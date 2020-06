Immer wieder glänzen Spieler in Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone mit verschiedenen Meisterleistungen. Aktuell bringt ein Armbrust-Schütze zahlreiche Community-Mitglieder zum Staunen.

Das liebt die Community: Die Spieler von CoD: Modern Warfare legen häufig spektakuläre Einlagen oder Leistungen hin und halten diese gerne in Clips fest, die sich in der Community auf reddit großer Beliebtheit erfreuen.

Ob nun Spieler, die im Alleingang ein ganzes Camper-Nest ausräumen, Kill-Stealer, die sich jedoch wie echte Ehrenmänner entschuldigen oder starke Trupps, die Teamplay auf ein anderes Level heben – die oftmals sehr sehenswerte Kreativität kennt dabei kaum Grenzen.

Trotz der Verschiebung der Season 4 sorgt aktuell ein cooler Clip für gute Laune bei der Community. Dem reddit-User Demolitions75 ist dort ein krasser Kill gelungen, den so selbst mit einem Scharfschützengewehr nicht jeder hinbekommen dürfte. Er schaffte das mit der Armbrust, die nicht unbedingt zu den stärksten Waffen von Modern Warfare gehört.

Die Armbrust in CoD: Modern Warfare

Was hat der Spieler genau geschafft? Demolitions75 ist bereits seit Black Ops 1 passionierter Armbrustschütze bei CoD: Modern Warfare und arbeitet gerade an einer Montage für Crossbow-Kills auf weite Distanz. Dabei ist ihm nun ein wirklich sehenswerter Kill gelungen.

Mit seiner Armbrust schaltete er im Ground-War-Modus (Bodenkrieg) einen Gegenspieler aus – und zwar auf unglaubliche 436 Meter Entfernung (in CoD: Warzone mithilfe des Ping-Features vermessen). Schaut hier am besten selbst:

Was ist daran so besonders? Selbst im Präzisionsvisier seiner Waffe war der Gegner im Prinzip nur als kleiner Punkt zu sehen. So einen Treffer schafft nicht mal jeder geübte Sniper in CoD: Modern Warfare.

Zudem kommt auf diese Entfernung nicht länger das Hitscan-System zum Einsatz, sondern er muss die ballistische Flugbahn des Pfeils berücksichtigen und entsprechend vorhalten. Hier merkt man ihm seine Passion und Erfahrung mit dieser Waffe deutlich an.

Für einen solchen Treffer bedarf es also eine gehörige Portion Skill – aber auch ein wenig Glück.

Armbrust in CoD: Modern Warfare

Was sagen andere Spieler? Für diesen Distanz-Kill erhält Demolitions75 eine Menge Respekt und Lob. Der entsprechende reddit-Thread hat nach knapp 2 Tagen bereits über 1.800 Upvotes.

Einige fragen, ob man diese „Macht“ auch erlernen könnte, andere können nicht aufhören, diesen unglaublichen Schuss zu loben. Und wiederum andere meinen, dass sie sich normalerweise nicht um Crossbow-Kills scheren, aber in diesem Fall ihren Hut ziehen.

Wie sieht es mit euch aus? Was haltet ihr von diesem Schuss? Wie steht’s um eure Skills mit der Armbrust? Schon mal auf eine nur annähernd so weite Entfernung getroffen? Zumindest mit einer Sniper? Übrigens, falls ihr gerade sehnsüchtig auf den Release der verschobenen Season 4 wartet: CoD MW, Warzone: Dataminer finden neues Start-Datum für Season 4