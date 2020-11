CoD Warzone: 60 Kills in einem Match – Streamer knackt irren Weltrekord

Der Twitch-Streamer und YouTuber Aydan „Aydan“ Conrad knackte den Kill-Rekord eines einzelnen Spielers in der Call of Duty: Warzone – 60 Kills in einem Match. Schaut euch hier den Clip dazu an und erfahrt, wie er es gemacht hat.

Das Battle Royale Call of Duty: Warzone hat seit seinem Release im März 2020 schon so einige fantastische Kill-Rekorde fabriziert. Die höchste nachgewiesenen Menge an Kills, die dabei ein einzelner Spieler in einem Match sammelte, lag bei 58.

Der Streamer und CoD-YouTuber Aydan konnte nun einen draufsetzen. In einem Spiel „Solo gegen Quads“, in dem er als Solo-Spieler gegen ganze 4er-Teams antrat, stand am Ende eine dicke 60 auf seinem Kill-Konto. Eine überragende Leistung und auch sein Gameplay kann sich sehen lassen. Das geschnittene YouTube-Video binden wir hier für euch ein:

Das komplette Match ohne Schnitt gibt’s auf seinem Twitch-Kanal, als Upload zu sehen.

60 Kills in einem Match mit Endboss – Alles zu seiner Spielweise

Wie ist er vorgegangen? Eine wichtige Voraussetzung für so hohe Kill-Zahlen als Solo-Spieler sind Matches mit größeren Teams. Statt in eine campige Solo-Playlist zu gehen, startet er ein BR-4er-Match ohne Auffüllen. So gibt es weniger Teams auf der Map, die jedoch alle potenziell mehr Kills liefern können.

Aydan bleibt dabei von Anfang bis Ende voll konzentriert und zeigt bei jedem Zusammentreffen mit Gegnern, wie wichtig gutes und kluges Movement ist. Sein Verhalten im Super Store zum Start des Matches unterstreicht das direkt. Er nimmt Gegner unter Feuer, trifft viele Headshots und selbst seiner eher schwachen Uzi, können seine Feinde wenig entgegensetzen.

Er spielt wirklich überragend und hat dabei eine exzellente Entscheidungs-Findung. In beinahe allen Situationen entscheidet er sich richtig, ob er entweder in Deckung geht, die Feinde unter Feuer nimmt oder einen Flankenlauf versucht, um die Gegner aus einer unerwarteten Richtung zu überraschen. Kein Kraut scheint gegen ihn gewachsen – außer in einer Situation, als er nördlich des Flughafen-Towers in der Lagerhalle doch noch in den Gulag geschickt wird.

Nach dem heftigen Kampf im Super Store, bei dem er bereits 8 Kills auf sein Konto schiebt, packt ihn das Rekord-Fieber und er holt sich seine beiden Meta-Waffen Kilo 141 und die R9-0 mit Drachenatem. Von hier an ist er auf der Jagd und zeigt vorbildlich, wie man jeden Vorteil nutzt, den ihm die Ausrüstungen und die Map der Warzone zur Verfügung stellt:

Er nutzt viele Fahrzeuge, um zum nächsten Team und an Kills zu kommen

Besorgt sich Drohnen, um Teams ohne Geist-Perk aufzuspüren

Achtet auf feindliche Fahrzeuge auf der Map, die ein Hinweis auf Feinde sein können

Nutzt immer Deckungen, um sich zum nächsten Punkt fortzubewegen

Er „liest“ seine Feinde, um sie in unerwartete Situationen zu drängen

Besonders krass ist sein Kampf gegen ein Vierer-Team nördlich des Super Store (YouTube-Video bei 8:50). Vom Dach des Hauses gibt er ein paar Schüsse auf einen Gegner ab, die dann einen Präzisions-Luftschlag auf ihn anfordern. Er stellt sich genau an die Ecke bei der Treppe, wo man ihn eigentlich offensichtlich sehen kann. Doch das gegnerische Team war so auf den „Push“ aus, dass er aus dieser Ecke gleich 3 der Gegner hart treffen kann und auch den Vierten dann noch erledigt.

Das ganze Match endet dann sogar mit einem Bosskampf (YouTube-Video bei 14:00) . Zum Schluss ist er allein mit einem Juggernaut auf der Map, der viel mehr einstecken kann, als er selbst. Er ist sich nicht sicher, ob er es packen kann, doch er bleibt dran, geht klug und überlegt vor und schießt auch diesen Gegner aus dem Match.

Loadout des 60-Kill-Massakers von Aydan

Welche Waffen hat er genutzt? Es setzte hier voll auf beliebte Knarren des Battle Royale, die als besonders stark gelten – Kilo 141 und R9-0:

Aydans Kilo 141 Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Singuard Arms 19,8″ Hetzer

Visier: VLK 3,0x-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 50-Schuss-Magazin

Aydans R0-9 Setup

Mündung: Würgebohrung

Lauf: FORGE TAC Geschütz

Laser: 5mW-Laser

Munition: Drachenatem-Munition

Griff: Gummiertes Griffband

Die Kilo 141 hilft ihm ab einer Distanz von 10 Meter. Die Waffe ist mit dem Lauf und dem VLK-Visier extrem stabil und er schafft es immer wieder, schmerzhafte Headshots in seine Gegner zu versenken.

Alles, was ihm zu nahe kommt, reißt er mit seiner Shotgun weg. Die R9-0 bietet einen starken Doppelschuss, der durch die feurige Drachenatem-Munition zu heftigen Treffern führt. Hier findet ihr mehr Infos zu den beiden Waffen:

Welche Perks hat er genutzt? Hier setzt er auf eine Kombination, die ihn zwar nicht vor der Entdeckung durch Drohne, Herzschlagsensor oder Thermal-Visier schützt, dafür aber in den Duellen mit Gegnern Vorteile liefern:

Blau: KRD – Verringert Explosions-Schaden

Rot: Overkill – Bekommt direkt 2 Hauptwaffen im Loadout

Geld: Eifrig – Schnellere Waffenwechsel

Welche Ausrüstung hat er genutzt? Sein Setup hat er dann noch mit geläufigen Ausrüstungen der Warzone abgerundet:

Primär: Semtex

Taktik: Herzschlagsensor

Was kann man als Spieler daraus mitnehmen? Besonders die Art seines Movements ist vorbildlich. Er überlegt sich in jeder Situation, in der er seine Feinde nicht direkt down bekommt, wie er sie überraschen kann. Jedes Mal nutzt er einen Weg, den seine Gegner nicht erwarten und besorgt sich damit einen Vorteil gegenüber den oft hilflosen Feinden.

Das könnt ihr selbst ausprobieren. Wenn ihr wisst, dass euer Gegner eure Position ziemlich genau kennt, nutzt das zu eurem Vorteil. Denkt kurz darüber nach, wie ihr selbst vorgehen würdet und stellt den Gegner Fallen.

Ein gutes Beispielt dafür zeigt er ziemlich am Ende des Videos, kurz vor dem „Bosskampf“ (YouTube-Video bei 12:46). Er fährt mit seinem Kombi für den Feind sichtbar in den Hangar, doch er steigt aus, um den Gegner dann von der anderen Seite unter Druck zu setzen. Der Feind erwartet aber, dass Aydan im Auto sitzen bleibt. Ein weiterer einfacher Kill.

Man muss allerdings dazu sagen, dass Aydan viel Warzone spielt und entsprechend gut ist. Doch ihr solltet immer die Augen offen halten, wie ihr euch selbst verbessern könnt und solche starken Gameplay-Videos sind da eine gute Möglichkeit.

Wenn ihr einen kompletten Strategie-Guide für Teams in der Warzone sucht, schaut hier vorbei und erfahrt, wie der Spieler mit den meisten Siegen im Battle Royale seine Erfolge feiert. Aktuell (26. November 2020) steht der Spieler „iron“ bei fast 2.500 Wins.