CoD: Update 1.29 bringt private Matches zu Warzone – Patch Notes

Das große Update 1.29 von Call of Duty: Modern Warfare & Warzone ist online und bringt eine ganze Menge Änderungen mit. Außerdem gehen die Warzone und CoD MW nun getrennte Wege. MeinMMO zeigt euch die Patch Notes.

Was kam alles mit Update 1.29? Nach einigen Spekulationen, was dieses Update wohl so mit sich bringen könnte, stehen nun die Patch Notes fest und die bringen einige Überraschungen mit sich. Die größte dabei: Private Matches für die Warzone sind ab jetzt verfügbar.

Update 1.29 in der Übersicht

Neue Playlisten

Private Warzone-Matches

Trennung von CoD MW & Warzone

Warzone-Anpassungen

Neue Grafik-Optionen für den PC

Sonstige Änderungen

Doch auch die Trennung der beiden Spiele CoD MW & Warzone zur Vorbereitung auf das neue Black Ops Cold War wurde mit 1.29 vollzogen. Was das alles bedeutet und wie es funktioniert, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Die „Cold Warzone“ rückt immer näher. CoD MW verabschiedet sich vom Battle Royale.

Call of Duty: Update 1.29 am 10.11. schraubt an allen Ecken und Enden

Wann kommt das Update? Das Update ist seit heute Morgen 8:00 Uhr deutscher Zeit online und ihr könnt es jetzt herunterladen.

Wie groß ist es? In den Patch Notes erwähnt Entwickler Infinity Ward keine genauen Größen der Datenpakete. Wir konnten für PC und die PlayStation 4 folgende Größen feststellen:

PlayStation 4: ca. 33 GB (CoD MW & Warzone)

PC: ca. 31,5 GB (nur Warzone)

Für die Xbox dürfte eine ähnliche Update-Größe kommen.

Wie sieht die Playlist aus? Das Update aktualisierte auch die Playlisten und rotiert besonders in CoD MW durch. In der Warzone verschwand nun auch der letzte Modus vom coolen Halloween-Event.

Modern Warfare

Bodenkrieg – Die Standard-Ausführung des Mega-Modus

Waffenschreck – 3vs3-Feuergefecht-Variante

Nur Scharfschützen – 6vs6-Moshpit nur mit Sniper-Gewehren

Stellung: Abschüssig und Abschüsse – Stellung mit Punkte für Kills

Shipment 24/7 – Die Mini-Map im Dauer-Moshpit

Shoot House 24/7 – Wechselnde Modi nur auf der Map Shoot House

Warzone

Battle Royale – Solo / 2er / 3er / 4er

Beutegeld 3er

Die Warzone ist nun eigenständig und bringt private Matches

Was bedeutet eigenständig? Warzone und CoD MW gehen von jetzt an mehr oder weniger getrennt Wege. Der größte Unterschied zu vorher: Ihr könnt nun eure Loadouts getrennt von CoD MW erstellen. Ändert ihr nun in Warzone eines eurer Ausrüstungs-Pakete, hat das keinen Einfluss mehr auf CoD MW und umgekehrt.

Auch die Operator-Auswahl sieht hier nun anders aus. Es gibt keine Koalitionen mehr und alle Spielfiguren gehören quasi zu einer Fraktion. Dadurch ist jetzt eure „Zufallsauswahl“ bei den Operators nicht mehr auf die Koalition beschränkt.

Auch der Auswahl-Bildschirm der Spiele ist neu und zeigt nun Cold War, Warzone und CoD MW, statt die einzelnen Teile von Modern Warfare.

Eure Loadouts von CoD MW & Warzone sind nun getrennt.

Wie funktionieren private Matches? Eine der spannendsten Neuerungen des Patches sind die privaten Matches. Die unterliegen allerdings einigen Beschränkungen und ihr könnt nicht nach Herzenslust ein privates Match starten und allein durch Verdansk ziehen. Denn um ein eigenes Match zu starten, braucht ihr eine Mindest-Anzahl an Spielern:

Für ein normales Battle Royale mindestens 50 Spieler

Ein Beutegeld-Spiel braucht Minimum 30 Spieler

Für ein Mini-BR braucht ihr 24 Spieler

Ihr startet die Lobby und könnt dann eure Mitspieler einladen. Diese suchen sich dann einen Trupp aus oder lassen sich zufällig zuweisen. Wenn ihr genügend Leute zusammen habt, könnt ihr das Spiel starten.

Die Entwickler erwähnen in den Patch Notes auch, dass ihr Fehler melden sollt, die ihr in den neuen privaten Matches findet. Womöglich sind Matches also noch nicht ganz Bug-resistent.

Private Matches in Warzone – Doch ihr braucht eine Menge Mitspieler.

Was gibt’s sonst zur Warzone zu wissen? Zusätzlich zu den großen Neuerungen listen die CoD-Macher noch einiges an Fehlerbehebungen und Anpassungen für die Warzone auf:

Gas-Granaten konnten manchmal Thermal-Visiere beeinflussen

Exploit in der U-Bahn-Station Lozoff Pass gefixt

In Beutegeld wird sich jetzt euer Fallschirm immer automatisch öffnen, um Exploits zu vermeiden

Exploit der verbesserten Gasmaske gefixt

Der Spotter-Scope-Glitch wurde gefixt

Keine Juggernaut-Token mehr in den Bunker-Quests

Alle Operator von CoD MW in einer Reihe.

CoD fügt Grafik-Optionen hinzu und weitere Anpassungen

Was sind das für Grafik-Optionen? Infinity Ward schreibt in den Patch Notes: „Um den Festplatten-Speicher und die Patch-Größen zu verringern, werden hochauflösende Texturen während des Spielens runtergeladen, in Form von On-Demand Streaming“. Das beudetet:

Ihr könnt in euren Grafik-Optionen nun „On-Demand Texture Streaming“ aktivieren

Das gilt nur für Spieler, die ihre Texturen-Auflösung auf „Hoch“ eingestellt haben

Die Texturen von Waffen und Operators werden dann gestreamt, wenn ihr sie braucht

Ihr könnt die täglich gestreamten Daten und den Cache begrenzen

Wenn ihr euch ganz genau ansehen wollt, wie das funktioniert, bietet der Activision-Support auf einer Website auf Englisch eine ausführliche Erklärung.

Im Spiel und auch auf der Support-Website ist die Rede von High-Resolution-Optionen für die Konsolen. Auf der PS4 Pro lassen sich dazu aber keine Optionen finden und auch in den Patch Notes steht davon nichts. Womöglich gilt diese Option erst für die Next-Gen-Konsolen, wurde aber bereits im Hintergrund hinzugefügt.

Was gibt es sonst zu wissen? Obendrauf kommen noch weitere Anpassungen, von denen wir euch hier noch die wichtigsten aufzählen:

Gaz Operator-Challenge aus Season 4 sollte nun korrekt funktionieren (Gulag-Siege)

Probleme mit den Office-Rank-Challenges Stufe 90 – 100 von Season 6 wurden gefixt

Ein Fehler im Hauptquartier-Modus wurde entfernt, der zu längeren Respawn-Zeiten führte

Skin-Probleme bei der M4A1 und den Tracer-Pack aus dem Sakura-Bundle wurden entfernt

Der Operator Griggs steht jetzt in einem Kauf-Bundle zur Verfügung

Wenn ihr euch die englischen Patch Notes selbst noch einmal in voller Länge ansehen wollt, findet ihr sie hier auf einer „Infinity Ward“-Website.

Mit dem wohl letzten großen Update vor CoD Cold War bringen die Entwickler von Infinity Ward einen dicken Batzen Änderungen und trennen die Warzone vom Premium-Titel Modern Warfare. Am 13. November kommt dann Cold War und das nächste CoD-Kapitel startet. MeinMMO-Autor Sven Galitzki empfindet den Übergang dieses Jahr als besonders schmerzlich. Er ist noch nie so unentschlossen vor einem neuen CoD gewesen, wie in diesem Jahr.