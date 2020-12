CoD Warzone: Neuer Sniper-Weltrekord über 3 Kilometer – Seht hier den Abschuss

Die Call of Duty: Warzone ist bekannt für ihre irren Kill-Rekorde und die begehrte Trophäe für den längsten Sniper-Kill wandert weiter. Der YouTube-Kanal „DefendTheHouse“ legt die Messlatte auf mehr als 3.000 Meter.

Was ist hier los? Die Call of Duty: Warzone ist seit fast 9 Monaten auf dem Markt und bot Spielern damit schon genügend Zeit, um die letzten Grenzen im Spiel auszutesten. Das hält engagierte Warzone-Soldaten jedoch nicht davon ab, weiter rumzuprobieren, ob man an diesen Grenzen nicht doch noch etwas rütteln kann.

Dank der neuen privaten Matches in Warzone sind solche Tests für Spieler, Streamer und YouTuber jetzt deutlich berechenbarer, als noch vor ein paar Monaten. Denn wenn man genügend Spieler zusammen bekommt, kann man eine eigene Lobby starten und beinahe unter „Laborbedingungen“ arbeiten.

So haben es auch die Warzone-Wissenschaftler des YouTube-Kanals „DefendTheHouse“ gemacht. Der Kanal veröffentlichte seit Release der Warzone schon mehrere „Mythbuster-Videos“, in denen die beiden Hobby-Forscher die Mechaniken des Battle Royale abklopften. Nun war der längste Sniper-Schuss dran.

Neuer Sniper-Rekord der Warzone liegt bei 3.068,07 Meter

Wie sieht das aus? Ihre neuste Abhandlung heißt „World Record Sniper Shot in Warzone“ und ist ein englisches Video, in dem die beiden Kanal-Betreiber nachweisen, dass ihr in der Warzone auch über eine Entfernung von 3 Kilometern noch Kills landen könnt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Die beiden haben schon in einem früheren Video versucht, die letzte Grenze für Treffer in der Warzone zu finden. Doch sie scheiterten, weil sie nur auf Fahrzeuge und nicht auf echte Gegenspieler schießen konnten. Bei Schüssen auf Fahrzeuge ist jedoch bei knapp 2.500 Meter Schluss.

Der zu knackenden Rekord lag vorher bei 2.459 Meter und passierte sogar während einer laufenden Runde Beutegeld. Hier legten die Warzone-Mythbusters nochmal ordentliche 550 Meter drauf und landeten am Ende bei sage und schreibe 3.068,07 Meter.

Was haben die Jungs noch so untersucht? Durch die privaten Matches können die beiden verrückten Warzone-Wissenschaftler nun noch weiter an die Grenzen gehen. Keine Mechanik scheint mehr sicher vor ihrem Urteil:

Kann man den Loot-Zug stoppen?

Bis zu welcher Entfernung kann man mit Raketen Kills landen?

Kann man Loadout-Drops mit anderen Ausrüstungen bewegen?

Kann man mit aufstellbaren Schilden Wege blockieren?

Wie nutze ich die Aufklärungs-Drohne als mobiles Waffenlager?

Schaut euch in ihrer YouTube-Playlist zu den Warzone-Mythen ein wenig um. Wenn ihr mehr über die Details der Mechaniken in Warzone erfahren wollt, bieten diese beiden Battle-Royale-Forscher starken Content für euch.

