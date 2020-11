CoD MW & Warzone: Update 1.29 startet morgen – 5 Dinge, die euch erwarten könnten

Call of Duty: Modern Warfare & Warzone bringen kurz vor dem Start von Black Ops Cold War nochmal ein fettes 30GB-Update. MeinMMO zeigt euch, was drin stecken könnte.

Nur noch wenige Tage bis zum Release von Cold War am Freitag (13. November). Doch vorher rückt Modern Warfare noch einmal ins Rampenlicht, denn am Wochenende startete für einige PlayStation-Spieler der Download des umfangreichen Updates 1.29.

Bisher ist noch unklar, was überhaupt mit dem Update kommt. MeinMMO hat sich ein wenig umgehört und stellt euch 5 Dinge vor, die mit dem Update passieren könnten.

CoD MW & Warzone Update 1.29 vom 10.11.

Wie groß ist das Update? Hier kommt ein dicker 30GB-Datenklotz auf Spieler von CoD MW und der Warzone zu. Auf der PlayStation wiegt das Update mehr als 33 GB.

Wann geht’s los? Das Update ist ab dem 11. November um 8 Uhr installierbar. Dann dürfte es auch auf anderen Plattformen starten.

Kann jeder Preloaden? Spieler-Berichten zufolge ist der Preload nur auf der PlayStation verfügbar und wird auch hier in Wellen verteilt. Manche Spieler konnten das Update bereits laden, andere warten noch auf ihre Zuteilung.

Ein neuer Operator – Sgt. Griggs

Der neue „Rank up Report“ des CoD-Blogs ist schon einige Tage online und zeigt einen neuen Operator – Sgt. Griggs. Sein Bundle wird unter anderem ein Sturmgewehr, eine MP und ein Messer enthalten. Dass der Operator bereits im CoD-Report gezeigt wird, ist ein deutlicher Hinweis auf seine zeitnahe Veröffentlichung.

Griggs ist bereits aus dem Ur-Modern-Warfare bekannt und hier Teil des SAS. Seine Figur hatte den damaligen „Lead Animator“ Mark Grigsby als Vorbild, der später „Animation Director“ für CoD MW 2019 wurde.

Es ist zudem gut möglich, dass noch weitere neue Cosmetic-Bundles ins Spiel kommen.

Sgt. Griggs basiert auf einem Mitarbeiten von Infinity Ward.

Fehlende Inhalte der Roadmap von Season 6

Die laufende Season 6 dauert noch knapp 2 Wochen und bisher sind noch nicht alle Inhalte der Roadmap im Spiel.

Hier fällt nämlich auf, dass das Butterfly-Messer aus dem Bereich „IN-SEASON“ auf der rechten Seite bisher noch nicht im Spiel ist. Wahrscheinlich könnt ihr euch dieses Messer wieder über eine Herausforderung freispielen, wie bei den Doppel-Kodachis, welche eigene Nahkampf-Mechaniken mitbringen.

PS5-Start in den USA

Während in Deutschland einige Spieler um ihre Vorbestellung bangen, geht die neue PlayStation 5 etwa in den USA eine Woche früher an den Start als bei uns (USA. 12. November / Deutschland 19. November). Möglicherweise stellt dieses Update einige Weichen, um einen reibungslosen Übergang zur Next-Gen sicherzustellen.

Die Warzone ist übrigens schon jetzt auf der PlayStation 5 spielbar. Der CoD-YouTuber „Jackfrags“ hat schon eine PS5 zu Hause und zeigte in einem englischen Video das Battle Royale auf der neuen Sony-Konsole. Er konnte das Spiel einfach aus dem PS-Store herunterladen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Sein Fazit: Die aktuelle Warzone-Version auf der PS5 zeigt etwas bessere Performance, zum Beispiel durch schnellere Ladezeiten. Doch bisher ist es wohl nur die aufpolierte PS4-Version und kein echtes Next-Gen-Upgrade.

Neue Pistole Makarov ist schon im Spiel – Freischaltung durch Update?

Vor knapp 2 Wochen entdeckten einige CoD-Soldaten eine unbekannte Pistole im Spiel: die Makarov. In privaten Spielen mit Bots halten einige der NPCs die Knarre in der Hand und wenn ihr die Bots erledigt, könnt ihr euch die Waffe schnappen und ausprobieren.

Der YouTuber „Cedric Saikemal“ zeigt das Gameplay der Waffe, die allerdings noch nicht komplett fertig ist. Der Textur fehlt noch der Feinschliff:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Vorbereitung der Warzone auf Cold War

Aufgrund der Größe des Updates gibt es auch Vermutungen, dass bereits „Cold War“-Inhalte für die Warzone ins Spiel kommen, die später freigeschaltet werden. Eigentlich sollte die Zusammenlegung der CoDs erst mit dem Start der Season 1 von Cold War erfolgen. Doch ein Ingame-Infoscreen erzählt eine andere Geschichte:

Cold-War-Waffen schon mit dem Release am 13.11. in der Warzone? Quelle: reddit

Übersetzung der Info:

„Am 13. November geht’s los. Spiele Warzone mit allen freigeschalteten Waffen von Black Ops Cold War und Modern Warfare. Mische und passe deine Waffen und Baupläne an, um dir dein optimales Loadout zu erschaffen.“

Zwar werden die Fortschritts-Systeme der 3 CoDs erst später zusammengelegt, doch sollte die Info Recht behalten, könnt ihr ab Freitag in Cold War Waffen freischalten, die ihr dann auch sofort in der Warzone nutzen könnt. Bisher weist aber nur dieser Info-Screen darauf hin. Der aktuelle, offizielle Stand ist eigentlich, dass das alles erst mit Season 1 am 10. Dezember ins Spiel kommt.

Andere Vermutungen gehen eher in die Richtung, dass „Cold War“-Cosmetics am Freitag bereits in der Warzone verfügbar sind. Doch sicher, ist davon bisher nichts. Eines ist für MeinMMO-Autor Sven Galitzki allerdings schon sicher: Die Zusammenlegung der 3 CoDs ist das Beste für alle CoD-Spieler.