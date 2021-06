CoD Warzone: Spieler landet krassen Stunt-Kill auf dem Motorrad – Rambo wäre stolz

Ein Spieler hat in Call of Duty: Warzone die neuen Motorräder für einen heftigen Stunt-Kill verwendet und wird von Tausenden gefeiert. MeinMMO zeigt euch die spektakuläre Aktion, an der auch eine Armbrust und Rambo beteiligt sind.

Was ist da los? Jeder hat wohl mindestens einen Kill in Call of Duty gelandet, an den man sich immer erinnern wird. Shooter erzeugen manchmal diese Helden-Momente, die noch lange im Gedächtnis bleiben. Ein Battle Royale wie Call of Duty: Warzone bietet dazu sogar noch bessere Möglichkeiten als der Multiplayer, weil die großen Entfernungen und erweiterten Gameplay-Elemente fast dazu einladen, verrückte Dinge auszuprobieren.

So ein „verrücktes Ding“ hat der Spieler und Twitter-User „Ham10Banks“ durchgezogen. Mit seinem Rambo-Skin, einer Armbrust und einem der neuen Motorräder, die seit dem Start der Season 4 im Spiel sind, landete er einen richtig sehenswerten Stunt-Kill und tausende Zuschauer geben der waghalsigen Aktion einen verdienten Daumen nach oben.

Moped + Explosiv-Armbrust = WTF?

Wie sieht das aus? Leider etwas unscharf – der Clip hat nicht die beste Qualität. Doch das Wichtigste ist zu erkennen und das ist wirklich großartig:

An der Satelliten-Absturzstelle nahe der Promenade East fährt Ham10Banks als Rambo über die Brücke und sichtet einen Feind. Er donnert mit seinem Motorrad Richtung Gegner, doch das normale Überfahren war ihm wohl zu lahm. Ham10Banks nutzte ein rundes Teil des kaputten Satelliten als Rampe und sprang ein gutes Stück in die Luft.

Der Feind dachte wohl, dass er davon gekommen ist – doch Ham10Banks hatte ein Ass im Ärmel. Ham zog im Flug seine Armbrust, feuerte einen Bolzen auf den erleichterten Feind und versenkte das Projektil zielgenau im Gegner. Ein wirklich fantastischer Schuss und Ham10Banks bestätigt den verdienten Kill am Ende mit einer Extra-Runde über die Brücke.

Wie konnte das klappen? Vor wenigen Wochen wäre ein solcher Kill noch nicht möglich gewesen. Doch die Motorräder bringen ein ganz neues Fahrverhalten zu Warzone. Ihr könnt mit den Mopeds driften, euch für schärfere Kurven in die Seiten lehnen und die Fahrzeuge reagieren viel dynamischer auf Rampen. Die anderen Fahrzeuge wirken im Vergleich zu den neuen Motorrädern eher sperrig.

Außerdem nutzte Ham10Banks die Explosiv-Bolzen der Armbrust. Ein Treffer mit den explodierenden Geschossen und der Gegner liegt – dafür sorgt die Explosion, die zusätzlich zum eigentlichen Treffer-Schaden ein zweites Mal zuhaut. Selbst volle Panzerung kann bei einem solchen Treffer nicht für der K.O.-Phase schützen.

Doch das größte Lob geht nicht an das Fahrzeug oder das Loadout von Ham10Banks – sondern an den Spieler selbst. Mit seiner starken Reaktion hat er das Gefecht gerockt:

Sprung in die Luft

Wechsel auf den Beifahrersitz

Anvisieren und eigene Bewegungen einplanen

Im richtigen Moment abdrücken

Und auch, wenn der Kill nur im Beutegeld-Modus entstand – ein solcher Kill hat Respekt verdient und man wird sich noch lange daran erinnern. Zumindest Ham10Banks.

Was sagen die Spieler dazu? Der Clip kommt auf reddit und Twitter richtig gut an. Nach etwas mehr als zwei Tagen steht das kurze Video auf reddit bei mehr als 11.000 Likes und auf Twitter sogar bei mehr als 17.000 Likes (Stand 26. Juni). Die Spieler sind begeistert von der Action und Präzision, die der Clip liefert. Immer wieder sieht man Vergleiche zu Battlefield 2042:

Spangen13 auf reddit: „Das ist ein wahrer Battlefield-Moment! Äh, warte mal…“

WiseLifeGivesYouAPie auf reddit: „Das ist DER beeindruckendste Trickshot, den ich je in Warzone gesehen habe.“

@Tablowh auf Twitter: „Das ist mal richtiger Rambo-Stoff“

Der Kommentar mit den meisten Likes im reddit-Thread fasst die Meinung vieler Spieler wohl am besten zusammen: „Holy Shit.“.

Warzone bietet eine starke Plattform für Helden-Momente und fantastische Kills. Der irre Stunt von Ham10Banks hat vielleicht nicht dafür gesorgt, dass der Spieler dem Sieg näher kam. Doch trotzdem honorieren viele Spieler solche Leistungen und sind begeistert, wenn Clips dieser Art auftauchen.

Habt ihr auch einen Kill von euch im Kopf, den ihr lange nicht vergessen werdet? Teilt eure Erfahrungen mit uns in den Kommentaren auf MeinMMO.