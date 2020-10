In Call of Duty: Warzone jagen Top-Spieler einen Kill-Rekord nach dem anderen. Doch wer hat wann die besten Rekorde in welcher Disziplin aufgestellt? Hier auf MeinMMO erfahrt ihr es.

Seit der Battle-Royale-Modus Warzone für Call of Duty erschienen ist, jagen die besten Spieler Kill-Rekorde. So kommt es schonmal vor, das ein Trupp einen Großteil der Lobby abmurkst und über 100 Kills einfährt. In den folgenden Absätzen erfahrt ihr, welche Spieler wann, welchen Rekord in der Warzone aufgestellt haben. Die Rekorde wurden alle per Videobeweis verifiziert und fanden nicht zu bestimmten Spiel-Events statt.

Der Weltrekord in Trios

Wer hat es gemacht? Die Spieler Jukeyz, Newbz, und Vapulear waren als Trio unterwegs. Sie schafften insgesamt 107 Kills. Sie kamen jeweils auf 48, 35 und 24 Kills.

Wann ist es passiert? Dieser neue Rekord wurde am 18. Oktober 2020 aufgestellt.

Was ist passiert? Die drei Spieler gaben alles und metzelten sich methodisch durch die restlichen Gegner. So konnten sie den vorigen Rekord von 102 Kills noch überbieten. Den Videobeweis seht ihr hier:

Der Weltrekord in Solo vs. Duos

Wer hat es gemacht? Der Spieler MuTeX überbot den vorigen Rekord um einen Kill und ist seitdem mit 46 Kills der Champion in Solo vs. Duos.

Wann ist es passiert? Der Rekord wurde am 11. Oktober 2020 aufgestellt.

Was ist passiert? MuTeX hat in Season 6 ein modifiziertes Kilo-Sturmgewehr und eine R9-0 Schrotflinte mit Dragon’s Breath Munition verwendet, um seine 46 Kills zu erzeugen. Hier ist der Beweis:

Der Weltrekord in Solo vs. Trios

Wer hat es gemacht? Der russische Content-Creator Recrent hält aktuell den Rekord mit 58 Kills im Solo vs. Trios.

Wann ist es passiert? Der Rekord von Recrent wurde am 10. Juli 2020 aufgestellt.

Was ist passiert? Um seinen Rekord aufzustellen, nutzte der Russe Kar98k und Akimbo X16 Pistolen. Wie das abging, seht ihr hier.

Der Weltrekord in Solo vs. Quads

Wer hat es gemacht? Der Spieler Stikinson trat alleine gegen 4er-Teams an und schaffte es, 57 Gegner umzulegen.

Wann ist es passiert? Am 15. September 2020 ging dieser Rekord über die Bühne.

Was ist passiert? Stikinson spielte äußerst wild und aggressiv und schoss die Gegner mit seinem Loadout aus MP5 und CR 56 AMAX reihenweise über den Haufen. Das sah dann so aus:

Der Weltrekord in Solos

Wer hat es gemacht? Auch dieser Rekord wurde von dem talentierten russischen Spieler Recrent verbucht. Er schaffte als Solo-Spieler 43 Kills.

Wann ist es passiert? Der Rekord von Recrent wurde am 7. Juli 2020 aufgestellt.

Was ist passiert? Recrent fuhr in einem SUV durch die Map und schoss Gegner über den Haufen, wann immer er sie sah. Dazu nutzte er eine gut ausgebaute RAM-7 und die Pistolen „Peace and Tranquility“.

Der Weltrekord in Duos

Wer hat es gemacht? Die Spieler ItsDerekMay und LIAM brachen den letzten Rekord von 68 Kills mit noch beeindruckenderen 76 Abschüssen. Jeder der beiden hatte genau 38 Kills dazu beigetragen.

Wann ist es passiert? Am 14. Juli 2020 wurde dieser Rekord in Warzone verzeichnet.

Was ist passiert? Die beiden Killer stromerten methodisch durch die Map und killten systematisch jeden Gegner. Am Ende gewannen sie die Runde und das sah dann so aus:

Der Weltrekord in Duos vs. Trios

Wer hat es gemacht? Die beiden Spieler Reedr und xUnRationaL halten derzeit den Rekord mit insgesamt 75 Kills.

Wann ist es passiert? Der Rekord stammt vom 14. Mai 2020.

Was ist passiert? Die Runde mit dem Rekord war vor allem deswegen so spannend, weil Reedr am Ende sich noch selbst wiederbeleben musste und das Gas schon den letzten Kreis erreicht hatte. Wie das am Ende aussah, seht ihr hier:

Der Weltrekord in Duos vs. Quads

Wer hat es gemacht? Die beiden Streamer xUnRationaL und Stukawaki traten zu zweit gegen lauter 4er-Teams an und schafften es, 85 Kills zu erzielen. Stukawaki erzielte 50 Kills, sein Kumpel „nur“ 35.

Wann ist es passiert? Dieser Rekord wurde am 19. September 2020 aufgestellt.

Was ist passiert? Wie diese beiden Teufelskerle diese beeindruckende Leistung geschafft haben seht ihr hier im Beweisvideo.

Der Weltrekord in Trios vs. Quads

Wer hat es gemacht? Auch hier waren wieder xUnRationaL und Stukawaki am Werk. Zur Verstärkung kam noch der Pro Blazt mit. Zusammen schafften sie 104 Kills.

Wann ist es passiert? Am 20. September 2020 wurde dieser mächtige Rekord verzeichnet.

Was ist passiert? Die beeindruckende Leistung des Trios gegen die Übermacht seht ihr hier im Videobeweis oder in unserem Artikel dazu auf MeinMMO.

Der Weltrekord in Quads

Wer hat es gemacht? Im Wettkampf der 4er-Teams führen derzeit die Spieler Vikkstar123, Cellium, ABeZy und Priestahh die Rekordliste an. Sie haben zu viert 138 Kills abgesahnt.

Wann ist es passiert? Seit dem 23. Mai 2020 steht dieser Rekord.

Was ist passiert? Der legendäre Run, in dem die vier Top-Gamer den Rekord brachen, seht ihr hier in einem Beweisvideo.

Ihr wollt auch starke Rekorde in Call of Duty: Warzone aufstellen? Dann schaut euch doch mal unsere 10 Tipps und Tricks für die Warzone an. Die sind von einem Profi und womöglich kennt ihr sie noch gar nicht.