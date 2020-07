Call of Duty Warzone: Sniper-Rekord? Spieler tötet aus knapp 2,5 Kilometern

In Call of Duty: Warzone hat ein Scharfschütze einen extremen Distanz-Kill geschafft – auf fast 2.500 Meter Entfernung. Dafür wird er massiv von der Community gefeiert.

Was ist los bei CoD Warzone? Der anstehende Start von Season 5 ist aktuell in aller Munde, doch nicht nur Infos zur neuen Saison erfreuen sich in der Community großer Beliebtheit. Seit fast einer Woche sorgt ein besonderer Sniper-Kill auf Reddit für Begeisterung und Komplimente. Dabei kommt das dazugehörige Video auf Reddit auf mittlerweile mehr als 15.400 Upvotes.

Was hat es mit dem Sniper-Kill auf sich? Die CoD-Community auf Reddit liebt Clips, in denen besondere Leistungen auf dem Schlachtfeld festgehalten werden. Und vor Kurzem hat der Redditor Anotherlevel34 genau so einen Clip gepostet.

Auf stolze 2.459 Meter Entfernung gelang ihm nicht nur ein spektakulärer Kill mit einem Scharfschützengewehr – er landete dabei auch einen Headshot und hielt das Ganze zudem noch im Video fest. Hier könnt ihr es euch anschauen:

Was ist an dem Kill besonders? Das Besondere daran ist die krasse Distanz zum Gegner. Dieser ist auf die Entfernung höchstens als Pixel auszumachen, wird aber hier von einem Verbündeten markiert. Dazu kommt noch die ballistische Flugbahn des Projektils. Der Schütze muss seine Waffe also in- und auswendig kennen und entsprechend vorhalten. Auch das ist gerade auf eine solche Entfernung alles andere als einfach.

Entsprechend wird den Kommentaren deutlich, dass kaum einer einen Kill über eine solche Entfernung gesehen, geschweige denn vollbracht hat. Einige wussten nicht mal, dass Kills auf solche Entfernungen überhaupt möglich sind.

Wie wurde gemessen? Hier kam das Ping-System zum Einsatz. Da von einem prominenten Punkt auf einen anderen geschossen wurde, nämlich vom Gefängnis bis zum Kontroll-Tower auf dem Flughafen-Gelände, lässt sich das Ganze auch ohne weiteres überprüfen.

Ist das ein Sniper-Rekord? Viele sagen, sie hätten noch nie so einen weiten Kill gesehen oder von einem gehört. So manch einer spricht sogar von Rekord.

Es gibt aber auch Berichte von Kills, die zum Teil sogar auf mehr als 2.800 Meter gefallen sein sollen. Doch die meisten von ihnen sind umstritten (da editiert oder nicht nachvollziehbar gemessen) oder stehen im Verdacht, mit Hilfe eines Aimbots vollbracht worden zu sein. Deshalb ist das schwer einzuschätzen und kann nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Doch ob nun neuer Rekord oder nicht – eine phänomenale Leistung ist der Distanz-Kill von Anotherlevel34 auch so allemal. Doch wie sieht’s bei euch aus? Was war euer weitester Kill? Habt ihr schon nachgewiesene Kills über eine längere Distanz gesehen?

