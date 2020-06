CoD MW: Spieler klaut sicheren Kill, bestraft sich dafür selbst wie ein Samurai

Bei Call of Duty: Modern Warfare hat ein Spieler einem Teammitglied einen Exekutions-Kill geklaut. Dafür „entschuldigte“ er sich auf eine besondere Art und Weise – und das wird von Tausenden gefeiert.

Das heitert gerade die Stimmung bei vielen etwas auf: Während aktuell die Verschiebung der Season 4 von CoD: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone so manch einen Spieler frustet, sorgt nun ein witziger Clip auf Reddit für gute Laune bei tausenden von Spielern.

Ein Missgeschick und die darauf folgende Entschuldigung sorgen dabei für zahlreiche Lacher. Der entsprechende Beitrag auf Reddit hat nach etwa 3 Tagen mittlerweile knapp 40.000 Upvotes.

Was genau zeigt der Clip? Missgeschicke im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare passieren ständig und überall. Egal, ob ein versehentlicher Team-Kill oder ein geklaute Exekution – in der Hitze des Gefechts lassen sich solche Fehler manchmal einfach nicht vermeiden.

Dafür entschuldigen sich jedoch nur die wenigsten. Ein Spieler hielt jedoch so viel auf seine Ehre, dass er sich gleich so entschuldigte, dass es tausende Spieler zum Lachen bringt und Komplimente regnen lässt.

Der reddit-Nutzer und CoD-Spieler TERR1TORYman war in einer Multiplayer-Partie auf der beliebten Karte Shoot House unterwegs und setzte zu einem Exekutions-Kill an.

Der Ort des Geschehens: Shoot House

Doch gerade, als sein Hund sich im Gegner festbeißen und diesen in Stücke reißen wollte, lief ein anderer Spieler vorbei und pustete das Opfer von TERR1TORYman einfach während der Exekutions-Animation um, klaute ihm so den sicheren Kill. Kein wirklich feiner Zug, denn ein „kill steal“ ist bei den meisten CoD-Spielern verpönt.

Was dann passierte, hätte wohl kaum jemand erwartet. Etwas ungläubig schaute TERR1TORYman denn Kill-Stealer an. Dieser hatte die ganze Situation bereits durchschaut und blickte verlegen auf den Boden – ein typischen Zeichen für „Oh, oh. Ich hab grad so richtig verkackt“. Doch kurz danach entschuldigte er sich mit einer unerwarteten Geste: Er richtete sich selbst – ganz wie ein ehrenvoller Samurai-Krieger. Allerdings nicht mit einem Schwert, sondern mit einem Molotov-Cocktail. Doch schaut am besten selbst:

Was sagen die Spieler? Diese Aktion wird massiv in dem Beitrag gefeiert. Das sei das Lustigste, was man in der jüngsten Zeit zu Modern Warfare zu sehen bekam, so zahlreiche Kommentare. Man würde förmlich seine Schuld und sein Bedauern spüren.

Der Kill-Stealer erhält für seinen ehrenvollen Abgang einiges an Zuspruch. So viel Ehre und Anstand würde heutzutage kaum noch jemand haben, so einige Fans – Ein richtiger Ehrenmann, so gehöre es sich.

Viele feiern den Unglücksraben zudem noch für etwas ganz anderes. Zahlreiche Spieler finden es bemerkenswert, dass er es schafft, in der an sich absolut tödlichen, mittleren Lane von Shoot House überhaupt so lange zu stehen, ohne in Sekundenbruchteilen in Stücke zerschossen zu werden.

Was haltet ihr von dieser „Entschuldigung“? Entschuldigt ihr euch eigentlich bei solchen Missgeschicken? Oder spielt ihr dann einfach weiter, als wäre nichts gewesen? Übrigens, falls ihr nicht wisst, was ihr bis zur Season 4 noch machen sollt, werft einen Blick auf diesen Artikel: CoD MW & Warzone: 6 Dinge, um die Zeit bis Season 4 sinnvoll zu nutzen