den insgesamt 5 neuen Knarren gibt’s hier auf MeinMMO

CoD Cold War & Warzone: So schaltet ihr die 5 neuen Waffen aus der Season 4 frei

Das sind die Highlights: Zu den absoluten Hinguckern des Battlepasses gehören die ausgefallenen Waffen-Skins, die praktischerweise als Blaupause daherkommen und euch so auch die Waffe und ein paar Aufsätze freischalten. Obendrauf sind natürlich die Operator im neuen Look ein Highlight.

Damit ihr auch sonst über die Inhalte vom Battle Pass Bescheid wisst, binden wir euch hier einige Highlights und die erforderlichen Ränge ein. In Klammern steht auch, ob ihr das Item gratis erhaltet.

Stufe 5 – Legendärer Bauplan “Monochrom” für das Sturmgewehr AK-74

Stufe 6 – 100 CoD-Points (gratis)

Stufe 10 – Seltener Operator-Skin “Raufbold” für Baker

Stufe 15 – Neue Waffe MG 82 (gratis)

Stufe 18 – Epischer Bauplan “Königliche Klinge” für die Pistole Diamatti

Stufe 20 – Seltener Operator-Skin “Front” für Powers

Stufe 21 – Legendärer Bauplan “Königliches Zepter” für das Taktikgewehr Typ 63 (gratis)

Stufe 24 – Legendärer Bauplan “Reinigungstrupp” für das Sturmgewehr XM4 (gratis)

Stufe 27 – Legendärer Bauplan “Haiangriff” für das Sturmgewehr QBZ-83

Stufe 30 – Seltener Operator-Skin “Mittelsmann” für Garcia

Stufe 34 – Legendäre Uhr “Projektor” (gratis)

Stufe 35 – Seltener Bauplan “Kriegsneurose” für das Taktikgewehr Aug

Stufe 38 – Epischer Bauplan “Kammerjäger” für die Schrotflinte Gallo

Stufe 40 – Seltener Operator-Skin “Nacht-Kit” für Song

Stufe 42 – Legendärer Bauplan “Schlangenidol” für die MP Bullfrog

Stufe 45 – Seltener Bauplan “Weicher Schleim” für die Pistole 1911

Stufe 48 – 100 CoD-Points (gratis)

Stufe 50 – Seltener Operator-Skin “Entermannschaft” für Adler

Stufe 51 – Epischer Bauplan “Windreiter” für das Scharfschützengewehr Pelington 703

Stufe 55 – Legendärer Bauplan “Antiker Skarabäus” für die MP KSP 45 (gratis)

Stufe 59 – Epischer Bauplan “Soldaten-Biene” für das Sturmgewehr Krig

Stufe 60 – Seltener Operator-Skin “Halsabschneider” für Vargas

Stufe 65 – Legendärer Bauplan “Flower Power” für die MP Milano 821

Stufe 70 – Seltener Operator-Skin “Ausblick” für Park

Stufe 71 – Legendärer Bauplan “Lebensretter” für das Sturmgewehr FFAR 1

Stufe 76 – Legendärer Bauplan “Königliches Schwert” für die MP MAC-10

Stufe 80 – Seltener Operator-Skin “Wüstenanstieg” für Hunter

Stufe 81 – Legendärer Bauplan “Reinigungstrupp” für die MP AK-74u (gratis)

Stufe 85 – Legendärer Bauplan “Antiker Speer” für das Scharfschützengewehr M82

Stufe 89 – Legendärer Bauplan “Punk-Rock” für die Schrotflinte Hauer 77

Stufe 90 – Epischer Operator-Skin “Löwin” für Zeyna

Stufe 95 – Ultra Bauplan “Hohes Risiko” für das LMG MG 82

Stufe 98 – 100 CoD-Points (gratis)

Wollt ihr euch die einzelnen Belohnungen selbst ansehen, binden wir euch hier ein YouTube-Video ein, das alle 100 Tiers in unter 4 Minuten zeigt:

Wollt ihr euch die einzelnen Belohnungen selbst ansehen, binden wir euch hier ein YouTube-Video ein, das alle 100 Tiers in unter 4 Minuten zeigt:

Das gibt es auf Stufe 100 im neuen Battle Pass

Auf der finalen Stufe des Battle Passes wartet mal wieder der saftigste Loot, wenn ihr euch bis hierhin durchgrindet:

Ultra Operator-Skin “Schillernd” für Jackal – Dieser Skin für den Poster-Boy von Season 4 verändert seine Farbe permanent

Legendärer Bauplan “Vergessene Oase” für das Sturmgewehr C58

Seltener Fahrzeug-Skin “Start” für das neue Motorrad

Legendäres Emblem für die Season 4

Lohnt sich der Battle Pass für mich? Wer viel Zeit in der Warzone oder den Multiplayer-Modi von Cold War und Modern Warfare verbringt kann mit dem Pass nichts falsch machen (nutzen könnt ihr die Inhalte aber nicht in Modern Warfare). Auffällig ist, dass die Skins diesmal richtig knallig daherkommen – taktische Vorteile dürftet ihr also durch den Battle Pass nicht haben.

Wer fleißig ist, refinanziert sich den Pass komplett und kann so nächste Season direkt einen neuen Battle Pass kaufen – ihr erhaltet sogar 300 Extra-Punkte für schlechte Zeiten. Aber auch mit der Gratis-Version bekommt ihr ohne Kosten schon einige schicke Cosmetics und die neuen Waffen sowieso.

Habt ihr schon einen Bauplan oder Skin im Battle Pass gefunden, für den ihr grindet? Sagt es uns doch in den Kommentaren.