Einige Visiere bei Call of Duty: Warzone und CoD Modern Warfare haben ein verräterisches Glänzen – den sogenannten Lense Flare. MeinMMO erklärt, wie diese Mechanik im Detail funktioniert und worauf ihr achten solltet – egal, ob ihr selber schießt oder es irgendwo glänzen seht.

Was hat es mit der Reflexion überhaupt auf sich? Nutzt ihr bei CoD: Warzone Ziel-Optiken mit einer hohen Zoom-Stufe, dann zieht es ein sogenanntes Lense Flare oder Scope Glint nach sich, sobald ihr durch die Visier-Vorrichtung blickt, sie also aktiv nutzt.

Als Schütze merkt man da im Prinzip nichts von, Feinde sehen jedoch ein verräterisches, grelles Glänzen der Visier-Linse, das auf eure Position und das Nutzen der Optik aufmerksam macht.

Warum überhaupt diese Mechanik? Einige mögen sich darüber wundern und es als unrealistisch bezeichnen, da dieser Effekt immer auftritt – nicht nur, wenn man gegen die Sonne oder eine Lichtquelle zielt. Doch damit wird die Balance zwischen den mächtigen Scharfschützengewehren und anderen Waffengattungen gewahrt.

Sonst würde man seine Gegner nur mit Snipern ständig aus großer Entfernung ausschalten können, ohne dass sie überhaupt merken, woher der Schuss kam und ohne, dass sie auch nur das Geringste dagegen tun könnten.

Alles Wissenswerte zum Lense-Flare / Scope Glint in Warzone

Falls man nicht gerade frisch mit Warzone angefangen hat, dürfte jeder dieses Glänzen schon mal gesehen haben. Nicht selten ist es aber auch das Letzte, was man in dem jeweiligen Match zu sehen bekommt. Doch hinter dieser Reflexion der Ziel-Optik steckt dabei mehr, also so manch einer auf den ersten Blick glauben mag.

Der YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce hat nun in einem Video die wichtigsten Mechaniken und häufigsten Fragen dazu geklärt.

Wir fassen das Wichtigste hier für euch auf Deutsch zusammen.

Wann glänzt ein Visier? Generell gilt: Rüstet ihr eine Zieloptik mit einer bestimmten Zoom-Stufe aus und nutzt diese dann aktiv, blickt also durch das Visier, dann wird das flackernde Glänzen für andere sichtbar aktiviert. Und zwar so lange, wie ihr im Zoom verbleibt.

Kommt es auch auf die Waffe an? Nein, die Wahl der Waffe spielt für das grelle Leuchten keine Rolle. Selbst, wenn ihr die besten Waffen wählt, kommt es allein auf die Ziel-Optik an.

So kann dieser Effekt durch ein Sturmgewehr mit einem entsprechenden Visier verursacht werden. Wiederum könnt ihr eine Sniper mit einem Visier-Aufsatz ausrüsten, der beim Einsatz keinen sichtbaren Lense Flare nach sich zieht.

Welche Visiere erzeugen den Lense-Flare-Effekt? Generell gilt hier: Hat die Optik eine höhere Zoom-Stufe als eine 4x-Vergrößerung (wie beispielsweise alle Standard-Visiere bei Snipern), dann ist die Reflexion bei der Benutzung zu sehen.

Zudem wird es euch beim Waffenschmied-Feature (mittlerweile korrekt) angezeigt, ob ein Visier diesen Effekt hervorruft oder nicht.

Wie ist das bei Visieren mit variablem Zoom? Einige Spieler nutzen gerne Visiere, bei denen ihr die Zoom-Stufe verändern könnt. Und genau hier müsst ihr aufpassen.

Denn sobald eine der Zoom-Stufen 4x „auf dem Papier“ übersteigt (beispielsweise 6.1x), verursacht das variable Visier bei der Nutzung den verräterischen Effekt – selbst, wenn ihr in dem Augenblick eine niedrigere Vergrößerung (3.0x) verwendet.

Wie weit ist der Optic-Glint zu sehen? So wie es aussieht, ist dieser Effekt unendlich weit sichtbar – zumindest, was die Entfernung angeht. Bei Tests war das Lense Flare auch bei über 800 Metern Distanz zum Schützen noch deutlich zu sehen.

Seitlich sieht das Ganze etwas anders auch und hängt davon ab, wie weit ihr vom Schützen entfernt seid. Denn der Effekt ist seitlich in einem Winkel von 10 jeweils Grad zu sehen – das heißt, die Reflexion ist in einem kegelförmiges Feld von insgesamt 20 Grad in Blickrichtung des Visier-Nutzers sichtbar.

Mit zunehmender Entfernung vom Schützen wird der Bereich, in dem ihr den Effekt als „Opfer“ wahrnehmen könnt, entsprechend größer. Befindet man sich also relativ nah am Sniper und sieht das Leuchten, ist die Gefahr groß, dass man gerade selbst anvisiert wird. Auf größere Entfernung ist das nicht immer zwingend der Fall.

Für den Schützen heißt das wiederum: Auf nahe bis mittlere Distanz ist die Gefahr vergleichsweise gering, von anderen Spielern oder Teams außerhalb dieses Winkels entdeckt zu werden. Mit zunehmender Entfernung lauft ihr jedoch Gefahr, eure Position bei der Verwendung des Visiers auch an Feinde preiszugeben, mit denen ihr vielleicht gar nicht rechnet.

Ist der Effekt durch (intakte) Fenster-Scheiben zu sehen? Ja – auch wenn das manchmal nicht wirklich realistisch ist.

Doch selbst wenn ihr euch komplett in einen unbeleuchteten Raum ohne Sonneneinstrahlung zurückzieht und aus dem Schatten mit einem entsprechenden Visier durch eine intakte Fensterscheibe zielt, ist dieser Effekt deutlich von der anderen Seite zu sehen.

Andersherum gilt das Gleiche. Auch wenn auf euch von außen durch die Scheibe mit der entsprechenden Optik gezielt wird, ist das deutlich zu erkennen.

Kann man die Reflexion kontern oder reduzieren? Nein. Es gibt weder Perks, noch Aufsätze, mit denen sich der verursachte Glanz-Effekt abstellen oder reduzieren lässt. Wollt ihr diesen Effekt vermeiden, so habt ihr im Prinzip nur eine Wahl – ihr müsst ein Visier verwenden, dass keinen Optic Flare verursacht.

Hier gilt es also unter dem Strich abzuwiegen: Will ich auf richtig weite Distanz kämpfen können oder lieber auf Verborgenheit setzen?

