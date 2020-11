CoD Warzone: Fiese Glitcher ruinieren eure Runden von außerhalb der Map

In Call of Duty: Warzone ist ein neuer, fieser Glitch im Spiel. Der ermöglicht es, dass man sich aus der Map heraus glitcht und von dort aus wehrlose Opfer abknallen kann. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist der Glitch? Die neuen U-Bahn-Routen sind eigentlich dazu da, dass man schnell über die Map fährt. Die U-Bahntunnel selbst sind allerdings nicht komplett begehbar.

Doch bei der Station „Barakett Promenade East“ ist es wohl möglich, eine unsichtbare Wand zu durchbrechen und dann in eine Art Zwischenwelt außerhalb der Map zu kommen.

Von dort aus kann man dann die komplette Map von Verdansk in Windeseile erkunden und sogar Gegner aus dem Nichts heraus angreifen. Die armen Schweine können sich dabei nicht mal gegen den Beschuss wehren.

Die neuen U-Bahnschächte sind ein Problem.

Da es sich um einen klaren Exploit handelt, erklären wir hier die genaue Vorgehensweise nicht. Doch was kann man gegen diese Sache machen?

Item in CoD Warzone ist so kaputt, dass jeder damit cheaten kann

Patch für Glitch sollte bald kommen

Was kann man gegen den Glitch tun? Erstmal nicht viel. Denn letztendlich müssen die Entwickler hier schnell einen Fix per Patch nachlegen. Da es ein spielzerstörender Glitch ist, dürfte sich hier aber bald etwas tun. Offiziell ist aber noch keine Reaktion von Infinity Ward erfolgt, doch Fehler dieser Art werden oft schnell angegangen.

So wurden mal die Helis in einem Patch entfernt, nachdem man sich mit den Fluggeräten unter die Map glitchen konnte. Bis dahin sollte allerdings Barakett Promenade East bei Möchtegern-Glitchern bald ein heißer Ort zum Landen werden.

Ihr könnt also sowohl den Ort meiden und hoffen, dass euch die Glitcher nicht erwischen. Oder ihr landet dort zuerst und knallt alle ab, die in den U-Bahnschacht zum Glitch wollen. Dann habt ihr wenigstens was von dem Glitch, bis das Problem gefixt wird.

Der neue U-Bahn-Map-Glitch ist leider nicht der einzige fiese Bug, der gerade das Spiel unfair macht. In Call of Duty: Warzone ist auch ein Problem bekannt, mit dem man Türen für immer blockieren kann. Freche Glitcher nutzen das, um sich in Bunkern zu verschanzen und niemand kann mehr rein. Lest hier, was es damit auf sich hat.